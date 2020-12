¿Sabes en qué consiste y cómo funciona la fotodepilación?

Cuando comienza el verano queremos estar listas para lucir bikini sin vello. Es el momento de prepararse y eliminar el vello de forma permanente para que en los meses de calor, no tengas de qué preocuparte. La depilación con luz pulsada intensa (IPL) es una estupenda opción para todas aquellas mujeres que no quieren perder tiempo yendo a depilarse, ya que incluso puedes hacerlo tú misma en casa. Te contamos en qué consiste y cómo funciona esta técnica.

¿Estás cansada de depilarte con cera o con hojilla? Una buena idea es recurrir a técnicas de eliminación del vello mucho más duraderas. La fotodepilación y el láser son algunas de las técnicas que permiten acabar con el vello desde la raíz y mucho más tiempo. Puedes acudir a un especialista o simplemente hacerlo tu en casa. Aunque son procesos de depilación muy similares, existen grandes diferencias entre ellas. Y como es muy común que se confundan queremos que conozcas al detalle en qué consiste y cómo puedes utilizarlas. ¿Quieres saber más?

Diferencias entre la fotodepilación y la depilación láser

Una de las grandes diferencias entre la fotodepilación y la depilación láser, es que la primera puedes hacerla en casa y durante todo el año. Además con la depilación láser necesitarás ir a un especialista mientras que la fotodepilación podrás hacerla en casa con una depiladora de luz pulsada. Las depiladoras con luz pulsada permiten seleccionar el tipo de piel que tienes y adecuadar la depilación a tus necesidades. Mientras que la depilación láser es más efectiva para los pelos más oscuros en contraste con una piel clara, la fotodepilación puede hacerse para todos los tipos de piel y de vello. Ya seas rubia o tengas la piel morena, con la depilación IPL podrás decir adiós a esos pelillos para siempre. Sin embargo, la depilación láser es mucho más general y debes siempre intentar acudir cuando no tengas la piel bronceada. Aunque es cierto que cada vez más centros han incorporado técnicas que permiten la depilación incluso en vernao, aún así siempre infórmate.



Otra diferencia de ambas técnicas de eliminación del vello, es que con la fotodepilación necesitarás muchas más sesiones que con la depilación láser. Esto es posible ya que la que la onda de luz que se emite en la depilación láser, es puntual y quema todo el pelo hasta su raíz. Sin embargo, aunque el láser es más efectivo no está indicado para pieles sensibles. Las ondas que emiten son algo más dolorosas ya que quema el vello hasta la raíz. Si tienes una piel mucho más delicada lo mejor es que optes por la fotodepilación y mimes tu piel en casa.



Un aspecto importante es el color de tu pelo. En el caso de que tengas el pelo muy rubito o la piel muy sensible, lo ideal para ti es la fotodepilación, mientras que, si tienes el vello más oscuro, mejor prueba con la depilación láser y verás como el vello se irá debilitando desde la primera sesión.

¿Qué es la depilación con luz pulsada intensa?

La depilación por luz pulsada intensa, también llamada fotodepilación, se diferencia de la depilación láser (aunque mucha gente piensa erróneamente que son iguales) por el tipo de tecnología utilizada. Con IPL, lo que se utiliza es una luz policromática (es decir, de varios colores) para eliminar los folículos pilosos, mientras que en la depilación láser el vello corporal se elimina a través de un sistema de luz monocromática (de un solo color).



Además, la luz emitida no es un haz continuado, sino que se aplica mediante pulsos de luz, tal y como su propio nombre indica. Dichos pulsos de luz provocan un aumento de temperatura en las zonas con más melanina, especialmente en los vellos oscuros, de manera que la raíz acaba quemándose al igual que el láser. Por ello, se trata de una técnica perfecta en pieles blancas con vello oscuro, pues la diferencia de melanina es muy notable.



Sin embargo, es un sistema que se puede adaptar a muchos fototipos y condiciones, gracias a su longitud de onda variable, por lo que puede los vellos rubios también pueden beneficiarse de las ventajas de este tipo de depilación. Eso sí, su efectividad siempre será mayor cuanto más bajo sea el fototipo.

Ventajas de la depilación con luz pulsada intensa

Es un tratamiento duradero y efectivo para eliminar completamente el vello .

. Puedes eliminar el vello facial en cada sesión poco a poco. Eso sí intenta no pasar la depiladora por zonas como el ojo para evitar cualquier tipo de problema ocular.

en cada sesión poco a poco. Eso sí intenta no pasar la depiladora por zonas como el ojo para evitar cualquier tipo de problema ocular. Posibilidad de aplicarlo cómodamente en casa. Otra de las ventajas de este tipo de depilación es que no solo tienes por qué hacerla en un centro de belleza, ya que en el mercado existen diferentes aparatos que te permiten hacerlo en casa de forma cómoda, sencilla, ¡y mucho más barata!

Otra de las ventajas de este tipo de depilación es que no solo tienes por qué hacerla en un centro de belleza, ya que en el mercado existen diferentes aparatos que te permiten hacerlo en casa de forma cómoda, sencilla, ¡y mucho más barata! Máxima seguridad y sin riesgos. Tanto si eliges la depilación ipl en un centro de belleza como si optas por hacerte con una de las máquinas de uso personal, es una técnica totalmente segura sin riesgo para tu piel ni tus ojos. Además, las depiladoras ipl suelen incluir un sensor de color de piel que hace que si el color de piel no es adecuado, se bloquea el sistema, impidiendo que podamos dañar la piel si elegimos una potencia inadecuada, y un sensor de presión que impide a la máquina funcionar si no está apoyada sobre la piel, lo que evita disparos de luz accidentales.

Tanto si eliges la en un centro de belleza como si optas por hacerte con una de las máquinas de uso personal, es una técnica totalmente segura sin riesgo para tu piel ni tus ojos. Además, las depiladoras ipl suelen incluir un que hace que si el color de piel no es adecuado, se bloquea el sistema, impidiendo que podamos dañar la piel si elegimos una potencia inadecuada, y un que impide a la máquina funcionar si no está apoyada sobre la piel, lo que evita disparos de luz accidentales. Mayor espectro de colores del vello que pueden ser tratados. De los 6 fototipos de piel existentes en el mundo, este sistema es capaz de abarcar 4, y hasta 5, en algunos modelos.

De los 6 fototipos de piel existentes en el mundo, este sistema es capaz de abarcar 4, y hasta 5, en algunos modelos. Tratamiento preciso, rápido y efectivo.

Cuidados posteriores a cada sesión

Después de cada sesión es aconsejable seguir los siguientes consejos:



Evitar la exposición solar en los siguientes 10 días: igual que ocurre con la depilación láser, la piel está más sensible de lo normal y puede quemarse con mucha más facilidad, por eso es necesario llevar las zonas cubiertas, y si se trata del rostro utilizar una protección solar de 50 FPS. Te recomendamos utilizar una crema especial para pieles sensibles, especialmente reactivas frente al sol, como el modelo Anthelios de La Roche Posay que está disponible en Amazon por 15,64€.



Utilizar cremas y geles calmantes e hidratantes: para cuidar la piel entre sesión y sesión es aconsejable utilizar Aloe Vera o algún que otro producto calmante e hidratante. Estos son los más efectivos:





Aspectos a tener en cuenta

Por lo general, casi todo el mundo puede utilizar ambas técnicas de depilación. Aún así ya sea en casa o en una clínica siempre informa sobre cualquier tipo de enfermedad o sensibilidad en la piel que tengas. Por ejemplo la depilación de luz pulsada no está indicada para pieles demasiado jóvenes y mujeres embarazadas, así como personas que esté tomando algún tipo de medicamentos fotosensibilizantes.

Fotodepilación en casa: nuestras recomendaciones

Si al final te has dedicido por probar la fotodepilación en casa, debes contar con una aparato que mime tu piel y que sea muy fácil de utilizar. Elige un aparato de depilación IPL que te ofrezca una serie de garantías, como que incluya los sensores de seguridad, o que tenga detrás una firma de calidad que te de la máxima confianza. Entre nuestra selección de depiladoras de luz pulsada esta es una de nuestras favoritas: Braun Silk-expert IPL. Esta depiladora no solo permite la eliminación permanente del vello visible de forma cómoda y segura en casa, sino que ha mejorado su sistema y ahora dispone de 300000 flashes de luz pulsada, alargando su vida hasta 15 años en tratamientos de cuerpo entero y hasta 35 años en piernas, axilas y línea del bikini.



¿No te atreves porque tienes zonas más oscurecidas como las áreas más expuestas al sol o la línea del bikini y las axilas? Braun Silk-expert IPL dispone de un sistema de sensores inteligentes que leen 80 veces por segundo el tono de la piel, adaptando automáticamente la intensidad de la luz adecuada para que el tratamiento sea eficaz y seguro.

La depiladora de luz pulsada Braun Silk-Expert IPL no es la única opción disponible en el mercado para hacerte la depilación permanente desde casa. Estas opciones también tiene muy buenas reviews por parte de las usuarias y puedes recibirlas mañana mismo en casa para presumir de una piel libre de vello: