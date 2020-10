Halloween ya está a la vuelta de la esquina, pero no te preocupes, aún tienes tiempo para buscar ideas, organizarte y confeccionar el mejor disfraz para esta ocasión. ¿Quieres que tu pequeña sea la más original? ¡Echa un ojo a estas ideas que te proponemos!

Ya sabemos que nuestras hijas les encanta aprovechar cualquier momento del año para disfrazarse, pero el 31 de octubre es un día fijo en su calendario. Bruja, vampiresa, fantasma... Quizá estas ideas estén ya muy vistas y no quieras que tu hija repita el disfraz de Halloween del año pasado. Por eso, ¡ha llegado la hora de apostar por la originalidad! No hace falta que te gastes una fortuna, existen multitud de divertidas opciones para confeccionar los mejores disfraces caseros. Esta vez no tienes excusa, porque te hemos preparado una selección de los mejores ejemplos de disfraces de Halloween caseros para niñas que te servirán de inspiración... ¿A qué esperas para verlos?

Una idea muy acertada puede ser la de escoger a alguna de las protagonistas malvadas de Disney para confeccionar el disfraz de tu peque. ¿Has visto los de Maléfica, Úrsula o la Reina de Corazones? Las faldas de tul son una opción muy socorrida a la hora de completar casi cualquier disfraz, ¡tenlo en cuenta!

De todas formas, al igual que ocurre en otros países, Halloween no tienen por qué ser una noche en la que solo haya disfraces terroríficos, también puede resultar una buena ocasión para que nuestras hijas se disfracen de lo que más les guste: de princesas, de vaqueras, de animales, de superheroínas...

¿Ya has encontrado tu favorito? ¡Genial? Ahora solo tienes que coger las tijeras, la tela y armarte de paciencia para realizar el mejor disfraz casero de Halloween para niñas. Tendrás que dedicarle un poquito de tiempo, pero seguro que se ve recompensando con la sonrisa de tu hija. A tu pequeña le encantará y cuando llegue el día dejarás a todos con la boca abierta. ¡No te olvides de comprar los caramelos! ¿Truco o trato?

