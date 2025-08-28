Inicio / Belleza / Cabello / Color de pelo

Ni negro ni rojo: "Plum Red" apunta a convertirse en el color de pelo del otoño (sexy, diferente y no tiene edad)

por Andrea Ardións Baña ,
Ni negro ni rojo: "Plum Red" apunta a convertirse en el color de pelo del otoño (sexy, diferente y no tiene edad)© shutterstock_2292938753

El otoño está a la vuelta de la esquina y hay un tono en tendencia que apunta a ser uno de los más demandados en las peluquerías. Se trata del "Plum Red", un tono que está entre medias entre el negro y el rojo. Es un color de pelo muy original, que se ve poco y resulta muy sensual. Queda bonito en cortos y largos y no tiene edad. Vamos, un súper fichaje.

Si te apetece un cambio de look, septiembre es uno de los mejores momentos para hacerlo. Hay un tono que resulta muy misterioso y que empieza a pedirse en las peluquerías, el "Plum Red".

Su nombre ya lo dice todo, aunque no es exactamente un rojo, sino más bien un híbrido entre el negro y el rojo. Una especie de rojo ciruela, como la fruta que tanto nos gusta comer en verano.

Es un tono que nos encanta como alternativa a los rubios a los castaños, si quieres salir un poquito de los tonos de siempre. No obstante, si eres más clásica y no quieres un cambio tan brusco, puedes probar otro de los tonos en tendencia del momento, el marrón cobrizo.

"Plum Red": el color de pelo tendencia del otoño

Esta peluquera ha publicado en su Instagram, @hairbycaro._ uno de los tonos tendencia de la temporada: el "Plum Red". No te pierdas el vídeo para descubrirlo en detalle, ¡es monísimo!

Es una especie de rojo ciruela, que ni llega a ser muy rojo ni negro, por lo que es ideal para las amantes de estos dos tonos. A la chica le queda fenomenal y luce muy contenta con el nuevo cambio de look.

Asegura que el "Plum Red" es el nuevo negro. Es un tono muy bonito y sensual, porque favorece a cualquier tono de piel y edad. Además, un detalle que me encanta es que sienta bien en cabellos cortos o largos, se adapta perfectamente a ambos cortes.

Es importante destacar el brillo que tiene bajo el sol. Aunque en espacios interiores tiende a verse un poco más oscuro, en espacios exteriores tiene un brillo muy bonito y se ve mucho más rojo.

Es un tono que recuerda al otoño, para dejar atrás los rubios -a veces castigados y sin brillo- del verano.

Es el color ideal si quieres salir del negro

Afirma que salir de un tinte negro siempre resulta en una coloración desigual, por lo que un tono realista después del negro son los tonos rojos. Si te gustan y crees que te sientan bien, es un tono que puedes considerar para el otoño. Además, el cambio no es tan atrevido como pasar a un rojo. Al ser un híbrido, es menos arriesgado.

¿Cómo conseguir el "Plum Red"?

Lo mejor es que vayas a tu peluquera de confianza. Es un tono difícil de conseguir, que es genial para las chicas que vienen de un tono negro previo. Es importante que lo consultes en tu salón para conseguir un resultado impecable.

No obstante, si te interesa conseguir este color ciruela en casa, que sepas que venden tintes directamente "plum red", así que no dudes en echar un istazo. Hay fórmulas con ingredientes vegetales.

¿Qué te parece el tono? ¿Te subes a la tendencia?

Andrea Ardións Baña
Andrea Ardións Baña
Andrea Ardións es redactora en enfemenino. Estudió Ing. Informática y durante la carrera se dio cuenta de que el periodismo y el SEO también eran sus pasiones. Desde entonces podemos …
