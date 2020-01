Tatuajes en los dedos, ¿te atreves? Inspírate con estas ideas

Si eres una amante de los tatuajes probablemente en alguna ocasión te hayas parado a pensar en los bonitas que se ven las manos tatuadas. Y si, además de esto, eres de las que prefieren los diseños delicados y pequeños a la hora de elegir tatuaje, una buena opción para ti puede ser tatuarte los dedos. Puedes optar tanto por diseños sencillos elaborados con unas pocas lineas como por tatuajes más detallados y originales.

No hay duda de que tatuarse en esta parte del cuerpo se ha convertido en una tendencia muy fuerte. Si en la década de los 2000 los lugares preferido para hacerlo eran la parte baja de la espalda y los brazos, ahora los lugares predilectos son el pecho o, como decimos, las manos. Miley Cyrus es una de las aficionadas a los tatuajes y varios de ellos están en sus manos. ¿Por qué no seguir los pasos de las celebrities y probar?

Puedes hacerte un tattoo con números, con una palabra o un nombre importantes para ti, una fecha, un símbolo, un corazón –junto con el símbolo del infinito, es uno de los motivos preferidos– o una frase corta. Lo más recomendable –aunque todo depende de tus gustos y preferencias– es que escojas tatuajes pequeños de tamaño, una forma y diseño sencillos pero con personalidad que embellezcan tus manos sin que dejen de ser elegantes. ¿Te las imaginas con un par de anillos y un bonito reloj? Te aseguramos que no te vas a arrepentir.

Eso sí. Antes de hacerte uno o más tatuajes en los dedos o las manos, debes saber que deberás cuidarlos con mimo para que cicatricen adecuadamente y permanezcan bonitos durante mucho tiempo, ya que las manos son una de las partes de nuestro cuerpo que más expuestas están y, por tanto, una de las que recibe en mayor medida la acción de agentes externo –el sol, el agua, el frío o el viento, los productos de limpieza. Por este motivo se estropean con más facilidad a medida que pasa el tiempo. A continuación, te contamos todo lo que debes saber si quieres decorar con tatuajes esta parte de tu cuerpo.

Requieren más cuidados y se borran más fácilmente

Seguramente hayas escuchado que los tatuajes en las manos se borran con facilidad. Aunque, evidentemente, no es un proceso que avance a ritmo rápido, sí es cierto que puedes necesitar repasarlos antes que otros tatuajes que tengas en otras partes del cuerpo. Se debe a que las manos, y más aún los dedos, están en contacto constante con agentes externos y el roce provoca que la piel se regenere con mayor velocidad, por lo que es posible que la tinta se acabe borrando.

Si te sirve saberlo, el lugar de la mano donde se borra con mayor facilidad es en la cara lateral de los dedos, ya que unos se rozan con otros constantemente.

Por otro lado, al ser las manos una zona del cuerpo tan expuesta –y dado que no es recomendable cubrir la zona tatuada cuando hayan pasado dos horas desde la realización– los tatuajes curan más despacio y con más dificultades. Deberás preocuparte, por lo tanto, de limpiar la zona a menudo y concienzudamente. Además, deberás mantenerle siempre hidratada y procurar no ensuciarte las manos.

¿Duelen más que otros tatuajes?

Siempre que se habla de tatuajes, se hace una referencia necesaria al dolor. En este caso, ¿duelen? Como en cualquier otra parte del cuerpo, todo depende de tu tolerancia al dolor, pero es justo decir que al ser la piel de los dedos fina y un tanto sensible, es posible que notes algo más de molestia que en otros lugares. Además, los dedos están repletos de nervios y la piel que recubre los huesos no es muy gruesa.

Asegúrate de que realmente lo quieres

Parece obvio, pero los tatuajes en la mano son los más visibles y, aunque pueden dar mucho juego a nuestro look y nos pueden dar mucha personalidad, debes asegurarte de que no te importa de que estos tatuajes se vean a todas horas. De hecho, las estadísticas dicen que os tatuajes en las manos son los que se eliminan con más frecuencia, bien porque la gente se cansa, bien porque no quieren que se vean constantemente.

Es preferible que no escojas diseños demasiado complicados

El espacio disponible para hacerse tatuajes en los dedos no es demasiado amplio, por lo que es preferible que optes por diseños sencillos: un tatuaje demasiado elaborado podría verse un tanto excesivo.

Por otro lado, la piel de las manos, que es distinta a la de otras partes del cuerpo, no absorbe la tinta igual, por lo que si escoges un tatuaje de color, debes saber que no se verá igual de vivo.

El lugar perfecto para un tatuaje con significado

¿Te has parado a pensar alguna vez que la mano es un lugar perfecto para hacerte un tatuaje con un significado especial para ti? Es un lugar que ves siempre y que ofrece lugares perfectos sobre los que escribir un mensaje bonito. ¿Qué te parecería un tatuaje a modo de anillo? ¿Y sobre los nudillos? No cabe duda de que son un lugar idóneo para hacerte un tatuaje con tu pareja o un buen amigo. Puedes escoger, por ejemplo, tatuarte un corazón en el dedo anular, simulando un anillo.

Las manos son difíciles de tatuar

Las manos tienen muchos huesos y aristas y eso las convierte en zonas difícil de tatuar, más todavía si quieres que tu tatuaje esté en la cara lateral de los dedos. Otro de los factores que eleva el grado de dificultad es que suelen ser –y deben ser– dibujos pequeños, por lo que el tatuador requiere de mayor cuidado y precisión a la hora de trazar los detalles y los trazos más finos. Por este motivo deberás asegurarte de acudir a un estudio y un profesional de confianza.

Las estrellas, las palabras o las letras en los nudillos son algunos de los motivos preferidos para las manos. ¡No cabe duda de que ofrecen multitud de posibilidades! Y aunque es algo arriesgado, le darán a tu look un toque muy especial y con mucha personalidad. ¡Aprovéchalo!

Aquí te dejamos una selección de fotos, ideas, diseños y estilos que pueden ser los perfectos para ti, para los dedos, para las falanges, para la cara interna de la mano o para los nudillos. Puedes hacerte un símbolo sencillo o combinar varios para darles aún más significado; escoger un tattoo para cada dedo; el mismo para las cuatro falanges; una palabra de cuatro letras para índice, corazón, anular y meñique; optar por formas aleatorias; o ponerte de acuerdo con tu pareja para haceros tattoos complementarios.

Decidas lo que decidas, escoge el motivo y significado que más te gusten, trata de darles forma en tu cabeza, escoge el sitio y habla con un tatuador de confianza. ¿A qué estás esperando? ¡Toma nota!







