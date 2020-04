Crema depilatoria: 5 cosas que debes saber

¿Aún no has encontrado el método de depilación más adecuado para ti? Aquí puedes conocer las ventajas de la crema depilatoria y lo que debes tener en cuenta al usarla. ¡Sigue leyendo y descúbrelo!

Con cuchilla, con cera caliente, con bandas de cera fría, con láser... El mercado de la belleza ofrece una amplia gama de métodos de depilación para conseguir una piel suave y sin vello. No es de extrañar que productos como la crema depilatoria sean descartados desde un primer momento pero, aún así, este método resulta ser uno de los más económicos y tiene muchas ventajas que seguro no conoces.



Estas 5 cosas son las que debes saber sobre la crema depilatoria.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

1. La depilación con crema depilatoria es indolora

¿Sientes pánico cuando escuchas el sonido de la máquina de depilar? Entonces la crema depilatoria podría ser una buena alternativa para ti porque es completamente indoloro. Las cremas contienen químicos alcalinos que atacan la queratina del cabello. Esta reacción hace que el vello se desprenda de la piel y que pueda ser eliminado fácilemente con agua después de que apliques la crema depilatoria.

2. La crema depilatoria puede causar irritación en la piel

Aunque la depilación en crema no duele, los químicos que contiene pueden afectar a nuestra piel. Para evitar reacciones alérgicas, debes probar la crema en una pequeña zona del cuerpo 24 horas antes de la primera aplicación. Evita a toda costa aplicar la crema en la totalidad de la zona que quieras depilar. Si notas que la piel se te irrita en esa pequeña zona, es mejor que evites por completo este método.



Si simplemente tienes la piel sensible, puedes usar cremas depilatorias suaves.

3. El resultado dura más que cuando usas la cuchilla

El simple hecho de afeitarse las piernas y las axilas en la ducha es súper rápido e igual de indoloro que el afeitado con crema depilatoria. Pero es verdad que los pelos vuelven a crecer rápidamente, a menudo empiezan a salir al día siguiente de haberte pasado la cuchilla.



Esto es totalmente diferente con la crema depilatoria. Una vez que te depilas, puedes tener las piernas suaves desde una semana hasta 10 días.

4. Precaución para la zona genital

¿La piel de tus piernas toleró muy bien la crema y ahora estás pensando en usarla en la zona íntima también? Debes considerar las siguientes cosas: No todas las cremas depilatorias son adecuadas para la zona genital. La recomendación de uso debe estar explícitamente indicado en la información del envase. Si se permite el uso de la crema en el área genital, es aconsejable mantenerla alejada de las membranas mucosas.



Después de su uso, debes enjuagar tu piel con agua abundantemente. Los productos perfumados o las lociones que contienen alcohol son absolutamente dañiñas después. En su lugar, trata tu zona íntima con un hidratante suave y sin perfume. También puedes usar aceite de afeitar o polvos de talco para bebés para calmar la piel sensible después de la depilación.



Por cierto: Si quieres quitarte el vello de la cara, debes usar una crema depilatoria especial para la cara. Es una zona muy sensible y no vale cualquier crema depilatoria.

5. Eliminación del vello con crema depilatoria paso a paso

1. Aplica la crema en la zona del cuerpo que desees depilar y dejar que haga efecto. La piel debe estar limpia y completamente seca para que lograr el efecto deseado. Importante: Respeta estrictamente el tiempo de aplicación recomendado para evitar la irritación de la piel.



2. Luego retira el vello disuelto con la pequeña espátula que viene en el envase y luego enjuaga el resto de la crema cuidadosamente con agua.



3. Después de la depilación, trata tu piel con una hidratante suave para restaurar la capa protectora natural de tu piel. No utilices productos perfumados o alcohólicos que puedan irritar tu piel.



Recuerda: para evitar alergias, prueba la crema depilatoria en alguna zona de tu cuerpo las 24 horas antes de depilarte.