Mi experiencia tras un mes usando barros para el pelo

Los barros para el pelo están de moda. De tanto verlos en TikTok me fui corriendo a probarlos y ya ha pasado un mes, ¡te cuento qué tal me va!

Hace poco más de un mes me hice los barros en la peluquería y la verdad es que quedé contentísima.



Me salían continuamente vídeos de chicas en TikTok que iban a hacerse los barros, como alternativa al tinte convencional para el pelo, y la verdad que me gustó mucho la idea.



Decidí animarme y probarlo, porque llevaba un par de años tiñiendo el pelo y me apetecía tomarme un descanso. ¡Te cuento mi experiencia!

Pesa, quema y huele fuerte

La primera vez que te haces los barros te llaman muchas cosas la atención. La primera, es que puede que notes que te quema un poco (es normal), pero es totalmente soportable. No quema tanto a cuando te aplican la cera, pero quema un pelín.



Lo siguiente que te va a llamar la atención es que pesa. Al aplicarlo sobre todo el pelo, queda como una especie de capa gruesa y dura que hace que pese un montón sobre tu cabeza. Pero es totamente soportable.



Luego, está el olor, ¡huele como a feria medieval! A mí personalmente es un color que me gusta, pero me resultó curioso. Además, después de ponerlo tienes que tratar de estar al menos dos días sin usar plancha ni lavarlo, para que el color vaya penetrando mejor.

¿Cubre las canas?

Esta es la pregunta del millón cuando hablamos de barros. Las cubre de aquella manera.



En mi caso, apenas tengo canas, "tengo cuatro pelos blancos bailando". Pero sí es cierto que las cubre dándole una especie de brillo. No queda mal, pero no cubre igual que un tinte. A mí al tener pocas me va bien, pero incluso lo recomiendan para a las personas que tienen canas pero que no quieren ir tanto a la peluquería.



También es cierto que no puedes aclarar tu color, por lo que no vas a poder tener cualquier color que quieras como sí ocurre con el tinte de químicos.

Lo mejor: el brillo, la hidratación y la duración

Aunque escuches que los barros duran menos que el tinte, la realidad es que no es del todo así, porque el efecto raíz del tinte no lo tienes con los barros. Si te tiñes y no vas cada mes a retocar, se nota, pero con los barros no hay ese efecto raíz, por lo que podrás ir tranquilamente cada 3 meses. No solo es un gran ahorro, sino que es súper cómodo.



La hidratación y el brillo que deja es posiblemente lo más sorprendente de los barros. Nunca me vi tan bien el pelo. Además, estaba cansada de teñir porque notaba el pelo seco y sin brillo, y al pasarme a los barros ha pasado lo contrario, ¡está más hidratado que nunca!

¿Tiene alguna pega?

En mi caso, noté que se me engrasa más el pelo. Me pareció raro porque la peluquera me dijo que los barros me ayudarían a equilibrarlo, pero creo que puede ser culpa mía.



Tengo el cabello graso en raíz y seco en puntas, y utilizo un champú para cabellos secos. La peluquera me insistió en que usara uno para cabellos grasos. Pero como antes usaba tinte y me dejaba más seco el pelo, con este champú me iba bien. Así que creo que cambiaré de champú a ver si mejora la cosa.

Conclusión: repetiré sin duda

Tengo claro que voy a repetir. Nunca me vi el pelo tan bien. Además, es muy cómodo ir mucho menos a la peluquería, porque supone un importante ahorro de tiempo y también de dinero (que ojo, hay que mirar también el bolsillo).



Pero lo mejor, es que es una opción que cuida de tu pelo. Mientras los tintes te estropean el pelo, los barros te lo cuidan. Ya solo por esto vale la pena probar.



Te mantendré informada sobre el avance de los barros conforme pasen los meses y mis próximas visitas a la pelu. Mientras tanto, ¿qué te parece? ¿Te animas a probarlo?