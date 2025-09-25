Inicio / Belleza / Tratamientos

5 mascarillas naturales con ingredientes de cocina que te ayudan a mantener tu piel limpia, fresca y cuidada en casa

por El equipo editorial ,
5 mascarillas naturales con ingredientes de cocina que te ayudan a mantener tu piel limpia, fresca y cuidada en casa© shutterstock_1646347255 (1)

Desde el plátano hasta la miel, pasando por la arcilla blanca, las mascarillas caseras conquistan cada vez a más seguidores. Fáciles de preparar, económicas y respetuosas con el medioambiente, brindan una alternativa natural a los cosméticos industriales.

Es fácil, económico y ecológico: elaborar tus propias mascarillas faciales en casa. En lugar de gastar una fortuna en productos industriales de belleza, cada vez más personas recurren a recetas “caseras” a base de ingredientes naturales. Una tendencia que convence tanto por sus beneficios cutáneos como por su impacto limitado en el medioambiente. “A menudo son ingredientes cotidianos que ya tenemos a mano. Y en términos de coste, no tienen competencia”, explica Caroline Vivant, cofundadora del sitio Lekaba.fr, entrevistada por Le Parisien.

Su argumento va más allá de lo económico: preparar uno mismo sus cuidados permite también controlar la composición, evitar sustancias químicas innecesarias y reducir los envases plásticos.

Cinco recetas naturales adaptadas a cada tipo de piel

1. La receta más fácil consiste en aplastar medio plátano bien maduro con una cucharada de miel. La pasta obtenida se aplica en el rostro durante 15 minutos antes de enjuagar con agua clara. Esta mascarilla nutre y suaviza la piel gracias a las vitaminas y minerales del plátano, mientras que la miel actúa como humectante natural.

2. Otra fórmula estrella combina dos cucharaditas de miel, una cucharada de hidrolato (agua floral) y una cucharadita de aceite vegetal. Según el aceite elegido, los efectos varían: coco, aguacate u oliva para hidratar; argán por sus propiedades antiedad. Tras diez minutos de aplicación, la piel recupera flexibilidad y confort.

3. El pepino, por su parte, es conocido por descongestionar e hidratar. Triturado junto con un yogur natural, se convierte en un tratamiento iluminador. Quince minutos bastan para revitalizar el rostro. Caroline Vivant recuerda que el pepino también ayuda a calmar las irritaciones, de ahí su uso clásico en rodajas sobre los párpados.

4. La arcilla blanca, disponible en tiendas ecológicas o en sitios especializados, es un excelente aliado para pieles con tendencia grasa. Mezclada con aceite de jojoba y unas gotas de aceite esencial de árbol de té, absorbe el exceso de sebo y purifica en profundidad. Aplicada en la zona T, esta mascarilla cierra los poros y calma las pieles propensas al acné. Para reforzar la acción antiinflamatoria, se puede añadir una infusión de manzanilla enfriada.

5. La arcilla blanca no solo está pensada para pieles jóvenes. Combinada con aceite de argán o de almendra dulce, se convierte en un tratamiento reafirmante ideal para pieles maduras. Añadir agua floral ayuda a obtener una textura homogénea. Quince minutos de aplicación bastan para alisar y revitalizar la piel, al tiempo que le proporciona un efecto matificante.

NEWS
LETTER
email
Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?
El equipo editorial
El equipo editorial
Durante los últimos 20 años, la prioridad de Enfemenino consiste en amplificar las voces de las mujeres. A través de nuestros contenidos, vídeos y eventos, queremos animar a nuestras comunidades …
Puede interesarte
Cortes de pelo a partir de los 50: descubre los mejores peinados para conseguir un efecto rejuvenecedor este otoño
Cortes de pelo a partir de los 50: descubre los mejores peinados para conseguir un efecto rejuvenecedor este otoño
Maquillaje después de los 50: una experta desvela las 2 sombras de ojos que deberías evitar porque envejecen la mirada
Maquillaje después de los 50: una experta desvela las 2 sombras de ojos que deberías evitar porque envejecen la mirada
Todo sobre el ‘lip tint’: el maquillaje de labios favorito de las ‘clean girls’ para este otoño 2025 y dónde conseguirlo
Todo sobre el ‘lip tint’: el maquillaje de labios favorito de las ‘clean girls’ para este otoño 2025 y dónde conseguirlo
Adiós al pelo corto: el ‘ripped bob’, es la media melena que rejuvenece el rostro y aporta volumen después de los 50
Adiós al pelo corto: el ‘ripped bob’, es la media melena que rejuvenece el rostro y aporta volumen después de los 50
Del balayage al 'smoothfiller': el tratamiento de otoño que suaviza y controla el encrespado después del verano
Del balayage al 'smoothfiller': el tratamiento de otoño que suaviza y controla el encrespado después del verano
Párpados caídos después de los 60: una experta desvela 5 consejos para levantar la mirada y lograr ese 'efecto lifting'
Párpados caídos después de los 60: una experta desvela 5 consejos para levantar la mirada y lograr ese 'efecto lifting'
Olvídate de las uñas nude: la “fade french manicure” es la tendencia sutil y luminosa que triunfa este otoño de 2025
Olvídate de las uñas nude: la “fade french manicure” es la tendencia sutil y luminosa que triunfa este otoño de 2025
Estela Escohotado, maquilladora profesional: “Tras el verano la piel está frágil y necesita hidratación, no exfoliación
Estela Escohotado, maquilladora profesional: “Tras el verano la piel está frágil y necesita hidratación, no exfoliación"
Una mujer coreana desvela cómo presumir de una piel joven a los 70 con este ingrediente que cuesta apenas 2 euros
Una mujer coreana desvela cómo presumir de una piel joven a los 70 con este ingrediente que cuesta apenas 2 euros
Ni negro ni rojo: Plum Red apunta a convertirse en el color de pelo del otoño (sexy, diferente y no tiene edad)
Ni negro ni rojo: "Plum Red" apunta a convertirse en el color de pelo del otoño (sexy, diferente y no tiene edad)