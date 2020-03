Inicio / Belleza / Maquillaje / 11 consejos para una manicura perfecta en casa

¿Cuántas veces te has mirado las manos y has pensado "necesito ir urgentemente a mi salón de belleza"? Sin embargo, no siempre tenemos el tiempo y el dinero necesarios para acudir a un profesional y acabamos haciéndola en casa. ¿El resultado? Uñas mal pintadas, mal secadas y que nos duran un suspiro. Te enseñamos todos los trucos para conseguir una manicura profesional sin salir de casa.

