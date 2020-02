¿Es hora de recuperar el aceite de colza? Estas son sus propiedades

Denostado por el recuerdo del desastre de 1981, el aceite de colza dejó de consumirse de inmediato por el miedo que generó su consumo. Sin embargo, es completamente apto para el consumo humano y uno de los aceites que más propiedades saludables tiene. ¿Quieres saber más sobre este ingrediente?

En 1981, una partida de aceite de colza desnaturalizado y adutlerado fue la responsable de la muerte en España de 400 personas, así como de afectar a la salud a otras 20.000. En total, se estima que 3.800 personas murieron por causas directamente relacionadas con el consumo de este aceite, lo que fue una de las intoxicaciones alimentarias más graves de la historia a nivel mundial. De él se derivó el Síndrome del Aceite Tóxico (SAT), que se consideró una epidemia y una emergencia pública. La abundancia de casos destapó el fraude: un conjunto de empresas estaban mezclando componentes y comercializando para el consumo humano y de forma clandestina partidas de aceite de colza destinadas al uso industrial.



Esas partidas nunca debieron ser consumidas por humanos y, de hecho, no habían sido elaboradas con ese fin. Por eso, la que se considera la crisis sanitaria más grave del país provocó que el aceite de colza se dejase de consumir de inmediato y hoy, 40 años después del desastre, resulta casi imposible creer que el aceite de colza pueda volver a los supermercados. Sin embargo, se trata de uno de los aceites más beneficiosos para nuestra salud y, de hecho, es uno de lo más consumidos en Europa.

La falsa creencia de que no es apto para el consumo humano

De ser tratado y desnaturalizado de la misma manera que lo fue el aceite de colza en las partidas tóxicas del 81, el aceite de oliva sería igual de nocivo y virulento. ¿Por qué condenar el aceite de colza si no fueron las propiedades y composición de este alimento natural las que causaron el síndrome tóxico?



El aceite de colza es el tercer aceite más consumido en el mundo y, de hecho, se utiliza en multitud de productos que tú mismo puedes hacer consumido. Y aunque sigue habiendo agricultores, vendedores y consumidores que no confían en este producto, es consumido a diario por miles de personas y no hay rastro de envenenamiento.



En España es un producto denostado –no sabemos por cuánto tiempo lo será– como consecuencia del fraude del 81, pero lo cierto es que actualmente no debería haber alarma con respecto a este ingrediente. Y es que desde el 13 de diciembre de 2014 las etiquetas de aceites y grasas vegetales en España deben mostrar con detalle su origen y composición. Aun así, existen vendedores que no cumplen esta norma y "ocultan" aceite de colza en los alimentos que ponen a la venta camuflado bajo nombres como aceite de cánola, aceite de nabina o aceite de nabiza.



Y si bien es cierto que de ponerse de nuevo a la venta en España el aceite de colza no lograría hacerle la competencia al aceite de oliva, sí sería una alternativa interesante a otros aceites vegetales, como el aceite de girasol, el aceite de soja o el aceite de maíz.

¿Cuáles son las propiedades del aceite de colza?

El aceite de colza o, como también se le puede denominar, aceite de cánola, es el aceite vegetal de consumo humano con más alto contenido en ácidos grasos Omega 3, especialmente en aceite esencial alfa-linoénico que, según varios estudios, es útil para prevenir accidentes cerebrovasculares. Y es que estos ácidos grasos no son producidos por nuestro cuerpo de forma natural, sino que debemos proporcionárselos a nuestro organismo a través de la alimentación ¿Por qué no hacerlo a través del aceite de colza?



Además, posee una alta cantidad de ácido oleico, presente también en el aceite de oliva y vitaminas E (10 veces más que el aceite de oliva) y K. Pero, además, a diferencia del aceite de palma, que consumimos muy a menudo ya que esta presente en numerosos productos procesados, es bajo en ácidos grasos saturados.



Estas propiedades convierten al aceite de colza en un alimento excelente para cuidar de nuestra salud cardiovascular y para tratar enfermedades como la diabetes o la obesidad, ya que cumple una función antiinflamatoria y mejora la sensibilidad a la insulina.

¿Cómo utilizar el aceite de colza en cocina?

El aceite de colza no solo se asemeja al aceite de oliva porque también contiene ácido oleico. Además, ambos resisten muy bien las altas temperaturas, por lo que además de consumirlos en crudo, son dos excelentes opciones para preparar muy distintas recetas.



Su textura es viscosa –como la de cualqueir aceite–, su color es pardo y su sabor, neutro. Esto lo convierte en una deliciosa opción para elaborar recetas tanto saladas con dulces, pero también en el ácido graso ideal para preparar conservas, ya que no cambiará el sabor de los alimentos.



Sigue siendo muy complicado de encontrar a la venta en España pero, si lo haces, recuerda que es completamente apto para el consumo humano y que no tienes nada que temer. Por otro lado, recomendamos que no el tiempo de exposición a temperaturas elevadas no sea demasiado prolongada, una recomendación que, por otro lado, debes seguir con cualquier tipo de aceite, ya que no es saludable consumirlos después de que humeen en la sartén. Además, es preferible que después de usarlo en cocina, no se guarde para su reutilización, lo cual no es un problema ya que su precio no es muy elevado.



¿Nuestra recomendación? El aceite de cánola o colza es excelente como aliño para ensaladas frías y templadas de pasta, de brotes o de verduras. Puedes acompañarlo con zumo de limón o vinagre balsámico y obtendrás una plato exquisito.

