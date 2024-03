Dile adiós a las ojeras y hola a estas maravillosas mascarillas para el contorno.

No sé a ti, pero a mi las mascarillas me encantan. Me relajan un montón y me dejan la piel fenomenal, por lo que me divierte mucho encontrar mascarillas nuevas y probarlas a ver qué tal. Pero, ¿te imaginas poder hacer tus propias masks? Si te apetece probar cosas nuevas, quédate conmigo porque te traigo alguna de las mejores mascarillas caseras para el contorno de ojos. ¡No tendrás que volver a comprarlas nunca más!

5 mascarillas caseras para el contorno de ojos

1- Mascarilla de miel y zanahoria

La miel y la zanahoria son las grandes protagonistas de esta mascarilla hidratante para la zona del contorno de ojos. Simplemente necesitas preparar una mezcla con dos cucharadas de miel (es recomendable usar miel de abeja normal) y una cucharada de de zanahoria (previamente pelada y cortada en trozos pequeños). Es recomendable usar miel de abeja normal.



Cuando tengas la mezcla, simplemente aplícala en la zona del contorno de ojos. Gracias a la piel se quedará completamente pegada y empezará a actuar. Deja unos 20 minutos y luego aclara con agua tibia.

2- Mascarilla de aguacate y clara de huevo

El aguacate es uno de los mejores ingredientes para combatir las patas de gallo. Es un súper alimento que siempre tenemos por casa y que prácticamente no necesita presentación, pero sobre todo es un gran aliado para cuidarnos. Además, aparte del aguacate neceitarás tener a mano una clara de huevo.



Para hacer la mascarilla, simplemente necesitas triturar la pulpa del aguacate y mezlar con la clara del huevo (sin la llema). Cuando lo tengas, aplícalo sobre el contorno de ojos y deja que actúe 30 minutos. Estos ingredientes pueden aumentar la producción de colágeno, por lo que te verás menos arrugas.

3- Mascarilla de yogur, pepino y té verde

Estos tres ingredientes tienen tan buena pinta que de ahí solo puede salir algo bueno. Efectivamente, son tres aliados ingalibles contra las ojeras y las bolsas. Para preparar esta mascarilla casera basta con mezclar 1/2 taza de té verde, 1 cucharada de yogur y 1/2 pepino triturado.



Funciona mejor fría, or lo que es recomendable ponerla en un tarro de cristal (como los clásicos tarros de yogur) y dejarla en la nevera a enfriar toda la noche. A la mañana siguiente la puedes aplicar en el contorno y dejar actuar 15 minutos. Lucirás una mirada mucho más joven durante el día.

4- Mascarilla de uva, miel y aloe vera

El aloe vera es un clásico siempre que hablamos de remedios caseros naturales para la piel. En este caso, es un ingrediente que nos ayuda a conseguir una mascarilla hidratante para el contorno de ojos y que ofrece unos resultados muy buenos. Para prepararla, necesitas mezclar 1 cucharada de aceite de semilla de uva, 1 cucharada de extracto de aloe vera y 1 cucharada de miel.



Cuando lo tengas, deja reposar durante unos minutos. Luego, aplica la mezcla en el contorno de los ojos haciendo un masaje con los dedos, para estimular la zona y que penetre bien el producto. Cuando termines, retira el producto con agua tibia.

5- Mascarilla de manzana, leche y miel

La manzana es otra gran aliada en las mascarillas caseras para el rostro y el contorno. Por sus propiedades, contribuye a reparar y nutrir la piel, lo que sienta fenomenal a la zona del contorno, que siempre tiende a ser un poco más seca.



Para preparar la mascarilla necesitas 1 manzana verde cortada en rodajas (sin piel), 3 cucharadas de leche y 2 cucharadas y media de miel. Mezcla todo en una licuadora hasta obtener una mezcla homogénea. luego, deja actuar durante 20 minutos y aclara con agua.



Esta mascarilla también te ayuda a levantar los párpados caídos. ¡Pruébalo!

Estas mascarillas naturales para el contorno de ojos tienen tan buena pinta que dan ganas de comérselas. No dudes en disfrutar de sus beneficios. ¿Cuál es tu preferida?