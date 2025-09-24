Este signo del zodiaco vivirá un octubre lleno de suerte: éxito en el trabajo y nuevas oportunidades en el amor

El mes de octubre se acerca y será muy positivo para este signo astro. ¡Tiene mucha suerte y debe aprovecharla!

El mes de septiembre ha sido muy intenso para cada uno de los signos del zodiaco. Estuvo, en gran parte, bajo la influencia de Virgo y, el inicio de la temporada de eclipses, marcó un periodo muy particular. La Luna Nueva en Virgo del 21 de septiembre, el paso de Marte a Escorpio el 22 de septiembre y el tránsito del Sol de Virgo a Libra el 23 de septiembre: ¡estos eventos son decisivos que anuncian la llegada de octubre!



Y es que octubre es la temporada de cumpleaños de Libra, un signo de aire para el cual la armonía, el equilibrio y la justicia son fundamentales. Se trata de un signo cardinal, lo que significa que suele tomar la iniciativa, sobre todo en lo relacionado con conexiones y relaciones. Libra está regido por Venus, planeta del amor, del ideal, del equilibrio y del disfrute.



Libra detesta el conflicto; prefiere los compromisos, incluso si eso implica guardar su opinión para sí misma. La energía de Libra invita a todos los signos del zodiaco a buscar la moderación, la justicia y el equilibrio en todos los aspectos de su vida. Según esta astróloga, un signo en particular tendrá muchísima suerte en octubre y debe aprovecharla al máximo.

Este signo astro será muy afortunado en octubre

La astróloga Elizabeth Brobeck lo confirma: algunos signos saldrán más favorecidos en octubre que otros. Tal es el caso de Cáncer. Esto aplica si tienes este signo de agua en tu sol, en tu luna o en una posición clave de tu carta astral. “Octubre es un mes muy afortunado para Cáncer”, afirma la experta. “Van a empezar a sentir los efectos positivos de Júpiter en su signo.”

Cáncer, uno de los signos más afortunados en el mes de octubre

Cáncer puede sentirse bajo el centro de atención. “Su imagen está en alza”, es muy popular, tanto en la vida real como en las redes sociales. “En general, pueden sucederles cosas muy buenas en todos los ámbitos.” El Cáncer incluso puede recibir una gran promoción en el trabajo: se confía en él y se le valora. Cáncer está feliz de poder afirmarse y obtener la legitimidad que necesita para prosperar en el mundo profesional.

Otros signos astro muy afortunados en octubre

Aparte de Cáncer, otro signo de agua tendrá suerte este mes: Piscis. Si tienes a Piscis como signo solar, lunar o ascendente, también te interesa esto. “Octubre es un mes muy afortunado para ti.” Piscis está en el centro de todas las miradas. “También puede recibir algún tipo de promoción en el trabajo, resultado de su arduo esfuerzo.” Piscis tiene éxito en todos los ámbitos de su vida. “Las personas también lo ven más como un líder.”



Esta es una posición nueva para Piscis, que suele ser tímido y tiende a aceptar las opiniones de los demás para evitar conflictos. En esta ocasión, toma la palabra y asume sus elecciones. “También puede iniciar una relación destinada para él y encontrar éxito en todo lo que emprenda.”



Un tercer signo de agua también se verá beneficiado por la suerte en octubre: Escorpio. El éxito está a su alcance. “Se abrirán nuevas oportunidades para ti”, señala la experta. “A medida que nos acerquemos a noviembre, tu suerte aumentará.” Después de todo, será el inicio de su temporada de cumpleaños. “Escorpio también puede abrirse y comenzar una nueva relación amorosa prometedora.” ¡Le deseamos mucha suerte!