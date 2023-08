Alternativas más respetuosas y efectivas para reducir grasa abdominal sin cirugía

Hemos comprendido a través del movimiento 'body positive' que lo fundamental es mantener la salud y cultivar el amor propio. Sin embargo, tienes la libertad de aspirar a alcanzar tu mejor versión.

En un reciente estudio de Yougov se demostró que 2 de cada 3 mujeres afirman no estar contentas con alguna parte de su cuerpo, siendo las más comunes los muslos y cartucheras de las piernas, glúteos por su tamaño y el abdomen por la grasa acumulada.



Tratamientos, dieta y ejercicio es lo que recomiendan los expertos del Club Metropolitan, “para aplanar el abdomen, además de entrenar, es necesario llevar una dieta equilibrada que complemente nuestras actividades y permita la pérdida porcentual de grasa corporal por debajo del 12% en hombres y del 20% en mujeres.



Si tu problema es la grasa abdominal, debes evitar los errores más frecuentes: un desbalance alimenticio e hipercalórico producto de los ultraprocesados y grasas excesivas de comidas y cenas; los cambios hormonales; y el estrés que resulta en el incremento de cortisol.



Hay varios tratamientos estéticos que te pueden ayudar a perder rápidamente esta grasa, al igual que una dieta balanceada con alimentos naturales como verduras, frutas, alimentos ricos en fibra y antioxidantes, y las infusiones de té. Sin embargo también puedes optar por tratamientos alternos que te aportan los resultados deseados.

Opciones de tratamientos respetuosos con tu bienestar

Terapia de masaje Maderoterapia

Este tratamiento es una forma natural y no invasiva de abordar la grasa localizada en el abdomen. Utilizando herramientas de madera, se estimula la circulación y se promueve la eliminación de toxinas, brindando resultados visibles y respetando tu bienestar.



Láser Reductor

La Clínica Menorca destaca el láser reductor como un método efectivo para reducir grasa sin cirugía. Este tratamiento utiliza calor y cada sesión dura alrededor de 25 minutos por zona. El enfoque está en utilizar el calor para eliminar la grasa de manera amigable con el cuerpo.



Radiofrecuencia

La radiofrecuencia es un tratamiento no invasivo que se basa en ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Al promover la formación de colágeno y elastina, además de estimular el drenaje linfático, ayuda a reducir la grasa localizada. Puede aplicarse en diferentes áreas, como glúteos, piernas y rostro.



Hidrolipoclasia o Liposucción sin Cirugía

Este tratamiento efectivo rompe las células de grasa y las elimina del organismo. Se lleva a cabo sin cirugía y elimina la grasa liberada a través de la vía linfática y venosa, metabolizándola en el hígado. Sin embargo, se requiere una dieta baja en grasa y alcohol para ver resultados en cada sesión.



Cremas Anticelulíticas

Las cremas anticelulíticas pueden ser aliadas para reducir la grasa localizada y la apariencia de piel de naranja en zonas como glúteos, muslos y abdomen.



Es importante recordar que estos tratamientos deben complementarse con una dieta rica en frutas y verduras, limitando el alcohol y los alimentos ultraprocesados, además de incorporar ejercicio físico diario. Si estás considerando tratamientos no invasivos para reducir la grasa, te recomendamos consultar a un profesional para una evaluación personalizada.



Recuerda que el amor propio y el cuidado personal van más allá de la apariencia externa. El objetivo es sentirte saludable, confiada y en armonía contigo misma.