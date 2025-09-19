Cortes de pelo a partir de los 50: descubre los mejores peinados para conseguir un efecto rejuvenecedor este otoño

¿Ganas de cambiar de look este otoño? Aquí tienes cuatro peinados ideales para la temporada. De regalo: hemos seleccionado aquellos que tienen el poder de rejuvenecer instantáneamente el rostro. ¡Mira!

En muchas ocasiones, basta con un cambio de estación para sentir la tentación de cruzar la puerta de una peluquería. Este deseo no tiene nada de sorprendente. Al fin y al cabo, ¿qué hay más normal que querer un corte de moda y un aire fresco que impulse la confianza en una misma? Si ese es tu caso, estás en la página correcta. Aquí tienes una selección de cuatro cortes de pelo en tendencia perfectos para este otoño en mujeres de más de 50 años. ¡Mira!

El bob con raya al lado

¡Las celebrities lo adoran! Y con razón: el bob saca a relucir el lado más femenino y seductor. El cabello corto es perfecto para quienes no quieren complicarse por las mañanas. Permítenos una recomendación: para darle un toque más original, hazte la raya a un lado.

El blowout de los 90

¡Probablemente el peinado más glamuroso de todos los tiempos! Ese volumen espectacular deja a cualquiera con la boca abierta. Si tienes algo de tiempo por las mañanas, un secador y un cepillo redondo, te recomendamos probarlo. ¿Necesitas ayuda? Busca un tutorial y lánzate.

El flequillo cortina

Ultra tendencia, este flequillo aporta un aire chic y elegante. ¿Lo que más nos gusta de este corte? Da estructura al cabello y resalta los pómulos. Los cabellos de media melena o largos son perfectos para lucirlo. Y si dudas en dar el paso, recuerda que crece muy, muy rápido (demasiado, créenos). ¡Así que anímate!

Las ondas sueltas

Siguiendo con la idea de mantener el volumen, las ondas en las puntas nunca fallan. Aportan un aire elegante y además suelen disimular las puntas dañadas. Aquí no necesitas ser profesional para lograr un buen resultado. Eso sí, no olvides lo importante que es usar un spray protector si vas a aplicar calor al cabello. De lo contrario, siempre puedes optar por ondas sin calor, usando calcetines o trenzas, por ejemplo.