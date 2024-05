¿Depilación con hilo o con pinza?

A la hora de depilar las cejas, la depilación con hilo le está comiendo terreno a la pinza de depilar. ¿Qué es mejor?

Si te depilas las cejas, es posible que hayas oído hablar de la depilación con hilo. Es el método de moda, el método del que todas hablan y funciona a las mil maravillas.



Sin embargo, es posible que la pinza de depilar te haya acompañado de siempre, ayudándote a sacar esos pelos que aparecen de repente por las cejas.



¡Descubre qué metodo de depilación es mejor para ti!

¿Es mejor depilar las cejas con hilo o con pinza?

La depilación con hilo está ganando mucha fama y mucho terreno. No nos extraña en absoluto, porque lo mejor es que es rápida, precisa y quita el vello de raíz, lo que hace que te tarde mucho más tiempo en salir de nuevo. ¡Eso es lo mejor de este método!



Además, otra ventaja de optar por el hilo es que no daña los folículos pilosos. Tampoco irrita la piel, como sí pasa con la cera o con la pinza, haciendo que tu piel se vea más roja. Por tanto, la depilación con hilo es una gran aliada para las pieles más sensibles.



En cuanto al dolor, la depilación con hilo puede resultar tirante y molestar un poco, pero no duele. Por ejemplo, no duele nada en comparación con la cepilación con cera, dado que son fuertes tirones. El precio de hacerlas en un centro de estética también suele ser más caro que la depilación con pinza.

En cuanto a las pinzas de depilar, son estupendas para llevar siempre en el neceser, para sacar cualquier pelo que pueda aparecer de un momento a otro.



Son estupendas para las mujeres con poco vello o para quienes buscan precisión. También es ideal si quieres depilarte las cejas en casa y no tener que ir a un centro de estética a que te las hagan, lo que hace que te ahorres un buen pico de dinero al año.



En cuanto a las desventajas, puede doler un poco más que la depilación con hilo sobre todo si te lo hacen o si te enganchas un poco de piel y se te enquista un vello. Por lo demás, está muy bien si prefieres hacerla en casa para sacar pelos en cualquier momento.

¡También puedes combinar ambos métodos!

Otra cosa que puedes hacer, es ir a que te hagan la depilación con hilo y usar las pinzas en casa para retocar las cejas cuando vaya saliendo algún pelo nuevo. Así podrás mantenerlas perfectas por más tiempo.

Recomendaciones para unas cejas perfectas y sin irritacion

Si no quieres que la piel se te ponga roja o se irrite, lo ideal es que la hidrates previamente y te muestres relajada al momento de depilar las cejas. Incluso puedes aplicar un exfoliante previamente.



Tras la depilación recuerda volver a hidratar tu piel, por ejemplo, con un poco de aloe vera.



Y tú, ¿eres más de hilo o de pinza? No dudes en probar la depilación con hilo en un centro especializado, te sorprenderá.