Preguntas frecuentes sobre el Feng Shui: ¡resolvemos todas tus dudas!

Si estás pensando en aplicar el Feng Shui a tu hogar o, simplemente, sientes curiosidad acerca de este método chino para armonizar el espacio. Repasamos las preguntas más frecuentes.

Artículo elaborado por Gustavo Valor



Una de las preguntas que más surgen cuando se habla sobre el Feng Shui está relacionada con los espejos. ¿Buenos, malos, donde sí o donde no? También existen muchas dudas en torno a todo lo relacionado con la posición de la cama, los baños e, incluso, si las plantas son beneficiosas o no.



Estas y otras son algunas de las preguntas que más escuchamos cuando se habla sobre de Feng Shui. La respuesta, por ejemplo, a la duda sobre los espejos es que estos no son ni buenos ni malos, sino que todo dependerá de dónde los pongamos. Y lo mismo ocurre con el resto de cuestiones, en el Feng Shui más que un sí o un no a algo, es un cómo. A continuación te contamos qué es lo que dice la filosofía china acerca de todas estas dudas para que puedas ponerlas en práctica en tu hogar.

Lugares donde NO debes colocar un espejo

En los dormitorios : la cama no debe verse en el espejo, ya que cuando estamos durmiendo, nuestro cuerpo se encuentra allí, duplicado, entonces en ese cuerpo que se encuentra en el espejo, no tenemos ningún tipo de control. “Sencillo, mientras dormimos nuestro chi (energía) se puede despertar y al verse reflejado en el espejo genera inquietud y desasosiego, por lo que nos intranquilizamos y no dormimos bien", nos asegura la experta en Feng Shui Isabel Sánchez Rivera de Feng Shui Crecer.



En el recibidor : siguiendo los consejos que nos da el feng shui, no es recomendable colocar un espejo delante de la puerta de entrada, para evitar que rechace la energía, no en todos los casos, muchas veces el recibidor es grande y hay varios metros de distancia hasta la puerta y no causa esa sensación, o bien el espejo es pequeño. Para evitar esta sensación de rechazo es aconsejable colocar el espejo en un lateral de la sala del recibidor.



Pasillo largo : al final de un largo pasillo, ya que alargaría aun más este pasillo, aunque es cierto que hay matices que pueden mejorar la posición, sobre todo si tenemos algún área faltante en la zona. La razón es que un pasillo extenso obliga a la energía a ir mucho más rápido.



“Es perfecto en ese caso que lo coloques en medio del pasillo para calmar la velocidad de la energía y volverla positiva, si tienes espacio coloca uno de cuerpo entero que invite al verse reflejada", explica Isabel Sánchez Rivera.



Otros espacios de la casa : cualquier otro lugar que refleje algo que no te guste o algo negativo. ¿Para qué queremos duplicar algo que no nos agrada? Los espejos corresponden al elemento agua y una de sus cualidades principales es la claridad mental. De hecho muchos expertos en el feng shui, utilizan los espejos para realizar correcciones o curas, pero no son sencillos de ubicar.

La posición de la cama

Otras de las muchas preguntas frecuentes sobre el Feng Shui es la correcta ubicación de la cama. Es algo lógico, ya que el dormitorio y la cama son la base del buen descanso físico, espiritual y síquico. Entonces, esta tal vez sea una pregunta difícil de contestar porque en muchos de los casos no siempre se cuenta con la posibilidad de cambiar de posición la cama, debido a que ya se encuentra hecha la instalación, las ventanas y la colocación de las puertas, etc.



Cada uno de los puntos cardinales puede provocar un efecto sobre la persona. Se suele decir que el Norte aporta un profundo sueño en lo físico; el Sur un sueño un poco más espiritual; el Este facilita a los que se despiertan temprano por la mañana; el Oeste facilita el derrumbarse dormido por las noches.



El valor que tiene cada dirección variara según cada tradición cultural: los budistas por ejemplo evitan dormir hacia el Norte ya que esta fue en la dirección en que el Buda falleció y ritualmente en la que se colocan a los lamas que van a fallecer. En la India es considerada más favorable el Noreste. Por lo tanto no hay una única respuesta correcta.

Flores artificiales, ¿sí o no?

“Las plantas y el Feng Shui son grandes aliadas, nos ayudan a armonizar los ambientes, generan espacios más limpios, aportan humedad al ambiente y además muchas de ellas eliminan agentes tóxicos y nos permiten purificar el aire, de esta forma nos ayudan a reducir los niveles de estrés", señala la experta en este arte ancestral Isabel Sánchez Rivera.



Siempre que se pueda, lo más recomendable es colocar plantas y flores naturales. Están vivas, y poseen mucho chi, lo cual armoniza y equilibra cualquier espacio. No es conveniente colocarlas en el dormitorio. Las plantas y flores artificiales podemos utilizarlas cuando por algún tipo de simbolismo son apropiadas para la cura que se esté realizando y el lugar no nos aprueba las naturales. Estas no poseerán el mismo chi, pero al menos poseemos el mismo simbolismo (la madera). Si colocamos unas flores rojas, estas serán madera – fuego, etc.



Respecto a las flores secas dependerá su apariencia. Si estas tienen una apariencia sana como cualquiera de las naturales o artificiales, sí; pero si su apariencia es la de una flor marchita o muerta, entonces no. Ya que esto debilitaría el Chi como cualquier otra flor o planta enferma en un jarrón ya marchitas.

Mi casa tiene planos o niveles irregulares

Cuando en un plano hay salientes o entrantes nos da como resultado que faltan áreas del mapa Bagua que divide el espacio en diferentes zonas, por lo que se deben realizar determinadas correcciones. No es tan simple dar la solución a estos casos, por lo que lo más adecuado es acudir a un experto que realice un estudio minucioso. Cada caso es único, no existen 2 estudios sobre el Feng Shui iguales, de la misma manera que cada persona es única.

Por último, ¿qué pasa con los cuartos de baño?

Según el Feng Shui en la zona donde se encuentra el cuarto de baño existe una fuga de energía y esta afecta a todo el espacio cercano. Es por esto que es frecuente que surjan preguntas sobre si los baños dan mala suerte. ¿La respuesta más lógica? Lo que sería muy mala suerte es no tener un baño en casa, ¿no crees?



“El baño en Feng Shui es una de las estancias más delicadas, dentro del hogar se considera que es uno de los lugares por donde la energía se va, por lo que provoca pérdidas", indica Isabel Sánchez Rivera. Sin embargo, se trata de una estancia muy necesaria, por lo que el Feng Shui siempre se debe aplicar con mucho sentido común e intuición, siempre en función de las posibilidades de cada hogar.

