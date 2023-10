Tendencia de la mandíbula marcada: Belleza, peligros y alternativas para un rostro esbelto

La búsqueda de la mandíbula marcada se ha convertido en un fenómeno viral, con millones de selfies que muestran una postura ligeramente forzada, con la cabeza en alto y un ángulo que resalta esta característica facial. El hashtag #snatchedjawline (mandíbula marcada) ha acumulado más de 210 millones de visitas en TikTok, confirmando que esta tendencia ha conquistado las redes sociales.

Pero, ¿qué implicaciones tiene esta búsqueda obsesiva de la perfección facial? La Dra. Mar Mira, de la Clínica Mira Cueto, nos advierte sobre los riesgos de ceder a la presión de las imágenes ideales que nos llegan a través de las pantallas. "Cada día vemos en la consulta pacientes muy jóvenes que buscan conseguir el rostro viral del momento. Antes fueron los pómulos muy marcados, y después vinieron los labios gruesos totalmente irreales. Muchas de estas tendencias alteran la morfología natural que busca un rostro proporcionado."



El fenómeno de la "Snapchat dismorfia" es otro aspecto preocupante. Este término se refiere a la tendencia de desear imágenes idealizadas que vemos en las redes sociales, muchas de las cuales están alteradas por filtros irreales. Según la Dra. Mar Mira, el número de pacientes entre 18 y 24 años que recurren a la medicina estética para lograr el rostro que ven en las redes ha aumentado en un 24% en los últimos años. Este fenómeno no se limita a los adolescentes, ya que también está afectando a personas mayores de 35, 40 y 50 años. Las tendencias van desde rasgos exagerados, como labios más gruesos y mandíbulas marcadas en las más jóvenes, hasta la búsqueda de la eterna juventud y una piel perfecta que imitan los filtros irreales en las personas mayores.

La obsesión por las mandíbulas angulosas y huesudas ha dado lugar a la conocida "cara de Instagram," un estándar de belleza que, en ocasiones, puede distorsionar la realidad y afectar la autoestima de las mujeres. Pero, ¿cómo podemos lograr una mandíbula definida sin recurrir a procedimientos quirúrgicos? Afortunadamente, existen opciones no invasivas que pueden ayudar a alcanzar la apariencia deseada. Vamos a explorar algunas alternativas seguras y efectivas para conseguir esa mandíbula envidiable sin comprometer la salud y la autoestima.

Métodos no invasivos para una Mandíbula de Ensueño

La belleza está en el ojo del espectador y es única para cada persona. Sin embargo, si estás interesada en lograr una mandíbula más marcada, existen opciones no invasivas que pueden ayudarte a alcanzar esa apariencia deseada sin recurrir a procedimientos quirúrgicos riesgosos. Aquí tienes algunas alternativas que respetan tu bienestar y belleza natural:



1. Maquillaje mágico: El maquillaje ha sido un aliado de la belleza desde tiempos inmemoriales. Si buscas una mandíbula definida sin comprometer tu salud, el maquillaje es una herramienta poderosa. Puedes aplicar una base de maquillaje unos tonos más oscuros que tu tono de piel en toda la línea de la mandíbula para crear una apariencia más contorneada. Difumina bien para un efecto natural y asegúrate de que se mezcle con tu cuello.



2. Face taping, o el arte del "pegado acial": Esta técnica, que suena un poco sorprendente, utiliza cintas adhesivas para lograr un efecto lifting instantáneo, como si llevaras una especie de "faja facial". A menudo se coloca la cinta desde el mentón hasta la zona inferior de la oreja y se disimula con maquillaje. Aunque esta técnica ha sido popular en Hollywood y en el mundo del espectáculo, es importante destacar que requiere una cantidad significativa de maquillaje para ocultar las cintas adhesivas, lo que puede dar lugar a un aspecto poco natural.



3. Ejercicios faciales: Si prefieres una solución natural, puedes incorporar ejercicios faciales a tu rutina diaria. Estos simples ejercicios pueden ayudar a mantener la zona de la barbilla tensa. Por ejemplo, puedes cruzar las manos bajo las clavículas y elevar la cabeza, sacar la lengua e intentar tocar la nariz durante unos segundos. Luego, baja la lengua hacia abajo e intenta tocar la barbilla durante otros segundos. Estos ejercicios pueden repetirse varias veces al día.



4. Rituales de tonificación con aparatos faciales: Las redes sociales han popularizado los ejercicios en los que se mastica con aparatos de tonificación facial, como las siliconas o los chicles duros conocidos como "Jawline Trainer". Estos dispositivos ayudan a ejercitar el músculo masetero, pero es crucial tener precaución para evitar dañar los dientes y las articulaciones. La salud dental debe ser siempre una prioridad.



5. Gua Sha, la piedra mágica: La piedra Gua Sha se ha vuelto popular como un accesorio de belleza que promete optimizar la aplicación de productos de cuidado de la piel mientras mejora la musculatura facial. "La piedra Gua Sha ayuda a desbloquear la musculatura facial y drena el exceso de líquido que acumulamos en algunas zonas específicas, como suele ser el doble mentón," comenta Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour. La forma de la piedra, en particular la forma de V en uno de sus extremos, es ideal para reafirmar la mandíbula, el mentón y el cuello, así como para la eliminación de toxinas mediante la técnica de acupresión.



6. Masajes y radiofrecuencia: Los masajes drenantes y la radiofrecuencia son técnicas que pueden ayudar a mantener la definición de la mandíbula. Estos tratamientos contribuyen a reducir la acumulación de líquidos y a combatir la flacidez en esta área. Los efectos se notan desde la primera sesión, dejando un rostro desinflamado, terso y con una musculatura de mandíbula más definida.



7. Radiofrecuencia tensora: La radiofrecuencia es una de las opciones más efectivas para elevar y esculpir la zona mandibular. Esta tecnología estimula la producción de colágeno y tensa la piel en el óvalo facial. Un tratamiento famoso es el Thermage FLX, elogiado por celebridades como Jennifer Aniston y Oprah Winfrey. "No resta naturalidad y está indicado para tratar la flacidez, compactar el tejido y perfilar el mentón. Actúa en la dermis profunda para producir la contracción del colágeno antiguo y generar uno nuevo de mayor calidad," afirma Myriam Yébenes, CEO de los centros Maribel Yébenes.



Estas alternativas no invasivas ofrecen un enfoque más seguro y saludable para alcanzar la mandíbula de tus sueños. Antes de embarcarte en cualquier procedimiento o rutina, es esencial consultar con un profesional de medicina estética para elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades y metas. Tu belleza es única, y es importante abrazarla con amor propio y confianza.