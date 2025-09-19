Inicio / Belleza / Cabello

Cortes de pelo a partir de los 50: descubre los mejores peinados para conseguir un efecto rejuvenecedor este otoño

por El equipo editorial ,
Cortes de pelo a partir de los 50: descubre los mejores peinados para conseguir un efecto rejuvenecedor este otoño© shutterstock_2284828187

¿Ganas de cambiar de look este otoño? Aquí tienes cuatro peinados ideales para la temporada. De regalo: hemos seleccionado aquellos que tienen el poder de rejuvenecer instantáneamente el rostro. ¡Mira!

Índice
  1. · El bob con raya al lado
  2. · El blowout de los 90
  3. · El flequillo cortina
  4. · Las ondas sueltas

En muchas ocasiones, basta con un cambio de estación para sentir la tentación de cruzar la puerta de una peluquería. Este deseo no tiene nada de sorprendente. Al fin y al cabo, ¿qué hay más normal que querer un corte de moda y un aire fresco que impulse la confianza en una misma? Si ese es tu caso, estás en la página correcta. Aquí tienes una selección de cuatro cortes de pelo en tendencia perfectos para este otoño en mujeres de más de 50 años. ¡Mira!

El bob con raya al lado

¡Las celebrities lo adoran! Y con razón: el bob saca a relucir el lado más femenino y seductor. El cabello corto es perfecto para quienes no quieren complicarse por las mañanas. Permítenos una recomendación: para darle un toque más original, hazte la raya a un lado.

El blowout de los 90

¡Probablemente el peinado más glamuroso de todos los tiempos! Ese volumen espectacular deja a cualquiera con la boca abierta. Si tienes algo de tiempo por las mañanas, un secador y un cepillo redondo, te recomendamos probarlo. ¿Necesitas ayuda? Busca un tutorial y lánzate.

El flequillo cortina

Ultra tendencia, este flequillo aporta un aire chic y elegante. ¿Lo que más nos gusta de este corte? Da estructura al cabello y resalta los pómulos. Los cabellos de media melena o largos son perfectos para lucirlo. Y si dudas en dar el paso, recuerda que crece muy, muy rápido (demasiado, créenos). ¡Así que anímate!

Las ondas sueltas

Siguiendo con la idea de mantener el volumen, las ondas en las puntas nunca fallan. Aportan un aire elegante y además suelen disimular las puntas dañadas. Aquí no necesitas ser profesional para lograr un buen resultado. Eso sí, no olvides lo importante que es usar un spray protector si vas a aplicar calor al cabello. De lo contrario, siempre puedes optar por ondas sin calor, usando calcetines o trenzas, por ejemplo.

NEWS
LETTER
email
Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?
El equipo editorial
El equipo editorial
Durante los últimos 20 años, la prioridad de Enfemenino consiste en amplificar las voces de las mujeres. A través de nuestros contenidos, vídeos y eventos, queremos animar a nuestras comunidades …
Puede interesarte
Maquillaje después de los 50: una experta desvela las 2 sombras de ojos que deberías evitar porque envejecen la mirada
Maquillaje después de los 50: una experta desvela las 2 sombras de ojos que deberías evitar porque envejecen la mirada
Todo sobre el ‘lip tint’: el maquillaje de labios favorito de las ‘clean girls’ para este otoño 2025 y dónde conseguirlo
Todo sobre el ‘lip tint’: el maquillaje de labios favorito de las ‘clean girls’ para este otoño 2025 y dónde conseguirlo
Adiós al pelo corto: el ‘ripped bob’, es la media melena que rejuvenece el rostro y aporta volumen después de los 50
Adiós al pelo corto: el ‘ripped bob’, es la media melena que rejuvenece el rostro y aporta volumen después de los 50
Del balayage al 'smoothfiller': el tratamiento de otoño que suaviza y controla el encrespado después del verano
Del balayage al 'smoothfiller': el tratamiento de otoño que suaviza y controla el encrespado después del verano
Párpados caídos después de los 60: una experta desvela 5 consejos para levantar la mirada y lograr ese 'efecto lifting'
Párpados caídos después de los 60: una experta desvela 5 consejos para levantar la mirada y lograr ese 'efecto lifting'
Olvídate de las uñas nude: la “fade french manicure” es la tendencia sutil y luminosa que triunfa este otoño de 2025
Olvídate de las uñas nude: la “fade french manicure” es la tendencia sutil y luminosa que triunfa este otoño de 2025
Estela Escohotado, maquilladora profesional: “Tras el verano la piel está frágil y necesita hidratación, no exfoliación
Estela Escohotado, maquilladora profesional: “Tras el verano la piel está frágil y necesita hidratación, no exfoliación"
Una mujer coreana desvela cómo presumir de una piel joven a los 70 con este ingrediente que cuesta apenas 2 euros
Una mujer coreana desvela cómo presumir de una piel joven a los 70 con este ingrediente que cuesta apenas 2 euros
Ni negro ni rojo: Plum Red apunta a convertirse en el color de pelo del otoño (sexy, diferente y no tiene edad)
Ni negro ni rojo: "Plum Red" apunta a convertirse en el color de pelo del otoño (sexy, diferente y no tiene edad)
El “bell-bottom bob”, el corte de media melena que rejuvenece después de los 50 y será tendencia este otoño
El “bell-bottom bob”, el corte de media melena que rejuvenece después de los 50 y será tendencia este otoño