¿El tinte es uno de tus tratamientos capilares imprescindibles? Si llevas el cabello teñido sabrás que los productos utilizados, a menudo, pueden provocar sequedad y encrespamiento en tu pelo. ¿Cómo podemos proteger el cabello de las agresiones de la coloración? ¿Es buena idea mezclar tinte con mascarilla? Te damos varios trucos para proteger tu cabello y lucir un color vivo y brillante.

No puedes vivir sin tu tinte, es una realidad. Tanto si llevas mechas, como si necesitas la coloración para cubrir tus canas o si, simplemente, has decidido cambiar de look, el tinte es uno de los productos capilares que no pueden faltar en tu neceser, sobre todo si prefieres echártelo en casa en lugar de ir a la peluquería cada pocas semanas. El problema de estos productos es que pueden ser muy agresivos con el cabello, especialmente si tienes el pelo fino. ¿Cómo podemos proteger el cabello del tinte? Existen ciertos trucos que pueden ayudarte a combatir la sequedad y el encrespamiento provocado por los efectos de la coloración y que, además, pueden hacer que el color dure más. Te los contamos.

¿Vas a teñirte el pelo en casa? Sigue estos consejos para proteger tu cabello de la acción del tinte y conseguir un resultado brillante, luminoso y libre de encrespamiento.

1. Aporta un extra de hidratación a tu pelo el día antes de teñirte

Sea cual sea el tono que elijas, los tintes suelen ser agresivos con el cabello, especialmente si quieres teñirte de rubio y tienes hacer una decoloración. Los tintes suelen contener amoniaco, ingrediente especialmente dañino para la fibra capilar. Por esta razón, preparar el pelo el día de antes puede frenar los daños provocados por la decoloración. Aplica sobre el pelo una mascarilla hidratante 24 horas antes de aplicar el tinte. Para que el efecto hidratante sea más potente, déjala actuar durante más tiempo de lo normal. Puedes envolver tu cabello en papel de plata durante unos 20 minutos para que el cabello se impregne bien del producto y pueda hidratarse en mayor profundidad. Después, aclara con abundante agua tibia, notarás cómo tu cabello está más brillante e hidratado, preparado para combatir los daños provocados por los ingredientes más agresivos del tinte.



Consejo: la mascarila LUXEOIL Keratine Restore de la gama profesional de Wella es una de las mejor valoradas de Amazon y es capaz de dar brillo a tu cabello y recuperar la hidratación incluso en los cabellos más estropeados. Puedes comprarla en Amazon.

2. Aplica el tinte sobre el pelo sin lavar

No te laves el pelo el mismo día del tinte. La capa de grasa que hay en el cuero cabelludo actuará como una barrera de protección natural para que los ingredientes del tinte no dañen la raíz de tu pelo. Si lavas el pelo justo antes de aplicar el tinte, eliminarás esta capa de grasa y dejarás el cuero cabelludo más expuesto a las agresiones de la decoloración.

3. ¿Mezclar tinte con mascarilla? ¿Sí o no?

Mezclar el tinte con un poco de acondicionador hidratante es una opción muy extendida para evitar que el tinte dañe el cabello. La realidad es que este truco no es efectivo, no solo no protegerá más el cabello, sino que impedirá que el color del tinte se adhiera a tu pelo. Los tintes contienen ingredientes como el amoniaco y el peróxido, capaces de modificar la estructura del cabello para que los pigmentos del tinte sean capaces de modificar tu tono habitual. Si añades acondicionador al tinte impedirás que estos ingredientes actúen y el tinte no tendrá el efecto que buscas. Es preferible utilizar productos hidratantes como el acondicionador, la mascarilla o el aceite capilar antes o después de aplicar el tinte, pero no tiene sentido utilizarlos durante.



Mezclar el tinte con mascarilla o acondicionador hidratante es útil solo cuando quieras suavizar el tono de la coloración. En ese caso, puede ser buena idea añadir un poco de estos productos al tinte para restar intensidad al tono del tinte.

4. Los aceites capilares, la hidratación que tu cabello necesita

Si tienes el pelo teñido, estás en riesgo de sufrir mayor deshidratación, rotura de la fibra o puntas abiertas. Los aceites capilares son un producto excelente para este tipo de cabello, ya que son capaces de aportar hidratación y protección para contrarrestar los efectos de la decoloración.



Puedes elegir productos naturales, como el aceite de coco, muy efectivo para evitar que el pelo pierda proteínas como la queratina y que, además, debido a su peso molecular es capaz de actuar en profundidad y con buenos resultados. Puedes utilizarlo de diversas formas, por ejemplo, aplicarlo antes de lavarte el pelo, dejándolo actuar durante varios minutos o extenderlo sobre las puntas después del lavado. Si quieres potenciar aún más sus efectos, puedes envolver el pelo en papel de plata y aplicar un poco de calor con el secador. Puedes comprar aceite de coco virgen extra orgánico en Amazon aquí.



El aceite capilar Bonding Oil de Olaplex es también muy efectivo. Fortalece el cabello, lo protege del calor y aporta un extra de hidratación. Está disponible en Sephora.

5. Cuida tu color, para cuidar tu pelo

Mantener el color durante más tiempo es también una buena forma de proteger el cabello, así retrasarás el próximo tinte y no somerterás al cabello a tantas agresiones. Por ello, utilizar un champú específico para proteger el color, además de mascarillas y acondicionadores específicos, es una buena forma de cuidar el cabello. El champú Vitamino Color de L'Oréal Expert es una buena opciónes (está disponible aquí). Si tienes el pelo teñido de rubio, blanco o con mechas, los chamoús violetas evitarán que aparezcan los molestos reflejos de color naranja y alargarán la vida de tu tinte. Te recomendamos el champú matizador violeta Bold Uniq, disponible en Amazon.

