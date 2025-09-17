Maquillaje después de los 50: una experta desvela las 2 sombras de ojos que deberías evitar porque envejecen la mirada

El maquillaje puede ayudar a rejuvenecer la mirada, pero si se elige mal, también puede acentuar los signos de la edad llegada cierta edad. Es el caso de estas dos sombras de ojos que, según una maquilladora, te hacen ver más mayor después de los 50 años, aunque una de ellas sea muy popular a esa edad.

La piel alrededor de los ojos es particularmente fina y frágil. Allí se concentran rápidamente los signos de la edad, como la flacidez que provoca párpados caídos y arrugas. Estas arrugas suelen aparecer en las comisuras de los ojos, en los párpados y debajo de los ojos. Por eso es importante tenerlo en cuenta al maquillarse, sobre todo cuando se usa sombra de ojos a partir de los 50 años o más.



Si no se aplica correctamente, el maquillaje de ojos puede acentuar las arrugas y cansar los rasgos del rostro, haciéndonos parecer mayores de lo que somos realmente. Esto es cierto con las sombras que se aplican sobre párpados con flacidez y arrugas a partir de los 50. Así lo explica la maquilladora profesional Kerrin Jackson en las e-columnas de Shefinds, señalando los tonos de sombra menos favorecedores a partir de cierta edad, ya que pueden hacer que la mirada parezca envejecida.

Maquillaje después de los 50 años: los colores de sombras que envejecen la mirada

Entre los peores colores a la hora de maquillar los párpados, la maquilladora profesional cita dos tonos: uno original y otro mucho más común, usado frecuentemente por mujeres de 50 años o más. Sombra de ojos roja: Según Kerrin Jackson, las sombras rojas “pueden añadir años a tu rostro simplemente dando a tus ojos un aspecto cansado, irritado y, en general, la sensación de no sentirse bien”.



Por eso recomienda evitar completamente el maquillaje rojo en los ojos. Y si hay un rojo especialmente perjudicial, es el rojo metálico. Aunque las sombras metálicas estén muy de moda, el rojo brillante puede ser cruel para pieles con textura ligera.



Sombra de ojos nude brillante: Muy utilizada por mujeres de más de 50 años, este tipo de sombra no es muy favorecedora, especialmente cuando ya hay arrugas en los párpados. Kerrin Jackson explica que las sombras nude con acabado brillante pueden, sorprendentemente, acentuar las líneas y arrugas, ya que “terminan destacando cada arruga, línea o superficie texturizada que normalmente intentas suavizar con maquillaje”.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Sombra de ojos: el truco para evitar que marque las arrugas

No basta con elegir bien el color de la sombra. A esta edad, también es importante preparar bien la piel de los párpados antes del maquillaje. Solo así el maquillaje de ojos tendrá un efecto realmente rejuvenecedor.



Se recomienda siempre aplicar una prebase o base de sombra antes de la sombra de ojos. Este producto ayuda a alisar arrugas y líneas finas en los párpados. Un truco simple pero muy efectivo para rejuvenecer la mirada.