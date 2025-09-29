Inicio / Belleza / Cabello

Cabello después de los 40: 4 peinados geniales que disimulan totalmente la caída del pelo a partir de esta edad

por El equipo editorial ,
Cabello después de los 40: 4 peinados geniales que disimulan totalmente la caída del pelo a partir de esta edad© shutterstock_267465644

¿Notas que tu pelo está más fino después de los 40? Aquí tienes 4 cortes que aportan volumen, estilo y confianza. ¡No te los pierdas!

Después de los 40, elegir los peinados adecuados para la caída del cabello se vuelve esencial para recuperar volumen y seguridad. Muchas mujeres notan que su melena es más fina, que el brushing dura menos y que su corte favorito ya no luce igual. Este fenómeno es normal: con la edad, el cabello pierde densidad y requiere algunos ajustes.

¿La buena noticia? Existen cortes modernos y fáciles de mantener que transforman la apariencia del cabello fino. Apostar por la textura, el movimiento y unas longitudes bien colocadas permite dar la ilusión de una melena más densa. Aquí tienes 4 ideas de peinados que devuelven vitalidad y elegancia, perfectos para disimular la caída del cabello después de los 40.

Cuatro cortes que aportan volumen

  • El bob en capas

Un clásico que nunca pasa de moda. Gracias a sus capas ligeras, aporta relieve inmediato y evita que el pelo caiga sin forma. Es un corte que se adapta a todo: lo bastante largo para recogerlo, lo bastante corto para mantener un aire dinámico. Resalta los rasgos del rostro y suaviza los contornos mientras crea la impresión de mayor densidad.

  • El bob texturizado

Una variante más atrevida que juega con pequeñas capas irregulares para lograr un efecto con rebote. Es muy eficaz en cabellos ligeramente ondulados, ya que la textura natural acentúa la ilusión de volumen. Incluso en cabellos finos, aporta frescura y modernidad, con un resultado rejuvenecedor y elegante.

  • Media melena con capas

Ideal para quienes desean conservar un poco de largo. Estas capas estratégicas devuelven estructura alrededor del rostro. Evitan que el cabello se vea plano en la parte superior, pero dejan suficiente longitud para un look femenino. Además, se adapta tanto a llevarlo suelto como recogido de manera ligera.

  • Pixie

Corto, moderno y con carácter, el pixie en versión suave es perfecto para reforzar la confianza. Los mechones desfilados aportan relieve y crean una ilusión de grosor. A diferencia de lo que se piensa, este corte es muy versátil: con un poco de cera se puede pasar de un look discreto a uno más rockero. Es ideal para mujeres que quieren simplificar su rutina capilar sin renunciar a un estilo chic.

