Estos 4 signos podrían dejar atrás viejos miedos y empezar una nueva etapa antes de octubre, según los astros

Para algunos signos del zodiaco, el final de septiembre anuncia un verdadero renacimiento. Según las previsiones, cuatro signos astrológicos en particular disponen de la energía necesaria para liberarse de viejos patrones y avanzar más ligeros hacia octubre. ¡Descubre cuáles son!

El otoño es sinónimo de renovación y, en astrología, también se interpreta así. Esta estación nos invita al cambio: a dejar atrás lo que ya no nos conviene para partir desde nuevas bases. Pero, como suele ocurrir en astrología, los cambios rara vez llegan con suavidad.



Tal como explica la astróloga Astro Teaa en TikTok, estos cuatro signos astrológicos serán sacudidos por los astros para vivir una auténtica transformación. “Si formas parte de estos cuatro signos, se te ha dado la energía para avanzar rápidamente”, señala. El objetivo de este cambio es liberarse de un peso, romper cadenas y convertirse, al fin, en la mejor versión de uno mismo.

1. Escorpio

Para Escorpio, las próximas seis semanas representan un cambio real. “Esta transición de seis semanas te ayuda a amplificar tu sentido de ti mismo, a expandir tu aura, tu confianza. Estás emergiendo de ese capullo. Pero las heridas familiares, la seguridad emocional y los condicionamientos de tu vida familiar te han retenido”, explica la astróloga.



Su consejo es claro: establecer límites, despejar el entorno y desligarse de la opinión familiar. “Estás en esta tierra para convertirte en tu propia persona. Llega un momento en el que hay que cortar ciertos lazos”.

2. Aries

Aries está llamado a revisar sus círculos de relación. “Se te ha dado el don de afrontar tus miedos, tus vulnerabilidades subconscientes. Pero tus amistades, la dinámica de grupo y tu sentimiento de pertenencia son, en este momento, lo que te retiene”. El consejo: identificar quién apoya realmente tu evolución y alejarte de quienes drenan tu energía.

3. Sagitario

Para Sagitario, el reto es interior. “Todos esos viejos miedos y programaciones resurgen. ¿Y adivina quién los desencadena? Literalmente, tu propia mente”. La invitación es a la introspección, para diferenciar lo que proviene de uno mismo de lo que es heredado. “¿Eres capaz de quedarte con tus propios pensamientos y preguntarte: de dónde vienen estas programaciones?”. Será necesario, porque solo así podrás avanzar.

4. Piscis

Piscis está impulsado por una energía de apertura y descubrimiento, pero con una advertencia: “Viajar no es la respuesta para evitar emociones no procesadas o un final que nunca enfrentaste realmente”. Cada nueva experiencia debe marcar una etapa hacia la transformación interior. “Al inscribirte en ese nuevo curso, al reservar ese vuelo, significa que ya has iniciado esta nueva y mejor versión de ti mismo”.