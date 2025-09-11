Adiós al pelo corto: el ‘ripped bob’, es la media melena que rejuvenece el rostro y aporta volumen después de los 50

El “ripped bob” es un corte de pelo fácil de mantener que resulta perfecto para rejuvenecer el rostro después de los 50 y dar volumen al cabello fino. Descubre los consejos de un peluquero para adoptarlo a continuación.

Si echamos la vista atrás en los peinados tendencia de la temporada primavera-verano 2025, y tras el regreso del “topanga hair”, llega este otoño una media melena que se impone como la alternativa ideal al corte corto: el “ripped bob”. Este corte combina elegancia y un aire desenfadado que facilita el mantenimiento del cabello en una época del año ajetreada, y tiene además la ventaja de favorecer especialmente a las mujeres de más de 50 años.



Según explica el peluquero Edward Taylor en Stylist UK, se trata de un peinado que combina con todo, y es una mezcla de un corte retro y moderno, que ofrece “una apariencia simple y elegante, ideal tanto para el día a día como para las ocasiones especiales”.

“Ripped bob”, el corte que vas a querer probar este otoño

Con una largura que suele llegar a la altura de la mandíbula, el “ripped bob” es una media melena corta que permite diferentes estilismos, y ahí radica su atractivo. A pesar de su nombre enigmático, no es un corte complicado. Traducido literalmente como “bob rasgado”, no es más que un bob ondulado. Edward Taylor lo describe como “una versión elegante del bob clásico, realzada con una textura suave y ondulada”.

“Ripped bob”: la media melena de moda en otoño que rejuvenece el rostro después de los 50

Con su longitud favorecedora, que disimula de forma sutil el descolgamiento del óvalo y suaviza unas mandíbulas más marcadas, el “ripped bob” es perfecto para crear un look dinámico y elegante sin necesidad de recurrir al corte corto. Sus ondas suaves, menos rígidas que los rizos definidos, aportan modernidad y volumen al cabello más fino.



Para potenciar aún más el efecto de densidad, el experto recomienda combinar este corte con una técnica de coloración como el balayage, añadiendo mechones más claros que se funden de forma natural en la melena. Así, no solo se aporta luz al rostro —compensando la pérdida de luminosidad de las pieles maduras—, sino también profundidad y sensación de mayor grosor.