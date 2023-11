7 Claves de la inteligencia emocional: Lo que las personas exitosas nunca dicen ni hacen

La inteligencia emocional puede ayudarte a lograr tus objetivos en la vida, por eso las personas de éxito la tienen muy presente.

Uno de los factores que determinan el éxito a cualquier nivel es la inteligencia emocional. Esta cualidad es un conjunto de habilidades que facilitan la gestión de las emociones propias y ajenas a través del modo en el que nos relacionamos con otras personas. El investigador Harvey Deutschendorf ha dedicado más de dos décadas de su vida a estudiar este rasgo, y ha logrado identificar una serie de actitudes que caracterizan a quienes poseen un alto nivel de inteligencia emocional. Te contamos cuales son las 7 principales.

No se enfocan en ellos exclusivamente

Una persona con alto nivel de inteligencia emocional sabe que a todo el mundo le gusta ser tomado en cuenta. Por lo tanto se preocupa de las opiniones de los demás, reconoce sus logros de forma sincera, y en términos generales, concede atención a las personas con las que interactúa, logrando así crear relaciones sociales de calidad.

No tratan de imponer sus puntos de vista

No todo el mundo ve las cosas del mismo modo, y las personas con inteligencia emocional son muy conscientes de esto. Por eso, aunque expongan sus opiniones y puntos de vista no tratan de imponerlos, ni de humillar a quienes piensan distinto. Entienden que derrotar al otro no es una victoria, y por tanto prefieren ceder en ciertos aspectos para salvaguardar una relación cordial.

No pierden su tiempo con cualquiera

Estas personas también son conscientes de que su entorno les influye, y por tanto tratan de rodearse de gente que les aporte cosas positivas. Evitan malgastar su tiempo con quienes solo saben quejarse o hablar mal de otros, ya que entienden que esas actitudes no les ayudan a lograr sus objetivos en la vida.

No olvidan los pequeños detalles

No se necesitan grandes acciones para hacer que la gente a nuestro alrededor se sienta bien. Los pequeños detalles como recordar sus nombres o detalles que hayan mencionado en alguna conversación previa son suficiente para hacer sentir a estas personas que son importantes.

Evitan ofender con su humor

La ironía y la sorna pueden ser ofensivas, y esto ha de tenerse presente a la hora de hacer bromas. Las personas con altos niveles de inteligencia emocional se cuidan mucho de utilizar un tipo de humor que pueda hacer sentir mal a otros.

No olvidan escuchar con atención

Distraerse cuando alguien te habla tiene más consecuencias de las que a priori se pueden suponer. Esta actitud lanza el mensaje de que esa persona y sus pensamientos no son importantes. Por eso parte de la inteligencia emocional consiste en escuchar con atención para demostrar que sus opiniones, aunque no se compartan, son valoradas.

No eluden ayudar aunque no sea su responsabilidad

Estas personas no se limitan a hacer lo que les corresponde. Ofrecen su ayuda para solucionar problemas incluso si éstos no entran en su ámbito de competencia. Saben que los demás agradecerán el gesto y estarán deseosos de retornar el favor en un futuro.