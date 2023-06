La pareja encontró su lugar ideal para vivir en las montañas de Los Ángeles después de dos años de ver opciones, aquí te contamos más detalles de su nuevo hogar

Fueron dos años de búsqueda lo que tardó la pareja celebre J-Lo y Ben Affleck para finalmente decidirse por esta millonaria mansión. ¡Al parecer sus discusiones en ceremonias y alfombra roja fueron para decidir en los interiores de su nuevo hogar!

Conoce mejor la residencia

La propiedad está valuada en 60 millones de dólares e incluye sala de cine, spa, cuarto de degustación de vino, salón de whisky, amenidades para deportes, casa separada para guardias, entre otros. Además cuenta con 24 baños y 15 chimeneas. Su ubicación está sobre Beverly Hills y fue diseñada por Gala Asher, su tamaño es de 3530 metros cuadrados.



Aparentemente los actores pagaron $60,850,000 en efectivo por esta casa en Los Ángeles y tomaron las llaves solo una semana después de verla, aunque estaba originalmente en venta por $135,000,000 ¡definitivamente una ganga! Ahora tienen su residencia oficial familiar.

Dos familias hacen una sola

J-Lo y Ben Affleck comenzaron su primera relación hace casi 20 años y se separaron en el 2004. Sin embargo el destino los unió nuevamente después de que J-Lo, a los 53 años, cancelara su compromiso con Alex Rodriguez y Ben Affleck, a los 50 años, se separara de Ana de Armas. Los dos decidieron darse otra oportunidad. La pareja se comprometió por segunda vez en el 2022, siendo la primera vez en el 2002. En julio de ese mismo año se casaron en Las Vegas y, como la mayoría de las celebridades acostumbra, ellos también tuvieron una nueva boda en agosto en Georgia con muchos más invitados. Los hijos de cada uno se hicieron presentes al igual que otras celebridades invitadas.



Ahora que son una grande familia, necesitan un espacio amplio y adecuado para todos. J-Lo tiene a sus gemelos Emme y Max Muniz, producto de su relación con su ex esposo Marc Anthony, mientras que Ben Affleck tiene 3 hijos: Violeta de 17, Seraphina de 13 y Samuel de 10 con su ex esposa Jennifer Garner. Ambas familias compartirán la mansión.

Al parecer, no tendrán problemas en compartir recámaras ni baños y los reportes indican que se mudarán lo antes posible.