La Luna Nueva del 23 de agosto de 2025 tendrá lugar de la madrugada y a la mañana del sábado. Sucederá en Virgo, por lo que se aproximan semanas cargadas de energía. Será un momento idóneo para dejar atrás los malos hábitos y buscar nuevas formas de sentirte bien contigo mismo. Descubre cómo afectará a cada signo y lo que te deparará la vida en las próximas semanas.

La luna nueva del 23 de agosto de 2025 en Virgo es una invitación a empezar de cero. Es un momento ideal para recoger y sentir todas las energías que nos llegan desde Virgo y dejarnos llevar por las emociones.



Si tienes cosas pendientes, ha llegado el momento de poner orden en tu vida. No dejes de abrirte a las nuevas oportunidades que llegarán a tu entorno de la mano de este signo de tierra.



Muchos signos se verán beneficiados por la entrada de la Luna Nueva, como nos cuenta @mia_astral en su Instagram.

¿Cómo afectará a cada signo la Luna Nueva de agosto 2025?

La Luna Nueva afectará a cada signo de muchas formas diversas. Busca el tuyo en la siguiente lista y mira cómo podría beneficiarte:

Aries : para este signo se abrirán nuevas puertas en el ámbito laboral y profesional.

Tauro : los tauro notarán la chispa del amor y del romanticismo, puede que el amor llame a tu puerta.

Géminis : con la entrada de la luna nueva de agosto, los géminis sentirán la necesidad de dejar atrás ataduras del pasado y hacer hueco para lo nuevo.

Cáncer : se avecina una nueva etapa de aprendizaje, viajes, descubrimientos y cambios en las relaciones cercanas con la pareja o con los amigos.

Leo : habrá movimientos en el ámbito financiero, ya sea por un nuevo trabajo, cambios en los ingresos o una compra importante.

Virgo : la luna se da sobre tu signo, por lo que será el momento de replantearte tus metas y reinventarte. Tendrás toda la energía de tu mano para lograrlo.

Libra : es el momento de empezar a cerrar ciclos. También disfrutarás de mayor claridad emocional y puede que te sientas más sensible esta temporada.

Escorpio : los signos escorpio podrían conocer nuevos amigos con los que sentirse apoyados y en confianza.

Sagitario : los sagitario podrían notar grandes cambios en su carrera laboral y en las relaciones. Puede que haya llegado el momento de tomar decisiones importantes.

Capricornio : los signos capricornio podrían disfrutar de nuevos proyectos y negociaciones importantes.

Acuario : los acuario disfrutarán de relaciones más profundas, con más confianza.

: los acuario disfrutarán de relaciones más profundas, con más confianza. Piscis: se avecinan cambios en la vida de pareja o en acuerdos profesionales.

¿A qué hora sucederá la Luna Nueva de Agosto?

Lo hará en torno a las 8:06 horas en España. La Luna quedará oculta por su alineación entre la Tierra y el Sol, pero igualmente podremos disfrutar de sus energías.

Llega la Luna Nueva Negra

El sábado también tendrá lugar un fenómeno que es poco común y que solo ocurre cada 2 o 3 años. Se trata de la Luna Negra.



Marca un momento de renovación y es un evento energético especial para la astrología y la espiritualidad. Crea cielos oscuros ideales para ver estrellas y planetas, por lo que será un momento tan precioso como misterioso.



Si quieres potenciar tu energía interior, recuerda tener gratitud. Cada pensamiento de agradecimiento te ayuda a potenciar tu energía interior.



¿Cuál es tu signo y cómo te afectará la entrada de la Luna Nueva?