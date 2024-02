Taylor Swift y Blake Lively se roban el espectáculo en la Super Bowl 2024

La Super Bowl 2024 se convirtió en el epicentro del glamour y la emoción este fin de semana, y no solo por el enfrentamiento deportivo.

La embajada de Japón en Estados Unidos ya había dejado entrever la posibilidad de la llegada de Taylor Swift, y no defraudó. La cantante estadounidense, acompañada por la actriz Blake Lively, deslumbró a todos los presentes en el Allegiant Stadium de Las Vegas.



Ambas estrellas, Taylor Swift y Blake Lively, se convirtieron en el dúo más destacado de la noche, acaparando las miradas de las decenas de cámaras presentes.



Taylor Swift deslumbró en el Super Bowl 2024 con un conjunto que supera los 50.000 dólares, y que reflejaba su icónico estilo y su apoyo incondicional a su pareja, Travis Kelce. La estrella del pop optó por un look que no pasó desapercibido, con un corsé de Dion Lee, una chaqueta bomber de Wear by Erin Andrews y unos deslumbrantes jeans de Area, combinados magistralmente. Pero lo que realmente destacó fueron los accesorios, cuidadosamente seleccionados para complementar su atuendo y mostrar su apoyo al jugador con el número "87". Un collar “87” de Stephanie Gottlieb y un brillante bolso de fútbol de Judith Leiber añadieron un toque de elegancia y sofisticación.



La extravagancia no se detuvo ahí, ya que Taylor lució otras piezas de alta gama, como una gargantilla de tenis de Stephanie Gottlieb, un anillo de rubí de Retrouvai y tres impresionantes piezas de rubí de Shay: un collar solitario, un anillo de eternidad y un brazalete elástico.



Blake Lively por su parte se presentó al Super Bowl 2024 con un look deportivo y chic, lista para animar a los Kansas City Chiefs junto a Taylor Swift y Ice Spice. La actriz optó por un chándal Adidas rojo brillante, combinado con tacones rojos llamativos para una entrada elegante en el Allegiant Stadium. Su cabello lucía rizos grandes y elásticos, complementando su estilo relajado pero sofisticado. Lively lucía joyas de oro, incluyendo aretes de aro y un collar de cadena gruesa, agregando un toque de lujo a su atuendo deportivo. En total, las piezas de oro y plata que llevaba sumaban la impresionante cifra de $469,075, demostrando su gusto por el glamour incluso en un evento deportivo.



En las redes sociales, el impacto de la presencia de Taylor Swift fue innegable. Las etiquetas relacionadas con la cantante dominaron las tendencias, demostrando una vez más su poderío en el mundo del entretenimiento. Sus fans, tanto en Japón como en todo el mundo, siguieron con entusiasmo cada paso de su ídolo durante el evento.

Sin embargo, Taylor Swift no fue la única protagonista de la noche. Beyoncé sorprendió a todos con un emocionante anuncio publicitario y una actuación espectacular durante el intermedio del partido. A pesar de la competencia, la presencia de Taylor Swift en el evento se destacó como uno de los momentos más memorables.



El broche de oro lo puso el equipo de los Kansas City Chiefs al ganar la Super Bowl, el vídeo de Taylor, Blake celebrando la vistoria y la imagen de Taylor Swift besando a Travis se convirtió en una de las más comentadas de la jornada.

Lana Del Rey gets knocked over during the #SuperBowl celebration in Taylor Swift’s suite. pic.twitter.com/iQR4YZbZJI — Pop Base (@PopBase) February 12, 2024

Mientras tanto, en el espectáculo de medio tiempo, Usher se apoderó del escenario con una actuación llena de energía y nostalgia. Acompañado de invitados especiales como Alicia Keys, Jermaine Dupri y H.E.R., el cantante hizo vibrar al público con sus éxitos de todas las décadas. A pesar de las críticas, su show dejó claro que sigue siendo un referente para millones de fans en todo el mundo.