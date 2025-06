Catalina Hoffmann, creadora del método neurofitness: "No asumas que dormir poco es lo normal porque lo puedes cambiar"

Muchas veces tendemos a pensar que dormir poco es lo habitual y una época de la vida más, pero lamentablemente no es así. Dormir poco puede pasar factura y no es nada recomendable. Sin embargo, a veces entramos en un ciclo del que no sabemos salir. La creadora del método neurofitness, Catalina Hoffmann, nos comparte una serie de tips para cambiarlo.

Dormir poco o mal está normalizado, sin embargo, no es bueno para salud.



Cuando pensamos en cuidarnos y en llevar un estilo más saludable, solemos priorizar la dieta o el deporte. Eso es magnífico, pero, ¿qué pasa con el sueño?



El sueño es una de las partes más olvidadas, aunque los expertos y profesionales de la salud siempre insisten en la importancia de dormir al menos 7 horas diarias.



La cradora del método neurogitness, Catalina Hoffman, habla sobre este tema y nos comparte 3 claves para dormir mejor cada noche. Catalina Hoffman habla sobre la importancia de dejar de normalizar el dormir poco o mal En su cuenta de Instagram, @catalina_hoffmann ha compartido un vídeo que no podría ser más interesante. Te recomiendo escuchar todo lo que dice. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Catalina Hoffmann (@catalina_hoffmann) Catalina empieza comentando lo difícil que es dormir bien.



Asegura que hay momentos en la vida en los que cuesta más dormir bien, como cuando tienes preocupaciones o más tensión de la normal. Incluso cuando estás pasando por ciertos procesos o cambios, como la menopausia o alternaciones emocionales.



A veces, simplemente se tienen malos hábitos o una mala higiene del sueño. Para solucionarlo, la experta nos comparte 3 claves en las que fijarte para empezar a dormir bien. 1- Estar con el móvil o la tablet antes de dormir Estar con la tablet o el móvil antes de dormir es de lo peor que puedes hacer antes de dormir. Lo peor, es que estamos cansadas de escucharlo y aún así lo seguimos haciendo.



Si te pones a revisar emails o mensajes, podrías desvelarte e incluso te podrían entrar más preocupaciones, por eso no es una buena idea. Lo ideal es que llegues a la cama tranquila y con los deberes hechos, sin pensar en emails ni en tareas pendientes. 2- La temperatura de la habitación Otro factor que influye en el sueño es la temperatura de la habitación. Para dormir bien, lo ideal es que esté a una temperatura óptima, entre los 18 y los 21ºC. Esta es considerada la temperatura ideal para dormir todo el año.



Si tienes aire acondicionado o calefacción en casa, puedes programarla para estar fresquita en verano a 18ºC y no pasar frío en invierno con 21ºC.



El problema, con las olas de calor, es que a veces tenemos las habitaciones a 26ºC y así resulta difícil dormir. Tendemos a normalizar despertar sudando o con calor varias veces en la noche, pero es algo que podemos evitar para descansar mejor. 3- Los pensamientos intrusivos o el ruido mental El ruido mental es otro de los grandes enemigos del sueño. Si te llegan a la mente pensamientos que te impiden dormir, trata de cortarlos de raíz y hacer lo siguiente: Meditación antes de dormir.

Escucha música binaural. Un ejemplo de música binaural es la del siguiente vídeo: Loading... NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes? Al relajarte, podrás dejar atrás los pensamientos y emociones negativas. Esto te ayudará a descansar mejor, porque no es normal no dormir bien aunque lo tengamos tan normalizado.



Prueba estos tips de experta y cuéntanos si te han funcionado.