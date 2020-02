¿Por qué tu crema hidratante debe llevar glicerina?

Presente en cientos de productos cosméticos, puede que no conozcas todas las propiedades y usos de la glicerina, pero seguro que sabes que una de sus principales funciones es la de hidratar intensamente la piel. Si a la hora de encontrar la crema perfecta hay que tener en cuenta muchos factores, sin duda la glicerina se convertirá en tu ingrediente estrella. Ahora te revelamos por qué.

Lo que se suele esperar de una crema es que precisamente hidrate nuestra piel. Más allá de las cremas elaboradas principalmente con aceites, existen cremas con una mayor composición de agua. Es aquí donde cobra protagonismo la glicerina. Este componente de origen vegetal es capaz de retener el agua en las células y por ello favorece la hidratación de la piel durante más tiempo. Una piel jugosa y luminosa... ¿Te apuntas?

La hidratación es la clave

La propiedad más importante de la glicerina es la de hidratar la piel. Al conseguir retener el agua, ayuda a que la piel se mantenga hidratada durante más tiempo. Atrae el agua y la humedad, encargándose de que no abandonen la piel, por ello una crema hidratante que contenga glicerina siempre conseguirá que tu piel esté hidratada de una forma más profunda. Es perfecta para mantener el balance de agua de la piel.



Además, al tratarse de un humectante, deja que la piel transpire, permitiendo la entrada de agua e impidiendo que se que la piel se reseque y cuartee. Está recomendada para personas con piel de todo tipo. Si tu piel es grasa, la glicerina te ayuda a equilibrar la cantidad de grasa de tu piel, además de no dejar un acabado oleoso y si tu piel es seca, la hidrata en profundidad.



Con el paso de los años, la piel comienza a perder la hidratación natural y por ello necesita la ayuda de cremas que le aporten esa hidratación extra que demanda. Factores como el sol, la contaminación o los malos hábitos aceleran este proceso de pérdida de agua, favoreciendo que la piel envejezca con mayor rapidez. Una crema elaborada con glicerina se convierte en la opción perfecta para plantarle cara al envejecimiento.

Reduce los signos de la edad

Al aportar ese extra de hidratación en la piel de nuestro rostro, la glicerina ayuda a alisar y a difuminar los primeros signos de la edad como los pequeños pliegues o líneas de expresión. Le devuelve el volumen a la piel, redensificando los surcos de las arrugas y disminuyendo su profundidad. Es como si rellenara esas primeras arrugas y las difuminara.

No es grasa

A pesar de su alto nivel de hidratación, la glicerina no es grasa. Una crema formulada con glicerina no deja un acabado graso en tu piel sino que la refresca. La epidermis absorbe de una forma muy rápida y natural toda la hidratación que la glicerina le aporta. Las cremas formuladas con glicerina, suelen tener una textura de gel-crema que las hace fáciles de aplicar y perfectas para utilizar antes de cualquier maquillaje ya que no dejan residuos en la piel.



Otro componente que puedes encontrar en las cremas con glicerina es el Life Plankton, un microorganismo capaz de regenerar los daños que tu piel pueda tener y que lo convierte en el perfecto aliado para hidratar y rejuvenecer el aspecto de nuestra piel.

Devuelve la elasticidad

Al redensificar la piel, esta se vuelve más tersa y recobra su volumen. Usada a diario, una crema con glicerina ayuda a prevenir la flacidez, funcionando como una auténtica inyección de juventud para tu piel.

Combate el envejecimiento celular

Otra de las propiedades de la glicerina es la de ayudar a la renovación celular. La hidratación que consigue se debe a que incide a nivel celular, logrando que las células de la piel mantengan su nivel de agua y en cierto modo rejuvenezcan. La glicerina también favorece la absorción de antioxidantes, encargados de combatir el envejecimiento y siempre presentes en los productos cosméticos.

Las mejores cremas con glicerina para una piel nutrida

© La Roche Posay Toleriane Riche

La Roche Posay Toleriane Riche - Crema protectora calmante: perfecta para pieles sensibles y reativas, la gama de productos Toleriana aporta hidratación intensa, protección y, además, calma la piel para evitar rojeces, picor o tirantez. Es tan suave y respetuosa con la piel que puede usarse incluso en bebés. Contiene glicerina para mantener la hidratación de la piel y evitar que las células pierdan humedad. Puedes comprarla en Amazon por 14,90€.



Glamglow Thirstymud - Mascarilla hidratante: rica en glicerina, esta mascarilla combina sus punteras tecnologías Dewdration™, HydraPack™, GreenEnergy™ & TEAOXI® para dar luminosidad a tu piel e hidratarla a corto, medio y largo plazo. Aplica una capa sobre la piel limpia y déjala actuar durante unos 20 minutos. Puedes comprar en Sephora por 49,95€.



Galénic Aqua Infini - Booster hidratante: contiene ácido hialurónico, polímero de gelificación, glicerina vegetal, betaína y micro-esferas de aceites fino. Tiene un poder ultra-hidratante que devuelve la elasticidad de tu rostro con tan solo unas gotas. Puedes comprarlo en Promofarma por 36,98€.



Neutrogena Loción corporal reparación intensa: especialmente indicada para pieles muy secas, esta loción rica en glicerina devuelve y mantiene la hidratación de tu piel con su fórmula noruega. Se absorbe de inmediato gracias a su textura no grasa y deja un leve perfume sobre tu piel muy agradable. Puedes comprarla en Amazon por 9,90€.



Sephora Collection - Leche corporal refrescante e hidratante: deja un piel hidratada durante todo el día, a la vez que la refresca gracias a sus distintos perfumes. Puedes comprarla en Sephora por 7,95€.



Caudalie - Mascarilla facial hidratante: calma de inmediato las pieles más secas gracias a la combinación de ingredientes como el ácido hialurónico, la glicerina, el vinolevure y las uvas. Combina hidratación y antioxidantes para una piel hidratada, suave y protegida frente a las agresiones externas. Puedes comprar tu mascarilla en Amazon por 17,35€.



Lida Jabón 100% Natural Glicerina: la glicerina no solo es perfecta para el cuidado facial y corporal en formato de cremas o mascarillas, también puede incorporarse a nuestras rutinas a través del jabón. Todo un clásico ya en los productos de baño y cuidado personal, este jabón lida 100% natural aporta todos los beneficios de la glicerina y el glicerol en tu piel para una hidratación duradera. Puedes compra tu jabón Lida en Amazon por 3,49€.

Ahora que conoces todo sobre la glicerina y el glicerol y todos sus beneficios para la piel, puedes empezar a incorporar este producto en tus rutinas diarias de higiene, con jabones ricos en glicerina, también en tus rutinas faciales a través de cremas, serum o mascarillas. Si quieres, puedes crear tus propias mascarillas caseras y jabones con glicerina pura, disponible en Amazon.

