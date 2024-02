Leo Woodall: De vendedor a galán de Netflix, conoce al nuevo ídolo

La nueva serie de Netflix, Siempre el mismo día, le ha dado a conocer al gran público, que le adora.

Hace poco se ha estrenado la nueva miniserie de Netflix y, desde entonces, el actor goza de una gran popularidad en internet.

¿Quién es Leo Woodall?

Leo es un joven actor nacido el 14 de septiembre de 1996 en Londres. Comenzó a estudiar en la escuela de teatro a los 19 años y se dedicaba a trabajar como vendedor en Hollister en Londres, donde vive con su hermano. Su madre estudió para ser actriz, su padre es el actor Andrew Woodall y su padrastro es Alexander Morton, secundario habitual en muchas de las series británicas y con una gran carrera teatral. A pesar del legado familiar, Leo no decidió ser actor hasta que se enganchó a la serie Skins en 2007, donde quedó encantado con el personaje de James Cook y decidió matricularse en la escuela de Arte dramático.

Debutó como actor en el cortometraje Man Down en 2019. Después ha participado en el drama criminal Cherry de Tom Holland y el drama de espías Citadel de Prime Video.

Su papel secundario en la segunda temporada de “The White Lotus” en 2022 le dio la oportunidad de darse a conocer y su vida comenzó a cambiar.

Y entonces llegó el éxito

Desde entonces su carrera ha despegado y ahora se estrena con su primer personaje principal en la miniserie de 14 episodios “Siempre el mismo día”. El actor interpreta a Dexter Mayhew, que junto a la actriz Ambika Mod, en su papel de Emma Morley adaptan la novela del mismo título de David Nicholls publicada en 2009. Desde que ha comenzado la emisión de la miniserie, el actor ha ganado más de 600 mil seguidores en Instagram.

Cuando fue preguntado por The Guardian por el éxito que estaba teniendo no dudó al contestar: “Trato de no dejar que se me suba a la cabeza”. Mientras estaba filmando para “The White Lotus” audicionó para el papel de Dexter. Admite que no ha leído el libro, pero que sí ha visto la adaptación que en su momento se hizo de él en forma de película y protagonizada por Jim Sturgess y Anne Hathaway en 2011.

Su próximo proyecto es como protagonista en Prime Target, un thriller de Apple TV+ junto a Quintessa Swindell, en el que dará vida a una promesa de las matemáticas.



En su vida personal, ha reconocido que tiene pareja. Se trata de la joven Meghann Fahy, de 33 años, a la que conoció durante el rodaje de The White Lotus. Meghann no ha dudado en publicar una foto con su pareja en Instagram, haciendo pública la relación y para decepción de sus fans.