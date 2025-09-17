Inicio / Belleza / Maquillaje

Maquillaje después de los 50: una experta desvela las 2 sombras de ojos que deberías evitar porque envejecen la mirada

por El equipo editorial ,
Maquillaje después de los 50: una experta desvela las 2 sombras de ojos que deberías evitar porque envejecen la mirada© shutterstock_2441754697

El maquillaje puede ayudar a rejuvenecer la mirada, pero si se elige mal, también puede acentuar los signos de la edad llegada cierta edad. Es el caso de estas dos sombras de ojos que, según una maquilladora, te hacen ver más mayor después de los 50 años, aunque una de ellas sea muy popular a esa edad.

La piel alrededor de los ojos es particularmente fina y frágil. Allí se concentran rápidamente los signos de la edad, como la flacidez que provoca párpados caídos y arrugas. Estas arrugas suelen aparecer en las comisuras de los ojos, en los párpados y debajo de los ojos. Por eso es importante tenerlo en cuenta al maquillarse, sobre todo cuando se usa sombra de ojos a partir de los 50 años o más.

Si no se aplica correctamente, el maquillaje de ojos puede acentuar las arrugas y cansar los rasgos del rostro, haciéndonos parecer mayores de lo que somos realmente. Esto es cierto con las sombras que se aplican sobre párpados con flacidez y arrugas a partir de los 50. Así lo explica la maquilladora profesional Kerrin Jackson en las e-columnas de Shefinds, señalando los tonos de sombra menos favorecedores a partir de cierta edad, ya que pueden hacer que la mirada parezca envejecida.

Maquillaje después de los 50 años: los colores de sombras que envejecen la mirada

Entre los peores colores a la hora de maquillar los párpados, la maquilladora profesional cita dos tonos: uno original y otro mucho más común, usado frecuentemente por mujeres de 50 años o más. Sombra de ojos roja: Según Kerrin Jackson, las sombras rojas “pueden añadir años a tu rostro simplemente dando a tus ojos un aspecto cansado, irritado y, en general, la sensación de no sentirse bien”.

Por eso recomienda evitar completamente el maquillaje rojo en los ojos. Y si hay un rojo especialmente perjudicial, es el rojo metálico. Aunque las sombras metálicas estén muy de moda, el rojo brillante puede ser cruel para pieles con textura ligera.

Sombra de ojos nude brillante: Muy utilizada por mujeres de más de 50 años, este tipo de sombra no es muy favorecedora, especialmente cuando ya hay arrugas en los párpados. Kerrin Jackson explica que las sombras nude con acabado brillante pueden, sorprendentemente, acentuar las líneas y arrugas, ya que “terminan destacando cada arruga, línea o superficie texturizada que normalmente intentas suavizar con maquillaje”.

NEWS
LETTER
email
Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Sombra de ojos: el truco para evitar que marque las arrugas

No basta con elegir bien el color de la sombra. A esta edad, también es importante preparar bien la piel de los párpados antes del maquillaje. Solo así el maquillaje de ojos tendrá un efecto realmente rejuvenecedor.

Se recomienda siempre aplicar una prebase o base de sombra antes de la sombra de ojos. Este producto ayuda a alisar arrugas y líneas finas en los párpados. Un truco simple pero muy efectivo para rejuvenecer la mirada.

El equipo editorial
El equipo editorial
Durante los últimos 20 años, la prioridad de Enfemenino consiste en amplificar las voces de las mujeres. A través de nuestros contenidos, vídeos y eventos, queremos animar a nuestras comunidades …
Puede interesarte
Todo sobre el ‘lip tint’: el maquillaje de labios favorito de las ‘clean girls’ para este otoño 2025 y dónde conseguirlo
Todo sobre el ‘lip tint’: el maquillaje de labios favorito de las ‘clean girls’ para este otoño 2025 y dónde conseguirlo
Adiós al pelo corto: el ‘ripped bob’, es la media melena que rejuvenece el rostro y aporta volumen después de los 50
Adiós al pelo corto: el ‘ripped bob’, es la media melena que rejuvenece el rostro y aporta volumen después de los 50
Del balayage al 'smoothfiller': el tratamiento de otoño que suaviza y controla el encrespado después del verano
Del balayage al 'smoothfiller': el tratamiento de otoño que suaviza y controla el encrespado después del verano
Párpados caídos después de los 60: una experta desvela 5 consejos para levantar la mirada y lograr ese 'efecto lifting'
Párpados caídos después de los 60: una experta desvela 5 consejos para levantar la mirada y lograr ese 'efecto lifting'
Olvídate de las uñas nude: la “fade french manicure” es la tendencia sutil y luminosa que triunfa este otoño de 2025
Olvídate de las uñas nude: la “fade french manicure” es la tendencia sutil y luminosa que triunfa este otoño de 2025
Estela Escohotado, maquilladora profesional: “Tras el verano la piel está frágil y necesita hidratación, no exfoliación
Estela Escohotado, maquilladora profesional: “Tras el verano la piel está frágil y necesita hidratación, no exfoliación"
Una mujer coreana desvela cómo presumir de una piel joven a los 70 con este ingrediente que cuesta apenas 2 euros
Una mujer coreana desvela cómo presumir de una piel joven a los 70 con este ingrediente que cuesta apenas 2 euros
Ni negro ni rojo: Plum Red apunta a convertirse en el color de pelo del otoño (sexy, diferente y no tiene edad)
Ni negro ni rojo: "Plum Red" apunta a convertirse en el color de pelo del otoño (sexy, diferente y no tiene edad)
El “bell-bottom bob”, el corte de media melena que rejuvenece después de los 50 y será tendencia este otoño
El “bell-bottom bob”, el corte de media melena que rejuvenece después de los 50 y será tendencia este otoño
Corte 'bob' boho: la tendencia de peinado ideal para mujeres de 50 que desean rejuvenecer su look esta temporada
Corte 'bob' boho: la tendencia de peinado ideal para mujeres de 50 que desean rejuvenecer su look esta temporada