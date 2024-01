Skincare en redes sociales: ¿de verdad funcionan esos consejos?

El cuidado de la piel, también conocido como skincare, se ha convertido en la última tendencia en las redes sociales. Sin embargo, ¿realmente sabemos lo que estamos haciendo cuando seguimos los consejos de los influencers? En este artículo, desentrañaremos los mitos y verdades detrás de esta moda para garantizar que cuidemos nuestra piel de la manera correcta.

Según Lucía Alfonso González, experta en química farmacéutica e inmunología, las personas que siguen una rutina de cuidado facial buscan mejorar la textura de la piel, reducir manchas y arrugas, y proteger la piel de los daños ambientales. Pero, ¿cómo sabemos si estamos haciendo lo correcto?



El problema radica en que no todos los que dan consejos sobre skincare en redes sociales son expertos en dermatología. Así que, antes de seguir cualquier 'tip', es fundamental tener en cuenta que no todos los productos y técnicas son aplicables a todo tipo de piel. De acuerdo con los profesionales, confiar ciegamente en estos consejos puede llevarnos a resultados no deseados, como sequedad, deshidratación o erupciones cutáneas.



Entre los productos más comunes recomendados en estas publicaciones se encuentran aquellos con retinol, ácido hialurónico o niacinamida. Aunque prometen mejoras asombrosas, es crucial entender que no todos estos componentes son adecuados para cada tipo de piel. Por ejemplo, el retinol puede irritar las pieles jóvenes o sensibles, por lo que su uso debe ser gradual y acompañado de protección solar.

El consejo de los expertos: La clave para una piel saludable

Inmaculada Canterla, farmacéutica miembro de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, destaca la importancia de seguir los consejos de los dermatólogos. Estos profesionales no solo brindan orientación sobre la dosificación adecuada, sino también sobre el almacenamiento correcto y las posibles incompatibilidades entre productos.



Prescribir cosméticos y crear una rutina de belleza no es tarea fácil, según advierte la farmacéutica y directora de Cosmeceutical Center. La autoprescripción es una forma de automedicación que puede llevar a decisiones erróneas. Por lo tanto, seguir un cuidado facial adecuado según el consejo de un profesional es esencial.

Adolescentes en riesgo: La influencia de las redes sociales

El peligro se intensifica en los adolescentes que, influenciados por las redes sociales, adoptan rutinas de skincare inapropiadas para su edad y tipo de piel. La tendencia ha aumentado en los últimos años, y los expertos advierten sobre la importancia de elegir productos adecuados y evitar la sobreexposición a ingredientes virales.



Finalmente, es crucial desconfiar de los tratamientos caseros que se comparten en redes sociales. Los expertos coinciden en que la eficacia de estos métodos no está probada y pueden provocar irritaciones o reacciones alérgicas. ¡No te dejes engañar por modas sin base científica!



En resumen, cuidar de nuestra piel es importante, pero hacerlo de manera informada es aún más esencial. No caigas en la trampa de la belleza instantánea y sigue los consejos de los profesionales para lograr una piel radiante y saludable. ¡Tu piel te lo agradecerá!