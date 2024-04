El reencuentro de Élite que nos ha dejado con ganas de más ¿Por qué faltaron algunos?

Los actores de la famosa serie se reúnen fuera de “Las Encinas” y lo comparten por redes sociales

El elenco de actores del reparto original se reunió para recordar viejos tiempos, demostrando que su amistad sigue intacta a pesar de que no pudieron estar todos.

Reencuentro nostálgico

Cuadrar las agendas de los protagonistas de una de las series más exitosas de Netflix no es tarea fácil. A pesar de ello, un buen número de estrellas de Élite se reunió por sorpresa para deleite de sus fans, ya que no dudaron en compartir en redes las fotos que se hicieron durante la velada. En las imágenes que ellos mismos han compartido hemos podido ver a Ester Expósito, Danna, Georgina Amorós, Miguel Bernardeau y Diego Betancor, productor de la ficción y pareja de Georgina. Todos se muestran muy felices y demuestran que su amistad sigue intacta.

El reparto original ha compartido en sus Stories estas instantáneas en las que se les ve disfrutando en torno a una mesa nada menos que en México.

Ester Expósito parece haber hecho una pausa en la promoción de la serie Bandidos para reunirse con sus compañeros. La actriz madrileña de 24 años no dudó en acudir con su amiga Nini Vélez a la gran reunión. Danna, por su parte acaba de lanzar su disco Childstar y acudió con su novio, el actor y cantante Alex Hoyer.

Algunas ausencias

Los que no han participado en este reencuentro de Las Encinas han sido actores como Itzan Escamilla, Omar Ayuso, María Pedraza, Aron Piper, Miguel Herrán o Mina El Hammani. Parece ser que el motivo no es el distanciamiento, si no los compromisos profesionales de cada uno de ellos y que la reunión fue en Ciudad de México, por lo que no todos tienen disponibilidad para viajar. Aron Piper acaba de lanzarse en su carrera musical, después del estreno de la película El correo (del director Daniel Calparsoro) junto a María Pedraza en enero de este año.

Miguel Herrán acaba de ser padre junto a Celia Pedraza, hermana de María Pedraza, con quien se la vio por primera vez en marzo de 2023, por lo que estará ocupado en su aventura como padre.

A pesar de la nostalgia de no haber podido verlos a todos reunidos, ya queda menos para el estreno de la octava y última temporada de la serie Élite en Netflix. Muchos fans han especulado con la posibilidad de que esta reunión implique la participación de los actores en la próxima temporada de la serie adolescente, pero ninguno de los actores ha confirmado nada al respecto. El único actor que se mantiene desde 2018 es Omar Ayuso que en las últimas temporadas compartía un reparto encabezado por Valentina Zenere y Mirela Balic .