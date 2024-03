¿Viejas a los 34? ¡Un estudio dice que NO! Descubre cuándo empieza la vejez realmente

Pasar de los 30 no debería causarte ansiedad. La vejez queda mucho más lejos de lo que crees y hoy te decimos exactamente a cuanta distancia estás de llegar a ella.

Hace un tiempo se decía que los 40 eran los nuevos 30. Y ya empieza a oírse que los 50 son los nuevos 40. ¿Significa esto que envejecemos más tarde por una cuestión biológica o es simplemente que los estilos de vida van evolucionando? Lo que está claro es que a los 34 no solo no eres vieja, sino que estás en tu mejor etapa.



Pero por mucho que queramos pensar que cada vez envejecemos más tarde, hay una edad en la que objetivamente ya tenemos que asumir esa realidad. Por fortuna, con la esperanza de vida actual es una edad bastante avanzada, pero si tienes curiosidad por saber con exactitud cuando empieza realmente la vejez desde el punto de vista biológico, vamos a sacarte de dudas en un instante.

Lo que dice la ciencia respecto al inicio de la vejez

Para evitar interpretaciones subjetivas respecto al inicio de la vejez, la Universidad de Stanford en Estados Unidos ha llevado a cabo un estudio en el que ha usado como criterio la medición de 2925 proteínas del plasma sanguíneo. Esta investigación arroja unos resultados que pueden darnos un rango de edad concreto, ya que ha comprobado que los niveles de proteínas en el cuerpo van en aumento hasta los 34 años, para posteriormente mantenerse estables hasta los 60 en que se produce un ligero descenso.



Sin embargo no es hasta los 78 que se registra un descenso drástico y notorio, por lo que, desde el punto de vista científico, es a partir de esta edad cuando realmente entramos en la etapa de la vejez. Por supuesto no todas las personas son iguales a nivel genético ni llevan similares estilos de vida, pero como norma general, podríamos decir que “oficialmente” la vejez llega a partir de dicha edad.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Envejecimiento desigual

Otro aspecto interesante que cabe destacar de este estudio es el hecho de que no envejecemos de manera uniforme, sino que puede haber órganos concretos que acusen un envejecimiento más acelerado que otros. En cualquier caso, aunque esto sea así, la entrada en esta etapa de la vida se caracteriza por una serie de síntomas que resultan fáciles de detectar: pérdida de masa muscular, menor agudeza sensorial, manchas en la piel, arrugas, o dificultad para conciliar el sueño son algunos de éstos.



Pero quizá lo más relevante es constatar que no existe un solo tipo de envejecimiento, sino varios. El envejecimiento biológico, el cronológico y el psicológico tienen lugar en distintos momentos de la vida y no siempre van de la mano. Así que lo importante es que te sientas joven el máximo tiempo posible y mantengas una vida activa mientras tu cuerpo te lo permita.