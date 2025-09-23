A partir del 23 de septiembre, estos 3 signos del zodiaco podrían vivir un cambio inesperado y salir por fin del bloqueo

Desde el 23 de septiembre de 2025, un cambio astrológico importante afectar a tres signos. Para ellos, será el comienzo de una transformación profunda y esperada.

El 23 de septiembre de 2025 marca un giro decisivo para tres signos del zodíaco. Bajo la influencia del cuadrado entre la Luna y Júpiter, llega un poderoso llamado al cambio. Este cambio empuja a cada uno a salir de la inercia y a elegir activamente el cambio. Para Leo, Sagitario y Capricornio, ya no es una opción, sino una necesidad.



Este paso astrológico actúa como un catalizador: revela bloqueos, pero sobre todo la fuerza para superarlos. Los nacidos bajo estos signos sienten que ha llegado el momento de afirmarse, evolucionar y tomar decisiones audaces. Ya no pueden conformarse con el statu quo. El movimiento está en marcha.

Leo: un desbloqueo tan urgente como inspirador

En los nacidos bajo Leo, el cuadrado Luna-Júpiter actúa como un electrochoc. Deseando una vida más grande y alineada con sus ambiciones, sienten una urgencia interna. No es una crisis, sino un impulso vital hacia la renovación. El tránsito del 23 de septiembre funciona como una llave invisible que desbloquea su impulso.



Según YourTango, Leo ya no duda de su dirección. Se atreve, pasa a la acción, con un fuego interior que ya no acepta ser contenido.

Sagitario: una fuerza revelada ante los desafíos

Cuando Júpiter, planeta regente de Sagitario, está implicado, el efecto se amplifica. El 23 de septiembre, los Sagitario viven un momento de revelación: comprenden que los obstáculos ya no son para evitarse, sino para abrazarse. Su confianza renace.



Guiados por una nueva visión, dejan atrás las dudas y se lanzan hacia una libertad que finalmente sienten alcanzable.