Una mujer coreana desvela cómo presumir de una piel joven a los 70 con este ingrediente que cuesta apenas 2 euros

Andrea Ardións Baña
Las coreanas saben de belleza y siempre nos comparten trucos que nos dejan alucinadas. En este caso, se trata de una mujer de unos 70 años que está estupenda y que nos muestra su gran truco de belleza para tener la piel perfecta a su edad. El secreto está en utilizar huevos, junto con algunos otros ingredientes que estás a punto de descubrir.

Si te encantan los trucos de belleza y los remedios caseros, quédate con nosotras porque te traemos una mascarilla casera que suaviza las líneas de expresión y aclara las manchas.

Las coreanas saben mucho de belleza y de rutinas con ingredientes caseros. En esta ocasión, es una mascarilla que nos comparte una mujer de unos 70 años, que tiene la piel perfecta para su edad.

El secreto está en el huevo, uno de los ingredientes principales. ¡Pasemos a la acción!

La mascarilla casera coreana a base de huevo que rejuvenece y aclara las manchas

Si estás un poco aburrida de las mascarillas industriales y te apetece probar cosas nuevas, dedícate 5 minutos con esta mascarilla que tiene el sello de Corea.

Está en el Instagram @tu_amigo_coreano y es una maravilla, porque es un hijo que comparte una mascarilla casera de su madre para tener la piel perfecta. ¡Dale al play para verlo!

Esta mascarilla casera es un secreto de belleza coreana que puedes hacer ahora mismo en casa. Para prepararla, simplemente añade estos ingredientes:

  • 1 yema de huevo (recuerda añadir 1 yema de huevo por cada mascarilla que hagas).
  • 1 cucharada de vinagre.
  • 1 cucharada de harina (por cada yema que uses).
  • Media cucharada de miel.
  • (Opcional) Un cucharada pequeña de aceite de sésamo.

Remueve todo muy bien hasta obtener la textura que verás en el vídeo. Cuando lo tengas, es el momento de aplicarla. Sigue estos pasos:

  • Aplica la mascarilla por toda la cara con ayuda de un pincel.
  • Espera 20 minutos mientras la mascarilla actúa.
  • Pasado ese tiempo, retira la mascarilla y lava la cara con suficiente agua.

El resultado es espectacular, porque notarás la piel más rejuvenecida y suave al instante.

Es una mascarilla que va genial porque está hecha al momento, con ingredientes naturales y resulta súper económica. No tendrás ni que salir de casa, porque son ingredientes que solemos tener por casa.

Una mascarilla premium a precio low cost

Así por encima, no gastarás ni 2 euros. Además, ¡no necesitas usar huevos camperos! Si compras huevos, un botecito miel, otro de vinagre y un poco de harina, podrás hacerte muchas mascarillas. Cuantas más ganas más económico te saldrá.

Beneficios de la mascarilla

Entre sus beneficios, los autores destacan principalmente 3:

  • Suaviza las líneas de expresión.
  • Aclara las manchas.
  • Suaviza la piel.

Al aplicarla, verás que las patas de gallo y otras líneas se van reduciendo ligeramente, con los usos. También es ideal para aclarar las manchas, por lo que puedes utilizarla en zonas en las que tengas pigmentación. Por ejemplo, en verano pueden salir manchas en la piel, por eso va muy bien.

Como resultado obtienes una piel más joven, lisa e hidratada. Los comentarios no han tardado en llenarse de seguidores agradeciendo la receta.

¿Ya la has probado? Si te va bien, no dudes en compartirla con tus amigas.

