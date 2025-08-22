Inicio / Horóscopo / Astrología / Signos del Zodíaco

La Luna Nueva del 23 de Agosto llega como una invitación a cerrar ciclos y empezar de cero: así afectará a cada signo

por Andrea Ardións Baña ,
La Luna Nueva del 23 de agosto de 2025 tendrá lugar de la madrugada y a la mañana del sábado. Sucederá en Virgo, por lo que se aproximan semanas cargadas de energía. Será un momento idóneo para dejar atrás los malos hábitos y buscar nuevas formas de sentirte bien contigo mismo. Descubre cómo afectará a cada signo y lo que te deparará la vida en las próximas semanas.

La luna nueva del 23 de agosto de 2025 en Virgo es una invitación a empezar de cero. Es un momento ideal para recoger y sentir todas las energías que nos llegan desde Virgo y dejarnos llevar por las emociones.

Si tienes cosas pendientes, ha llegado el momento de poner orden en tu vida. No dejes de abrirte a las nuevas oportunidades que llegarán a tu entorno de la mano de este signo de tierra.

Muchos signos se verán beneficiados por la entrada de la Luna Nueva, como nos cuenta @mia_astral en su Instagram.

¿Cómo afectará a cada signo la Luna Nueva de agosto 2025?

La Luna Nueva afectará a cada signo de muchas formas diversas. Busca el tuyo en la siguiente lista y mira cómo podría beneficiarte:

  • Aries: para este signo se abrirán nuevas puertas en el ámbito laboral y profesional.
  • Tauro: los tauro notarán la chispa del amor y del romanticismo, puede que el amor llame a tu puerta.
  • Géminis: con la entrada de la luna nueva de agosto, los géminis sentirán la necesidad de dejar atrás ataduras del pasado y hacer hueco para lo nuevo.
  • Cáncer: se avecina una nueva etapa de aprendizaje, viajes, descubrimientos y cambios en las relaciones cercanas con la pareja o con los amigos.
  • Leo: habrá movimientos en el ámbito financiero, ya sea por un nuevo trabajo, cambios en los ingresos o una compra importante.
  • Virgo: la luna se da sobre tu signo, por lo que será el momento de replantearte tus metas y reinventarte. Tendrás toda la energía de tu mano para lograrlo.
  • Libra: es el momento de empezar a cerrar ciclos. También disfrutarás de mayor claridad emocional y puede que te sientas más sensible esta temporada.
  • Escorpio: los signos escorpio podrían conocer nuevos amigos con los que sentirse apoyados y en confianza.
  • Sagitario: los sagitario podrían notar grandes cambios en su carrera laboral y en las relaciones. Puede que haya llegado el momento de tomar decisiones importantes.
  • Capricornio: los signos capricornio podrían disfrutar de nuevos proyectos y negociaciones importantes.
  • Acuario: los acuario disfrutarán de relaciones más profundas, con más confianza.
  • Piscis: se avecinan cambios en la vida de pareja o en acuerdos profesionales.

¿A qué hora sucederá la Luna Nueva de Agosto?

Lo hará en torno a las 8:06 horas en España. La Luna quedará oculta por su alineación entre la Tierra y el Sol, pero igualmente podremos disfrutar de sus energías.

Llega la Luna Nueva Negra

El sábado también tendrá lugar un fenómeno que es poco común y que solo ocurre cada 2 o 3 años. Se trata de la Luna Negra.

Marca un momento de renovación y es un evento energético especial para la astrología y la espiritualidad. Crea cielos oscuros ideales para ver estrellas y planetas, por lo que será un momento tan precioso como misterioso.

Si quieres potenciar tu energía interior, recuerda tener gratitud. Cada pensamiento de agradecimiento te ayuda a potenciar tu energía interior.

¿Cuál es tu signo y cómo te afectará la entrada de la Luna Nueva?

Andrea Ardións Baña
Andrea Ardións Baña
Andrea Ardións es redactora en enfemenino. Estudió Ing. Informática y durante la carrera se dio cuenta de que el periodismo y el SEO también eran sus pasiones. Desde entonces podemos …
Signos del Zodíaco
