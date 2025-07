¿Quieres tonificar tu abdomen y no sabes por donde empezar? La “postura del barco” no solo es un ejercicio ideal para trabajar los músculos abdominales, sino que también mejora el equilibrio y la concentración. ¡Te lo contamos todo!

Según la fisioterapeuta y profesora de yoga Candace Harding, la postura del barco (más conocida como Navasana en yoga) es uno de los ejercicios clave para reducir la grasa abdominal. Este movimiento implica levantar las piernas y el torso, formando una "V" con el cuerpo, lo que activa sobre todo el recto abdominal, los oblicuos y el transverso abdominal. Hoy te contamos todos sus beneficios frente a la plancha tradicional, ¡no te lo pierdas!

La postura del barco: una alternativa eficaz a la plancha tradicional

Si comparamos la postura del barco con los abdominales tradicionales, que pueden resultar duros o poco efectivos si no se hacen bien, podemos ver que este ejercicio ofrece una manera más suave pero muy eficiente de trabajar el core. Contribuye a activar los músculos abdominales profundos, los verdaderos responsables de conseguir un vientre plano y firme.



Cuando por fin estos músculos están tonificados, trabajan como una faja natural que hace que el abdomen esté recogido. Lo mejor es que no necesitas hacer demasiados abdominales para conseguirlo. Según Sharath Jois, reconocida profesora de yoga, mantener la postura del barco con una respiración controlada durante 25 segundos puede ofrecer los mismos beneficios al core que hacer 100 abdominales.



Además, la postura del barco no solo fortalece el abdomen, sino que mejora la estabilidad, el equilibrio y la conciencia corporal.

Trucos de experta para evitar errores comunes al practicar este ejercicio

Si bien es cierto que este ejercicio cuenta con muchos beneficios, la 'postura del barco' en yoga puede parecer complicada para algunos, sobre todo a partir de los 50. Algunos errores comunes que pueden reducir su efectividad o provocar molestias son:

Realizar un arqueo excesivo de la espalda baja. Es importante prestar atención a este tipo de movimientos porque pueden llegar a crear tensión en la zona lumbar. Como solución, te proponemos mantener el abdomen comprometido y la pelvis ligeramente retrocedida. Querer estirar las piernas sin tener mucha flexibilidad. Si llevas tiempo sin trabajar tu flexibilidad o no tienes fuerza suficiente, trata de mantener las rodillas ligeramente dobladas. Esto te ayudará a evitar el esfuerzo innecesario en la espalda baja. No tener una buena respiración. La respiración es clave en este tipo de ejercicios y llevarla a cabo de forma superficial puede limitar la oxigenación muscular y hacer que te canses en un momento. Por ello, se recomienda respirar profundamente durante el ejercicio, exhalando lentamente mientras mantienes la contracción abdominal. Realizar ejercicios más intensos en relación con las capacidades de cada uno. Si haces este ejercicio con mucha intensidad o por períodos demasiado largos, podrías generar tensión innecesaria en el cuello y las caderas. Es preferible que vayas aumentando la intensidad gradualmente.

¿Por qué deberías probar la postura del barco?

La postura del barco es una opción ideal para aquellos que buscan reforzar el abdomen de forma efectiva y segura. Además de tonificar la zona abdominal, también contribuye a mejorar el equilibrio, la postura y la flexibilidad, lo que la convierte en un ejercicio muy completo para personas a partir de los 50. ¿Te animas a probarlo?