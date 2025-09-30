Estos son los signos del zodiaco con más poder este mes de octubre: se avecina éxito, amor y nuevas oportunidades

En octubre, los astros reservan muchas sorpresas para unos pocos privilegiados del zodiaco. Para estos signos, la energía no será un camino fácil. De hecho, a veces habrá que afrontar retos, tensiones o enfrentarse a sus propias emociones. Pero lejos de frenarles, esta dinámica les dará la fuerza de avanzar y buscar nuevas oportunidades.
Según el astrólogo Evan Nathaniel Grim —seguido por más de 460.000 personas en TikTok bajo el nombre @innerworldsastrology— varios perfiles destacan y atraen el éxito. En algunos, la creatividad se verá multiplicada; en otros, será su trabajo el que por fin sea recompensado, o incluso su vida sentimental la que se vea estimulada.
Lo que diferencia a estos signos es su capacidad para cambiar las pruebas en motores de éxito. Donde otros podrían desanimarse, ellos encuentran nueva energía en el enfrentamiento. Ya sea haciendo frente a situaciones tensas o saliendo de su zona de confort.
Los grandes favoritos del mes
- Escorpio
El otoño suele sentarle bien, y octubre le dará aún más poder. Aunque no será un periodo tranquilo, Escorpio sabe canalizar la presión para lanzarse a proyectos ambiciosos que antes no habría intentado emprender. También en sus relaciones se atreve a hablar claro, poniendo sobre la mesa temas que habían quedado en el aire. Esa fuerza de afirmación atrae respeto y refuerza su aura.
- Libra
Por su parte, Libra encuentra al fin la manera de retomar el control de su día a día. Tras un tiempo marcado por el cansancio o algunos problemas de salud, recupera una energía nueva que le permite ser especialmente productivo. Su sentido del trabajo se ve impulsado, lo que puede traducirse en ganancias económicas o en la valorización de su creatividad. Pero no solo eso: Libra, signo de aire por excelencia, también atrae atención en el terreno sentimental. Un nuevo romance o un encuentro podría perfilarse, alimentando su confianza y su necesidad de reconocimiento.
- Piscis
En cuanto a Piscis, surfea una ola de expansión y apertura mental. Este mes le da la oportunidad de viajar, de abrirse a nuevas filosofías o de adoptar visiones más inspiradoras. Este soplo de aire fresco también se siente en sus proyectos creativos y en sus relaciones, que ganan en ligereza y sinceridad. Resultado: Piscis irradia y atrae experiencias inéditas y gratificantes.