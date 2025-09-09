Inicio / Belleza / Maquillaje

Párpados caídos después de los 60: una experta desvela 5 consejos para levantar la mirada y lograr ese 'efecto lifting'

por El equipo editorial ,
Párpados caídos después de los 60: una experta desvela 5 consejos para levantar la mirada y lograr ese 'efecto lifting'© shutterstock_1869285877

Magali Marx, maquilladora profesional de Clarins, desvela las mejores técnicas de maquillaje para rejuvenecer la mirada a partir de cierta edad. ¡No te las pierdas!

A partir de cierta edad, notamos cómo la piel cambia y pierde firmeza, sobre todo en el área del contorno de ojos. Por esta razón, los párpados caídos son muy comunes a partir de los 60. En este sentido, es importante tener en cuenta los errores más comunes de maquillaje a esa edad con el fin de evitarlos y no echarnos años de más. A continuación, descubrimos cómo el secreto de maquillaje mejor guardado para párpados caídos a partir de cierta edad, de la mano de la experta Magali Marx. ¡Mira!

5 trucos de experta para levantar mirada con maquillaje a partir de los 60

1. Aplicar correctamente el lápiz de ojos

Al maquillarte, no es extraño seguir el movimiento descendente del párpado para trazar la línea, pero justamente eso es lo que debes evitar. La maquilladora experta de Clarins aconseja mirarse al espejo y colocar un lápiz desde la aleta de la nariz hasta la punta de la ceja. A partir de ahí puedes observar hasta dónde debe detenerse tu sombra o lápiz en el ángulo externo del ojo.

2. Difuminar la línea del lápiz en el ángulo externo

Más fácil de usar que el delineador líquido, como subraya la experta, el lápiz de ojos también tiene la ventaja de poder difuminarse. Esto es muy útil cuando se tienen párpados caídos, ya que se puede desvanecer con una brocha para levantar la mirada. Una línea menos definida pone menos énfasis en la pérdida de firmeza de la piel.

3. Usar máscara de pestañas resistente al agua

El tipo de rímel también puede ayudarte a no resaltar los párpados caídos y la experta lo tiene claro: recomienda la máscara de pestañas waterproof. ¿El motivo? Evita que se corra al rozar el párpado, lo que acentuaría el aspecto caído de la piel.

4. Aplicar un toque de corrector en el ángulo interno del ojo

Como no afecta la zona de flacidez del párpado, este pequeño toque de maquillaje más claro, usado para dar luminosidad, ayuda a desviar la atención del párpado superior y al mismo tiempo ilumina la mirada.

5. Resaltar la línea del lápiz (o delineador) con corrector

Para levantar aún más la mirada, puedes aprovechar de nuevo el efecto iluminador del corrector. Según la experta, todo lo que debes hacer es tomar tus referencias y aplicar un corrector ligeramente más claro justo debajo de la línea que acabas de trazar con el lápiz o delineador.

A continuación, te dejamos este tutorial de Maryam Salmi en Tiktok, para que aproveches también las ventajas de tu paleta de sombras a la hora de maquillar los párpados caídos:

NEWS
LETTER
email
Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?
@maryamsalmi2 Cómo maquillar un párpado encapotado!  #makeup #makeuptutorial #makeupviral #maquillaje #maquillajetutorial #parpadocaido #pielmadura #mama #maryamsalmi ♬ sonido original - Maryam Salmi ✨
El equipo editorial
El equipo editorial
Durante los últimos 20 años, la prioridad de Enfemenino consiste en amplificar las voces de las mujeres. A través de nuestros contenidos, vídeos y eventos, queremos animar a nuestras comunidades …
Puede interesarte
Olvídate de las uñas nude: la “fade french manicure” es la tendencia sutil y luminosa que triunfa este otoño de 2025
Olvídate de las uñas nude: la “fade french manicure” es la tendencia sutil y luminosa que triunfa este otoño de 2025
Estela Escohotado, maquilladora profesional: “Tras el verano la piel está frágil y necesita hidratación, no exfoliación
Estela Escohotado, maquilladora profesional: “Tras el verano la piel está frágil y necesita hidratación, no exfoliación"
Una mujer coreana desvela cómo presumir de una piel joven a los 70 con este ingrediente que cuesta apenas 2 euros
Una mujer coreana desvela cómo presumir de una piel joven a los 70 con este ingrediente que cuesta apenas 2 euros
Ni negro ni rojo: Plum Red apunta a convertirse en el color de pelo del otoño (sexy, diferente y no tiene edad)
Ni negro ni rojo: "Plum Red" apunta a convertirse en el color de pelo del otoño (sexy, diferente y no tiene edad)
El “bell-bottom bob”, el corte de media melena que rejuvenece después de los 50 y será tendencia este otoño
El “bell-bottom bob”, el corte de media melena que rejuvenece después de los 50 y será tendencia este otoño
Corte 'bob' boho: la tendencia de peinado ideal para mujeres de 50 que desean rejuvenecer su look esta temporada
Corte 'bob' boho: la tendencia de peinado ideal para mujeres de 50 que desean rejuvenecer su look esta temporada
10 propuestas de manicura para septiembre: fáciles de llevar al trabajo y perfectas para presumir de moreno
10 propuestas de manicura para septiembre: fáciles de llevar al trabajo y perfectas para presumir de moreno
Así se hace el maquillaje ‘Mocha Mousse’ de Hailey Bieber que está en boca de todas: natural, fácil y con estilo
Así se hace el maquillaje ‘Mocha Mousse’ de Hailey Bieber que está en boca de todas: natural, fácil y con estilo
Pelo a partir de los 50: este corte pasado de moda envejece el rostro y es el peor para la vuelta, según una experta
Pelo a partir de los 50: este corte pasado de moda envejece el rostro y es el peor para la vuelta, según una experta
Ni rubio ni moreno: este el color de pelo que arrasará este otoño entre las mujeres de 50 (favorece y aporta mucha luz)
Ni rubio ni moreno: este el color de pelo que arrasará este otoño entre las mujeres de 50 (favorece y aporta mucha luz)