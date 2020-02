¡Mesas llenas de amor! Los restaurantes más románticos de Madrid

Cualquier ocasión es buena para brindar por el amor, así que no te lo pienses más y déjate seducir por nuestros restaurantes románticos favoritos de Madrid.

Cada vez que se acerca un cumpleaños o un aniversario, comenzamos a pensar en regalos para nuestra pareja y en los planes que podemos organizar. Una de las opciones preferidas de la mayoría de las parejas es planear una cena romántica, un plan que nunca falla en ocasiones como San Valentín. Muchos deciden quedarse en casa y sorprender con un festín de romanticismo sobre la mesa, pero hay parejas foodies que prefieren salir a celebrar fuera esta velada.



Si este es tu caso, te proponemos que reserves una cena en uno de los maravillosos restaurantes románticos de Madrid que hemos seleccionado para ti. Si buscas un local especial y único, con un menú diferente y sabroso, no puedes dejar de leer nuestra propuesta. Y es que, aunque en el vídeo te mostramos algunas de las ciudades más románticas del mundo, las calles de Madrid también lo son y guardan un buen número de restaurantes en los que en los que celebrar el amor y disfrutar de las mejores cenas por San Valentín. ¿Quieres conocer nuestros favoritos?

Benares

© Benares

La alta cocina india puede ser la opción ideal para disfrutar de una inolvidable velada el próximo 14 de febrero. Para ello, nada mejor que dejarte caer por el maravilloso Benares, situado en la céntrica calle Zurbano. Una muy buena opción puede ser su menú degustación, con el que podréis saborear sus mejores platos y disfrutar al máximo en pareja. Su precio es de 55 euros por persona



Para empezar, un delicioso amuse bouche perfecto para una primera toma de contacto con la cocina india. A continuación, disfrutaréis de una trucha asalmonada curada con especias Darjeeling, crema de maíz asado y eneldo. Después un kebab de cordero y pollo especiados con chile de cachermira, mentra y garam masala y pescado en salsa moilee, poriyal de remolacha y coco, crema de eneldo y pimienta rosa. Tras esto, un principal a elegir entre lomo venado especiado con cuatro pimientas, setas de temporada, mini zanahorias encurtidas y demi glace especiada o el clásico curry de pollo con base de tomate, cebolla y fenugresco. Todo ello estará acompañado de un surtido de panes hechos en el horno tandoor, dal makhani (salsa de lentejas) y un increíble arroz aromatizado con comino y azafrán.



Como broche final, un sorbete y un yogur al vapor con aroma de rosas de milhojas de coco, huevo, nuez moscada y cardamomo. ¡Para repetir!



Y por si además de la comida buscas un lugar súper especial para sorprender a tu pareja, éste también es tu lugar. Tiene tres partes diferenciadas: por un lado su zona de coctelería, por otro el restaurante como tal y, por último, la preciosa terraza. Una maravillosa experiencia con luz tenue que proporciona un ambiente íntimo y relajado.



Dónde está: C/ de Zurbano, 5

Más info: www.benaresmadrid.com / 91 319 87 16

Florida Retiro

© Florida Retiro

El restaurante de Florida Retiro, Pabellón, se convertirá en el lugar perfecto para celebrar uno de los días más románticos del año con una propuesta elaborada por el chef con Estrella Michelin Iván Cerdeño. Podrás degustar un menú sobrio, lúcido y sin artificios compuesto por platos inspirados en la gastronomía española.



Dentro de su carta podrás encontrar platos de la huerta como berenjena asada y lacada al carbón con sésamo tostado o puerros confitados con mousse de patata y huevo. También pescados y carnes de gran calidad como el entrecot de lomo viejo madurado, el cochinillo confitado, la merluza con bilbaina de ajos tiernos o el bacalao a la brasa confitada de pimientos rojos y tomate, entre muchas otras opciones. Por supuesto, también podrás finalizar la velada de la forma más dulce posible con postres como el tatín de manzana asada con helado de vainilla o la tarta cremosa de chocolate y frutos rojos.



Una experiencia de lo más foodie rodeada de un entorno natural: Florida Retiro se encuentra en el pulmón madrileño, el sitio ideal para dar un paseo romántico después de disfrutar de la comida.



Horario de El Pabellón:

De miércoles a domingo de 13:00h a 17:00h y de 20:00h a 02:00h



Precio ticket medio:

45€/persona (incluye bebida)



Precio menú degustación:

50€/persona (maridaje no incluido)



Dónde está: Paseo de Panamá, s/n. Parque de El Retiro.

Más info: www.floridaretiro.com

Madame & Monsieur Susita

© Grupo Sushita

El Grupo Sushita tiene dos restaurantes que ha agrupado bajo el mismo nombre Monsieur y Madame. Entre ambos establecimientos gira una historia de amor gastronómica de lo más original que merece la pena conocer. La carta de uno se complementa con la de otro: la carta de Madame Sushita es sofisticada y ligera, con propuestas como el trío de ceviches de atún, lubina y pez limón, el tataki de solomillo al carbón con papas y mojo picón, o los suculentos maki. Monsieur Sushita es algo más rudo, con platos llenos de sabores exóticos traídos de la India, Marruecos o Perú. Entre ellos puedes encontrar el tajine de cous cous con King prawns o la pastela de pato confitado con coulis de manzana.



Si sois una pareja que se atreve a probar sabores del mundo, no podéis dejar escapar ninguno de estos dos restaurantes de cocina fusión. ¿Os atrevéis?



Dónde está: Monsieur Sushita en Velázquez, 68 I Madame Sushita en Paseo de la Habana, 15.

Más info: www.sushita.com

Taquería Pikio Taco

En pleno barrio de Gracia se esconde la taquería Pikio Taco: pequeña y acogedora invita a vivir una gran experiencia entre sus paredes decoradas por el artista Zosen. La nueva carta de Pikio Taco combina platos de la gastronomía mejicana más tradicional con tacos fusión fruto de la cocina de mercado. Además la taquería ofrece cada semana una propuesta de taco diferente que varía dependiendo del producto local y de temporada. Asimismo su carta ofrece opciones vegetarianas y aptas para celíacos. En cuanto a bebidas Pikio Taco cuenta con diferentes opciones típicamente mexicanas como las aguas frescas, cervezas mexicanas como Modelo o Pacífico y cócteles característicos como el margarita o la michelada. Por otra parte Pikio Taco apuesta por los tequilas y los mezcales en su nueva carta ofreciendo una amplia selección de los más característicos.

Zielou

Tiene todo lo necesario para convertirse en un must de los amantes de la gastronomía y de los amantes… en general. Porque Zielou es uno de los restaurantes más románticos que ahora mismo puedas encontrar en la capital. Abierto recientemente en la primera planta de la estación de Chamartín, Zielou nace con la clara intención de hacernos volar sin alas. De entrada, a través de su espacio, decorado con sumo detalle por la prestigiosa interiorista Aurora Gámez. Es experta en psicología ambiental, lo cual se traduce en un sofisticado estilo neoyorkino, donde el negro y el dorado conviven con el azul marino a través de texturas metalizadas, terciopelos y mosaicos. La modulación de sus espacios, que dejan absoluta intimidad al comensal, te transportan a otro mundo, donde la protagonista eres tú.

© Zielou

Instalada en tu cómodo sofá, ya sólo tienes que dejarte seducir… y sorprender. Los hermanos Maestro, encargados de la gastronomía del local, ven en cada propuesta una obra de arte. Los platos tradicionales se reinventan para involucrar a tus cinco sentidos y que la experiencia sea única. Además, la posibilidad de elegir medias raciones en su carta hace que el viaje en pareja sea mucho más redondo.



¿Qué te recomendamos? Que compartas un steak tartar, acompañado de varias salsas para que le des tu toque. Si te gusta la trufa, pide la tortilla individual de huevo de corral y trufa malanosporum, servida en copa de cóctel. Su intenso sabor hará que quieras repetir. Como plato principal, nos quedamos con el muslo de pato confitado con foie y compota de manzana. Crujiente por fuera y jugoso a más no poder por dentro, se alza como el ave más veloz de la casa. El vuelo termina con unos postres deliciosos y unos cafés inusitados. Te animamos a probar su tiramisú en primavera y cualquiera de sus cafés con siropes. Y, si aún quedan fuerzas, atrévete con uno de sus cócteles, te van a conquistar.



También disponen de una amplia terraza en la que puedes comer o tomar un cóctel. En cualquier caso, tras probar Zielou te costará volver a poner los pies en la Tierra…



Dónde está: Estación de Chamartín

Más info: http://zielou.com/

Lobby Market

En plena Gran Vía está el oasis perfecto para pasar una velada en pareja. Lobby Market es un restaurante en el que encontrarás el tándem ideal para disfrutar de una cena o comida con esa persona especial: ambiente íntimo y gastronomía de calidad. Su decoración de aire rústico, los grandes espejos y las bonitas plantas forman un conjunto aún más romántico por la noche, gracias a la iluminación. Recientemente, el restaurante ha incluido nuevos platos en su carta, pero sigue fiel a su identidad: cocina gourmet a buen precio. Entre las novedades se encuentran platos con productos de mar y montaña, como el pollito de corral con risotto de pistachos o la raya a la sartén. No obstante, mantienen algunos de sus platos estrella como los langostinos tempurizados o la burrata ahumada.

© Lobby Market

¿Qué te recomendamos? Empezar la cena compartiendo alguno de sus entrantes, como el risotto de trompeta de los muertos, los langostinos o sus deliciosas croquetas caseras de jamón y boletus. Después, entre sus opciones del mar nos quedamos, sin duda, con el pulpo a la brasa con cremoso de patata revolcona y crujiente de yema y si eres más de carne no te puedes perder su presa ibérica de bellota con duxelle de setas, migas y cremoso de boniato. Para terminar la noche de la mejor manera, no podéis dejar de probar alguno de sus postres caseros. Nuestros favoritos son la tarta fina de manzana y hojaldre con helado de vainilla y el brownie de chocolate con nueces y helado de nata. Os sorprenderán tanto por su sabor como por su presentación, cuidada al detalle. Respecto a la bebida, cuentan, por supuesto, con una gran selección de vinos y una carta de cócteles entre los que podréis elegir. ¿Se te ocurre mejor plan para San Valentín?



Además, para aquellos que prefieran una comida o una cena más informal, Lobby Market también cuenta con un espacio de mesas altas en el que podréis disfrutar de sus deliciosas tapas.

Dónde está: Gran Vía, 10

Más info: www.lobbymarket.es

Jardín el Botero

Si no has tenido tiempo todavía para planear tu día de San Valentín, desde Jardín el Botero te lo ponen fácil. Esta finca familiar va a elaborar un menú para enamorarse y que se podrá degustar del viernes 14 al domingo 16 de febrero.





© Pedro Zamorano

El chef de la finca, Albano Galán, propone para esta ocasión entrar en calor con una deliciosa sopa de setas Shiitake regada con aceite de aroma de trufa negra. Para continuar, no podía faltar su deliciosa ensalada salvaje de jamón de pato y foie templado con vinagreta de frambuesas. Siguen con lomo alto de ternera a la parrilla con pastel de patatas y puré de manzana o rodaballo al horno de leña con culi de morro de ibérico. Para terminar, su bocado dulce y helado. Además, incluye vino tinto de Rioja, vino blanco de Rueda, cava, frizzante o sidra, y café o infusiones.



Después habrá DJ y barra libre tanto el viernes como el sábado. ¡Un fin de fiesta para disfrutar el máximo! Y todo ello en un lugar de ensueño en el que cada año eligen celebrar su boda más de 60 parejas, ya que es uno de esos sitios que enamora nada mas entrar.

Dónde está: Carretera M-123, Km 3, 500 Valdeolmos (Madrid)

Más info: www.jardinelbotero.com



Miss Sushi

¿Te gusta el sushi? ¿No puedes resistirte a subir una foto al insta stories cada vez que sales a cenar? Si la respuesta a ambas preguntas es sí, entonces no puedes perderte Miss Sushi, un restaurante japonés con una decoración de lo más chic.

© Mis Sushi

Se trata de una cadena de restaurantes japoneses, por lo que podrás encontrarlo también fuera de Madrid. Te la recomendamos en general para calmar tus ansias de sushi, pero especialmente para este San Valentín, ya que su ambiente es perfecto para celebrar el día de los enamorados. Entre sus platos estrella se incluyen las gyozas, su sushi Miss Dragón (tienes que probarlo) e incluso un original sushi de chocolate. Una mezcla de sabores que merece la pena probar.



Puedes consultar su carta y la ubicación de los restaurantes en www.misssushi.es

Gofio

© Gofio

¿Qué te parecería llenar de sabor canario tu noche de San Valentín? Si te atreves con este punto original y atrevido y quieres redescubrir la gastronomía de las Islas más allá del mojo picón, Gofio es tu lugar. Ubicado en el madrileño Barrio de las Letras, este pedacito de Canarias en la capital es una excusa perfecta para ponerle clima tropical a nuestro frío mes de febrero. ¿Cómo? Con una carta llena de sabor, intensidad y unas cuantas sorpresas que dan comienzo desde el primer momento con una cuidada selección de vinos canarios que merece la pena que probéis.



La materia prima de primera calidad y el impulso de los pequeños productores canarios son dos de los motores que hacen funcionar Gofio. Precisamente ambos motivos hacen que su carta, que no aglutina más de 15 platos, vaya variando en función de los productos de temporada del momento. A pesar de sus variaciones, sin duda hay algunos imprescindibles que tenéis que probar como su especial entrante con vieira o su roastbeef de txuleta a la brasa con durazno herreño, queso gomero y mojo palmero. Como ves, todo un paseo gastro por las diferentes islas que forman el archipiélago canario.



Nos parece un sitio genial para cenar en pareja, sobre todo si a los dos os atrae un tipo de cocina diferente y con contrastes originales. Además, no dudes en preguntar cualquier duda que te pueda surgir porque el personal te explicará muy amablemente los ingredientes y la preparación de estas recetas que son un guiño a la cocina tradicional canaria desde la vanguardia.



Dónde está: Calle Lope de Vega, 9

Más info: www.gofiobycicero.com

Du Liban

© Du Liban

Si tienes claro que tu cita de San Valentín tiene que ser exótica, por tu propia personalidad y la de tu pareja, no podemos recomendarte un lugar mejor que el restaurante libanés Du Liban, el primero de este tipo alta cocina de Madrid. Además de contar con unos salones llenos de encanto, allí ppodrás disfrutar de algunos de los sabores más representativos de la cocina árabe.



Un delicioso hummus, crema de pimientos, nueces y granada, rollitos y empanadas balinesas, cordero... Y como no, el punto dulce con postres como un milhojas rellenas de crema ashta y acompañado de un delicioso té moruno que, sin duda, te ayudará a entrar en calor en las duras noches de invierno.



A la propuesta gastronómica se une la posibilidad de compartir en pareja sus shishas de diferentes sabores, mientras nos deleitamos con música árabe en directo. Una sugerencia que, sin duda, hará las delicias de las parejas más exóticas en lo que a comida se refiere. ¡Atrévete a cambiarle el sabor a tu San Valentín!





Dónde está: Calle de la Estafeta, 2 (La Moraleja)

Más info: www.restauranteduliban.es

La Casa dei Pazzi

© La Casa dei Pazzi

¿Qué puede haber más romántico que compartir un plato de espagueti en la noche de San Valentín tal y como lo hiciesen Golfo y Reina en La Dama y el Vagabundo? Aunque ya te anticipamos que si os decidís por ir a La Casa dei Pazzi no vas a querer compartir tu plato con nadie. Y es que, ¿quién puede resistirse a una de sus deliciosas pizzas con una abundante cantidad de mozzarella? Nosotras probamos la versión más light de esta receta típicamente italiana y nos decidimos por la de berenjena asada... ¡Buenísima!



Además, tiene una amplia variedad de platos representativos del país de la bota como risottos, platos de pasta fresca o postres como su increíble tiramisú, muy muy cremoso y con tanto mascarpone que morimos de amor desde la primera cucharada. En La Casa dei Pazzi optan también por recetas tendencia como su ensalada de quinoa, elaborada con pulpo, tomate seco y aguacate. Súper fresquita y una opción perfecta para no tener una digestión muy pesada por la noche.



Además de la comida, este restaurante situado en la zona de Ríos Rosas tiene el empaque y la sofisticación de un restaurante de toda la vida. Su suelo de mármol negro y sus inmensos ventanales nos invitan a permanecer en él, reírnos y disfrutar de una cena en pareja de esas que quieres que no se terminen nunca.



Dónde está: Calle José Abascal, 8

Más info: www.lacasadeipazzi.es

Flavia

© Flavia

Una trattoria italiana decorada con mucho gusto, con una luz tenue, en una de las mejores zonas de Madrid y sobre todo, con una cocina que te dejará tan buen sabor de boca que no dudarás en repetir. Hace algo más de un año que toda la esencia del país de la bota llegó a la Milla de Oro madrileña. Productos de máxima calidad y una cocina tradicional en la que cada receta se elabora con mimo son algunas de sus principales características. Te recomendaríamos que pruebes toda su carta pero, puestos a elegir, no te pierdas la burrata con tomates secos aliñados, aceite de oliva virgen extra y pan de cristal. Te aseguramos que no es una burrata más... ¡Está deliciosa!



Dentro de sus platos principales, destacamos su pizza alla tartufina, elaborada con tomate, mozzarella y trufa negra. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que se trata de una de las pizzas más sabrosas que hemos probado nunca, así que no te la pierdas. Además, podéis disfrutar de una variada selección de pasta, pasta fresca y pasta fresca rellena con las salsas más sabrosas que te trasladarán directamente a una trattoria romana y te seducirán desde el primer bocado.



Y, para ponerle el broche de oro a tu noche romántica, no dudes en probar sus cócteles. Algunos clásicos como el Manhattan o el Blody Mary son un acierto seguro. Seguro que ya estás deseando tener motivos para celebrar, ¿verdad?



Dónde está: Calle Gil de Santivanes, 2

Más info: www.flaviamadrid.com

