Renovación y esperanza: Estos 3 signos del zodiaco vivirán un octubre lleno de cambios positivos (y no lo sabían)

Bajo el efecto de la Luna en Acuario, tres signos astrológicos verán por fin cómo su vida se ilumina a principios de octubre. ¡Te lo contamos todo!

El otoño suele ser melancólico, pero para ciertos signos, octubre trae un soplo de optimismo. Gracias a la influencia de la Luna en Acuario el 2 de octubre, la vida se vuelve más agradable y las energías más ligeras para varios signos del zodiaco. La astróloga Ruby Miranda explicó en un artículo de YourTango que tres signos en concreto verán mejorar sus perspectivas, con nuevas oportunidades y un impulso renovado de energía. ¿Quieres ver si tu signo estará entre ellos?

Oportunidades inesperadas para algunos signos

A partir del 2 de octubre, la Luna en Acuario "suaviza los contornos de la vida cotidiana y abre la puerta a la esperanza", declara Ruby Miranda en YourTango. Tres signos, en especial, perciben este cambio como una bocanada de aire fresco.



Para estos signos, esta fase lunar "ayuda a ver más allá de los límites autoimpuestos". El resultado: se dibujan nuevas perspectivas, con una energía renovada. Estas personas recuperan la confianza en sus relaciones, ya sean de amistad o de amor.

Una energía portadora de esperanza y renovación