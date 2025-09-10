Inicio / Belleza / Cabello

Del balayage al 'smoothfiller': el tratamiento de otoño que suaviza y controla el encrespado después del verano

por El equipo editorial ,
Del balayage al 'smoothfiller': el tratamiento de otoño que suaviza y controla el encrespado después del verano© shutterstock_2214250329

Perfecto para sacarle partido a tu cabello y sin necesidad de teñirlo ni aclararlo, este nuevo tratamiento que ha aterrizado en las peluquerías tiene un gran poder transformador para tu melena. Facilita el peinado y asegura un look impecable sin esfuerzo. ¡Mira!

En la época de verano tendemos a elegir las balayage con efecto “buena cara” para iluminar nuestro rostro, pero en septiembre lo que más buscamos es reparar los daños de las vacaciones. Más frágil y quebradizo tras la exposición solar, el pelo sufre en otoño una mayor caída y necesita regeneración profunda. Además, muchas queremos poder peinarnos rápido y bien por la mañana para afrontar el ritmo acelerado de la vuelta a la rutina. Y en esta época, con la humedad que genera encrespamiento, la tarea no es nada fácil. Por eso, algunas incluso eligen un corte de pelo nuevo y de moda para el otoño-invierno 2025-2026.

Pero, no es necesario cambiar de corte o recurrir a una coloración para lograr ese efecto favorecedor en el día a día. Para responder a estas necesidades, ha llegado un tratamiento innovador que promete justo lo que buscamos ahora, como explica el peluquero Romeu Felipe. Embajador global de Wella Professionals —la marca que ofrece este servicio—, señala: “Lo que las clientas buscan es sobre todo ganar tiempo en su día a día. Smoothfiller responde perfectamente a esta demanda".

Smoothfiller: un tratamiento con efecto brushing que dura hasta 3 meses y apto para todo tipo de cabellos

El 50 % de las mujeres confiesa a su peluquero que la textura de su cabello —encrespado o rebelde— les supone un problema diario. Este nuevo tratamiento combate el frizz, el exceso de volumen y hasta la falta de definición de los rizos que tienden a enredarse continuamente. Todo ello sin dañar la salud de la fibra capilar.

Es apto para todo tipo de cabellos: naturales, teñidos o con mechas. Funciona tanto en melenas onduladas e indisciplinadas como en cabellos rizados o muy crespos.

Smoothfiller: ¿qué es este tratamiento que disciplina el cabello y elimina el frizz?

El tratamiento Smoothfiller consiste en aplicar un producto sobre el cabello y activarlo con calor. Se basa en una tecnología patentada llamada “Smart Delivery System”, que rellena la porosidad de la fibra capilar —causante del encrespamiento y la textura esponjosa—.

En la práctica, crea nuevos enlaces en el interior de la fibra para reestructurar el cabello. Lo mejor es que no hace falta pasar un día entero en la peluquería ni preparar el cabello con antelación. El protocolo es simple y rápido, teniendo en cuenta la duración de los resultados. El proceso requiere unas 2 horas y se desarrolla en 3 pasos clave:

1. Se aplica el producto y se deja actuar unos 20 minutos.
2. Después, el peluquero lo activa con calor usando secador y plancha, mechón a mechón. La temperatura y el número de pasadas se ajustan según tu tipo de cabello y el resultado deseado (más suave o más intenso). No es necesario seguir ninguna rutina de cuidado posterior específica.
3. Puedes lavar el pelo enseguida con tu champú y productos habituales, hacer deporte, sudar o incluso recogerlo sin problema. El mantenimiento es muy sencillo y, además, al crecer el cabello no aparece el efecto raíz.

El equipo editorial
Durante los últimos 20 años, la prioridad de Enfemenino consiste en amplificar las voces de las mujeres. A través de nuestros contenidos, vídeos y eventos, queremos animar a nuestras comunidades …
