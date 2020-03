Su lista de espera es de varios meses y celebrities como Kim Kardashian, Selena Gómez o Ashley Graham se encuentran entre los cerca de 12 millones de seguidores que la doctora Sandra Lee, más conocida como la Dra. Pimple Popper, acumula en sus cuentas de Instagram y Youtube.

La cercanía y confianza que esta conocida cirujana dermatológica trasmite a sus pacientes, y que ha encandilado a un multitudinario séquito de seguidores en redes sociales y en televisión, han llevado a esta profesional a lo más alto del escalafón mediático y médico. Este viernes estrena en DKiss la nueva temporada de su programa La Doctora Lee, y para amenizarnos la espera, la propia doctora ha dado respuesta para nosotras a los mitos más extendidos sobre el acné. ¿Serán verdad? Descúbrelo tú misma.

¿Puede el ejercicio causar la aparición de granos?

Lo cierto es que no se puede culpar al ejercicio directamente de causar la aparición de granos. Pero hay cosas que igual la gente hace, antes durante o después del ejercicio, que quizás puedan promover más acné. Como, por ejemplo, si estás sudando y sentado en una bicicleta durante un largo periodo de tiempo. Ese tipo de presión en tus glúteos puede promover más de un brote en esa área.



También si te apoyas en una pared o en la parte trasera de una bicicleta o si llevas almohadillas o ropa protectora cuando haces ejercicio. Además, hay que acordarse siempre de limpiar el sudor, los residuos y la propia grasa que genera la piel después de hacer deporte. Finalmente, tampoco es bueno quedarse posteriormente sentado con esa ropa sudada porque puede promover más brotes de acné.



Hay doctores que prescriben la píldora para mejorar el estado de la piel de algunas pacientes y los brotes de acné que sufren. Pero, ¿hay más alternativas para conseguir esos resultados?



Sí. Creo que lo más importante es entender por qué se prescribe la píldora anticonceptiva para el acné y la razón es porque ayuda a normalizar los niveles de hormonas y por eso se trata de una opción útil para algunas mujeres. Saber esto es clave para entender por qué algunos de estos tratamientos funcionan. El acné está impulsado en gran medida por las hormonas y por eso tenemos más granos en la adolescencia, porque es en esa etapa donde se produce un incremento de las hormonas. También este es el motivo de que algunas mujeres pueden sufrir brotes de acné durante toda su vida en los días cercanos a tener el periodo.



Hay otros tipos de píldoras que ayudan a controlar o minimizar la testosterona, que es otra hormona que tenemos tanto hombres como mujeres, y que también puede impulsar en gran medida los brotes de acné.



¿Es cierto que si rascas o explotas un grano puede ser contagioso y propagarse por otras partes?

No necesariamente. No se extiende así. Quiero decir, las verrugas pueden propagarse. Si te rascas una verruga o si usas una depiladora teniéndolas en las piernas, sí pueden propagarse porque también estás propagando el virus. Pero con el acné no pasa lo mismo. Aunque haya bacterias, no se propaga al rascarse la piel.



Sin duda si te rascas te saldrán bultos rojos y el acné se verá más notorio. Puede tener peor aspecto y potencialmente dejar cicatrices, pero no hace que tus granos se extiendan.



Aconsejas a tus pacientes que no se exploten los granos en casa. Pero, ¿la gente debería intentar quitarlos o esperar a que se vayan? ¿Tienen los brotes de acné algo así como un ciclo de vida?

No lo aconsejo nunca, pero también sé que es difícil no hacerlo. Sientes que los granos están ahí y cuando a veces estás estresado parece que te llaman y es difícil mantener tus manos lejos. El mejor consejo que puedo dar al respecto es intentar conseguir un tratamiento para el acné que se pueda aplicar en áreas específicas y que funcione de dos maneras. Que tenga algún antibacteriano que ayude a tratar la zona y otros ingredientes que combatan el acné. Además, también sirve como recordatorio para mantener las manos fuera de la zona, porque si sientes la necesidad de hurgar en ellos y notas que tienes crema puede que te recuerde que no debes hacerlo.



Los brotes de acné tienen un ciclo de vida, es decir, hay momentos del mes en los que aumentan o disminuyen especialmente para nosotras las mujeres por el tema hormonal. A medida que envejecemos es mucho más raro tener acné porque tenemos menos grasa en la piel, se vuelve más seca y tenemos menos hormonas.

