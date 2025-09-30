Estos son los signos del zodiaco con más poder este mes de octubre: se avecina éxito, amor y nuevas oportunidades

Algunos signos del zodiaco podrían triunfar este mes. Impulsados por los planetas, verán cómo su vida personal y profesional toma un giro muy positivo. Descubramos cuáles serán los más favorecidos en octubre. ¡No te lo pierdas!

En octubre, los astros reservan muchas sorpresas para unos pocos privilegiados del zodiaco. Para estos signos, la energía no será un camino fácil. De hecho, a veces habrá que afrontar retos, tensiones o enfrentarse a sus propias emociones. Pero lejos de frenarles, esta dinámica les dará la fuerza de avanzar y buscar nuevas oportunidades.



Según el astrólogo Evan Nathaniel Grim —seguido por más de 460.000 personas en TikTok bajo el nombre @innerworldsastrology— varios perfiles destacan y atraen el éxito. En algunos, la creatividad se verá multiplicada; en otros, será su trabajo el que por fin sea recompensado, o incluso su vida sentimental la que se vea estimulada.



Lo que diferencia a estos signos es su capacidad para cambiar las pruebas en motores de éxito. Donde otros podrían desanimarse, ellos encuentran nueva energía en el enfrentamiento. Ya sea haciendo frente a situaciones tensas o saliendo de su zona de confort.

Los grandes favoritos del mes

Escorpio

El otoño suele sentarle bien, y octubre le dará aún más poder. Aunque no será un periodo tranquilo, Escorpio sabe canalizar la presión para lanzarse a proyectos ambiciosos que antes no habría intentado emprender. También en sus relaciones se atreve a hablar claro, poniendo sobre la mesa temas que habían quedado en el aire. Esa fuerza de afirmación atrae respeto y refuerza su aura.

Libra

Por su parte, Libra encuentra al fin la manera de retomar el control de su día a día. Tras un tiempo marcado por el cansancio o algunos problemas de salud, recupera una energía nueva que le permite ser especialmente productivo. Su sentido del trabajo se ve impulsado, lo que puede traducirse en ganancias económicas o en la valorización de su creatividad. Pero no solo eso: Libra, signo de aire por excelencia, también atrae atención en el terreno sentimental. Un nuevo romance o un encuentro podría perfilarse, alimentando su confianza y su necesidad de reconocimiento.

Piscis

En cuanto a Piscis, surfea una ola de expansión y apertura mental. Este mes le da la oportunidad de viajar, de abrirse a nuevas filosofías o de adoptar visiones más inspiradoras. Este soplo de aire fresco también se siente en sus proyectos creativos y en sus relaciones, que ganan en ligereza y sinceridad. Resultado: Piscis irradia y atrae experiencias inéditas y gratificantes.