Piel luminosa, renovada y con las arrugas atenuadas, ese es el resultado después de aplicar un exfoliante liquido efecto peeling sobre tu rostro. Con ácidos provenientes de la fruta, se trata de un cosmético que se convertirá en imprescindible en tus rutinas de cuidado facial gracias a su eficacia y sus numerosos beneficios. Te lo contamos todo.

Los exfoliantes líquidos han llegado para quedarse, y no faltan razones para ello. Al contrario que los clásicos exfoliantes con micropartículos, estos peeling no eliminan las células muertas por fricción, sino que lo hacen a través del uso de ingredientes como los ácidos AHA, muy eficaces a la hora de renovar la piel y regenerar sus capas más superficiales. Dado que no contienen micropartículas, no irritan la piel y, además, son más respetuosos con el medio ambiente. Consigue por fin el ansiado efecto buena-cara y reduce el aspecto de las arrugas y líneas de expresión de forma eficaz gracias a los peelings líquidos, te contamos todo sobre ellos para que puedas empezar a disfrutar de todos sus beneficios desde ya.

El secreto de los peeling exfoliantes líquidos reside en su fórmula, rica en ácidos que consiguen eliminar las células muertas de la piel, renovando su aspecto y consiguiendo una tez más luminosa y lisa. Estos son algunos de los ingredientes más presentes en este producto que se ha convertido en un must de las rutinas de cuidado facial de las expertas:

Ácido glicólico : este ácido alfahidroxiácido está extraído de la caña de azúcar y es capaz de penetrar en las capas más profundas de la piel consiguiendo renovarla desde el interior, atenuando las pequeñas arrugas, mejorando la luminosidad y eliminando pequeñas manchas o imperfecciones. Busca concentraciones entre el 5% y el 20% para conseguir resultados visibles, pero sin riesgo para la capa de protección cutánea.

: este ácido alfahidroxiácido está extraído de la caña de azúcar y es capaz de penetrar en las capas más profundas de la piel consiguiendo renovarla desde el interior, atenuando las pequeñas arrugas, mejorando la luminosidad y eliminando pequeñas manchas o imperfecciones. Busca concentraciones entre el 5% y el 20% para conseguir resultados visibles, pero sin riesgo para la capa de protección cutánea. Ácido láctico: el principal beneficio del ácido láctico frente a otros ácidos AHA es que es más suave, por lo que es perfecto incluso para las pieles más sensibles y reactivas. Es capaz de eliminar las células muertas, regenerando la piel para un efecto antiedad visible y eficaz, un mejor tono y un rostro más luminoso.

el principal beneficio del ácido láctico frente a otros ácidos AHA es que es más suave, por lo que es perfecto incluso para las pieles más sensibles y reactivas. Es capaz de eliminar las células muertas, regenerando la piel para un efecto antiedad visible y eficaz, un mejor tono y un rostro más luminoso. Ácido salicílico : con una acción más superficial que los dos ingredientes anteriores, este ácido BHA es perfecto para tratar pieles con acné, puntos negros o poros muy abiertos. Busca concentraciones bajas, desde el 0,2% hasta el 2%.

: con una acción más superficial que los dos ingredientes anteriores, este ácido BHA es perfecto para tratar pieles con acné, puntos negros o poros muy abiertos. Busca concentraciones bajas, desde el 0,2% hasta el 2%. Ácido mandélico: extraído de las almendras, este ácido también es ideal para pieles sensibles, al igual que el ácido láctico, ya que su molécula es de gran tamaño y se absorbe lentamente. Renueva la piel, favorece la regeneración celular y mejora el tono y la firmeza de la piel.

¿Qué peeling líquido elegir para obtener buenos resultados?

Si quieres empezar a disfrutar de los beneficios que los exfoliantes líquidoa tienen para tu piel, te damos varias ideas con las que seguro acertarás:



The Inkey List - Glycolic Acid: con una fórmula que contiene un 10% de ácido glicólico combinado con un 5% de hammamelis que ayuda a regular el exceso de grasa de la piel, este tónico facial mejora el aspecto de los poros de la piel, renueva las células muertas y atenua los signos de la edad.

Sesderma - Acglicolic Liposomal Sérum: combina la acción del ácido glicólico (6% concentración) con agentes antioxidantes como son la vitamina C y la vitamina E. Además, contiene ácido hialurónico para mejorar los niveles de hidratación de la piel. De esta forma, este sérum ofrece un cuidado facial antiedad 360º gracias a la acción de los ingredientes más efectivos.

Pixi Glow Tonic - Tónico iluminador: con ácido glicólico (5%) para renovar la piel y exfoliar, ginseng para dar energía a la piel y aloe vera para repararla, este tónico consigue revitalizar tu rostro, da luminosidad y consigue un efecto buena cara. Aplica por la mañana y por la noche con un disco de algodón.

La Cabine Peeling: con ácido cítrico, ácido láctico y ácido tartárico, estas ampollas eliminan las células muertas y ayudan a regenerar la piel. Aplica un ligero masaje por la noche, despues de limpiar tu rostro, puedes hacerlo diariamente o dos veces por semana. También contiene sodio, ingrediente que ayuda a mantener la hidratación de tu piel.

The Ordinary - Ácido láctico: con una concentración de ácido láctico del 5% y ácido hialurónico del 10%, esta fórmula renueva la piel y mejora el aspecto de manchas y arrugas a la vez que la deja hidratada durante más tiempo. El grano de pimienta de Tasmania reduce la inflamación y la sensibilidad que el efecto del peeling puede causar. Utilízalo por la noche preferiblemente.

Precauciones a la hora de utilizar los exfoliantes líquidos

Los ácidos que contienen las fórmulas de los peelings son fotosensibles, es decir, aumentan la sensibilidad de la piel a los rayos del sol. Por ello, es aconsejable utilizarlos por la noche y utilizar siempre protector solar 50 por la mañana para evitar que la radiación UVA/UVB penetre en nuestra piel y cause estragos. Lo ideal es aplicar el producto 2 veces por semana, al menos al inicio del tratamiento para evitar sensibilidad cutánea hasta que la piel se haya adaptado a sus ingredientes.



Otro de los factores a tener en cuenta es la combinación de los ácidos AHA con otros productos, por ejemplo, si estás utilizando tratamientos con retinol debes dejar de hacerlo, ya que puede entrañar riesgos al ser una combinación demasiado agresiva. La mezcla de ácidos AHA con vitamina C pura tampoco es aconsejable, ya que resta efectividad en ambos ingredientes. Consulta con tu dermatólogo ante cualquier duda relacionada con la mezcla de dermocosméticos.

