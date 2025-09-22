Estos 3 signos del zodiaco podrían tener un golpe de suerte a partir del 22 de septiembre: ¿eres uno de ellos?

¿Y si el lunes 22 de septiembre marcara el inicio de un período próspero para este signo zodiacal? Mejora toda su vida, y tiene mucha suerte según esta astróloga.

El final de septiembre se anuncia intenso para algunos signos del zodiaco. Primero, el fin de semana del 21 de septiembre estuvo marcado por el eclipse y la Luna Nueva en Virgo, dos eventos astrológicos poderosos que actuaron como un nuevo comienzo para muchos signos. Los eclipses amplían la energía zodiacal y, bajo la influencia de Virgo, el del 21 de septiembre fue especialmente fuerte, despertando en muchos un gran deseo de transformarse.



Otro momento clave de este período: la entrada en la temporada de Libra, el 23 de septiembre. Libra favorece el equilibrio y la armonía. Justo antes de que el Sol deje Virgo para unirse al signo de aire, ocurre otro tránsito mayor: Marte entra en Escorpio, con efectos más o menos positivos según los signos. Según la astróloga Elizabeth Brobeck, un signo zodiacal “sube de nivel” este lunes 22 de septiembre. ¿Será el tuyo? Aquí te lo contamos.

Este signo zodiacal “sube de nivel” a partir del 22 de septiembre de 2025

“Si eres Libra, comienzas un nuevo capítulo en tu vida, lleno de abundancia”, indica la astróloga Elizabeth Brobeck en un video en TikTok. “Libra está en el centro de todas las miradas.” Si eres Libra, la entrada del Sol en tu signo marca una etapa muy favorable. “Libra puede recibir una bonita promoción en el trabajo, y de aquí al invierno puede notar que sus finanzas mejoran notablemente.”



Esto también puede darle a Libra más confianza en sí misma y más encanto. Atrae a los demás como un imán gracias a su carisma. “Su magnetismo está en su punto más alto”, añade la experta. Es un hecho: Libra atrae todo lo positivo hacia sí. Es su momento de brillar, de aprovechar toda esta atención y usarla en su beneficio. El lunes 22 de septiembre marca el inicio de una renovación muy positiva para este signo de aire.

Estos otros signos zodiacales también tienen suerte a partir del 22 de septiembre

Libra destaca a partir del 22 de septiembre. Pero no es el único signo afortunado. También lo es Capricornio. “Van a estar igualmente bajo los focos”, insiste la astróloga. “Notarán un gran avance en su carrera entre ahora y noviembre.” El Capricornio puede atraer a muchas personas muy positivas a su vida. “También puede tener múltiples oportunidades de viajar.” Capricornio está viviendo un verdadero glow up, y debe aprovecharlo.



Acuario también tiene mucha suerte. “Vas a sentirte cada vez más en el centro de la atención”, advierte la astróloga. Acuario atraviesa un período de renovación en el que cuida su aspecto y su vida, reorganiza sus pensamientos y prioridades. Muchas personas pueden incluso volverse casi obsesionadas con él por lo magnético que resulta. “Incluso puede iniciar nuevos negocios que lo harán crecer financieramente.” Su carrera despega y por fin recoge los frutos de su arduo trabajo. Acuario debe aprovechar al máximo esta etapa para centrarse en lo que realmente quiere en su vida profesional y también en la amorosa, para tomar decisiones… Está en condiciones de hacer “las decisiones correctas” para sí mismo, solo necesita tener el valor de expresarlo.