¿Hay forma de arreglar una uña rota?

Que se te rompa una uña puede ser muy incómodo, porque duele y se engancha en todo. ¡Pero hay formas de arreglarla! Echa un vistazo.

Hay cosas rutinarias que parece que no pero pueden llegar a ser muy molestas, como cuando se te parte un trozo de uña. No solamente es doloroso, sino que puede llegar a dar mucha grima.



El problema, es que si tienes las uñas grandes, no suele ser plato de buen gusto tener una pequeña. Pero, ¿quién te dijo que si te partía un trozo de uña tenías que cortarla e igualarla? ¡Aunque no te lo creas, tiene solución!

El truco para arreglar una uña rota (probado y funciona)

El mes pasado se me rompió una uña abriendo una lata y como la tenía bastante larga, empecé a limarla para tratar de igualarla sin perder mucho trozo. Es lo que hago siempre que me rompe una uña, pero al tenerlas tan largas no quería sacar de cortauñas y perder medio centímetro...



Como tenía cita con la manicurista dos días más tarde (suelo ir una vez al mes a hacer a semipermanente), lo que hice fue esperar como pude y que ella me lo resolviera. Pensé que me diría que no había nada que hacer y que tendría que cortar toda la uña a ras de piel, ¡pero me lo solucionó!



Primero, me limó y pulió las uñas. Luego, me aplicó un esmalte / base de fibra de vidrio para endurecer e igualar la uña. Varias capas y con secado en lámpara.



Al pulir y poner esa base endurecedora sobre la uña, quedó totalmente unifome. Ya no se notaba rota ni me enganchaba con nada. ¡Se había "unido" de nuevo como por arte de magia!



Ya han pasado 3 semanas y la uña sigue perfecta, uniforme y no engancha. Cuando me toque volver a retirar el esmalte para volver a pintar, se volverá a ver rota. Pero simplemente habrá que volver a hacer lo mismo hasta que la uña vaya creciendo y ya esté entera.

Otros consejos que te recomiendo probar

Si prefieres probar desde casa, puedes aplicar un poco de pegamento de uñas. Este truco funciona bien si se te ha roto un trozo de uña y quieres tratar de pegarla. Para ello, lima un poco la superficie y luego aplica dos capas de pegamento, para rellenar la grieta y que no te enganche. Luego, puedes finalizar con cualquier esmalte para reforzar la uña. También puedes usar tiras de papel de seda o incluso polvo de relleno de uñas como alternativa al pegamento.



Si se te rompen mucho las uñas y estás un poco harta, otra opción es probar con unas uñas postizas o press on. Simplemente, puedes poner una uña adhesiva sobre la uña que se ha rota y mantenerla hasta que la uña te crezca. Es decir, no tienes porqué llevar todas postizas si no quieres, solo la que se te ha roto. Además, este truco te va tanto si se ha roto un trozo como la uña entera.



Otra opción es que trates de limar para igualar todas las partes de la uña en la medida que puedas. Esto es ideal si tienes la uña relativamente corta y no pierdes mucho, porque así con un poco que limes ya te quedará arreglada y saneada. Luego, puedes aplicar un buen aceite de cutículas para mantener tus uñas cuiadas y que no se rompan fácilmente.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Como ves, aunque una uña rota parece un drama hay muchas soluciones que puedes tomar. ¡Pruébalas y cuéntanos qué tal te ha ido!