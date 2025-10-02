Renovación y esperanza: Estos 3 signos del zodiaco vivirán un octubre lleno de cambios positivos (y no lo sabían)

El otoño suele ser melancólico, pero para ciertos signos, octubre trae un soplo de optimismo. Gracias a la influencia de la Luna en Acuario el 2 de octubre, la vida se vuelve más agradable y las energías más ligeras para varios signos del zodiaco. La astróloga Ruby Miranda explicó en un artículo de YourTango que tres signos en concreto verán mejorar sus perspectivas, con nuevas oportunidades y un impulso renovado de energía. ¿Quieres ver si tu signo estará entre ellos?
Oportunidades inesperadas para algunos signos
A partir del 2 de octubre, la Luna en Acuario "suaviza los contornos de la vida cotidiana y abre la puerta a la esperanza", declara Ruby Miranda en YourTango. Tres signos, en especial, perciben este cambio como una bocanada de aire fresco.
Para estos signos, esta fase lunar "ayuda a ver más allá de los límites autoimpuestos". El resultado: se dibujan nuevas perspectivas, con una energía renovada. Estas personas recuperan la confianza en sus relaciones, ya sean de amistad o de amor.
Una energía portadora de esperanza y renovación
- Géminis: la Luna en Acuario les ayuda a superar sus propios límites y a pensar en grande. Sentirán un soplo de inspiración y energía renovada, como si se liberaran de un peso. Este clima favorable les abre la puerta a proyectos estimulantes y a decisiones con futuro.
- Libra: este tránsito lunar aporta un verdadero reequilibrio en su vida afectiva y amistosa. Su entorno les ofrece pruebas de lealtad y apoyo, reforzando su sensación de seguridad. Las personas Libra recuperan una serenidad que les faltaba, lo que les permite afrontar el otoño con confianza y suavidad.
- Piscis: para ellos, el mes marca un renacimiento. La Luna en Acuario actúa como un catalizador, trayéndoles pequeños milagros cotidianos que confirman que van por el buen camino. Entran en una etapa más luminosa, donde la confianza en la vida y en sus propias decisiones regresa con fuerza.