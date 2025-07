Si recibes alguno de estos 3 mensajes, podrías estar tratando con una persona narcisista sin saberlo

A veces, un simple mensaje de texto puede decir mucho más de lo que parece. Si notas ciertos patrones en la forma en que alguien se comunica contigo, podría ser una señal de alerta: quizás estás lidiando con una persona narcisista. ¡Sigue leyendo para descubrirlos!

Aunque al principio todo pueda parecer ideal —esa conexión fluida y natural que muchos buscamos—, el encanto inicial puede esconder un comportamiento que termina cansando emocionalmente. El secreto está en identificar señales, sobre todo en los mensajes que envían. La abogada y especialista en comunicación de conflictos Mia Madafferi compartió en Instagram cuáles son los tres tipos de mensajes más comunes entre personas con rasgos narcisistas. ¡Toma nota!

3 tipos de mensajes muy comunes en las personas narcisistas

1. Mensajes centrados únicamente en ellos



Según Mia, este tipo de personas tienden a escribir mensajes donde todo gira en torno a sus logros o necesidades, incluso en situaciones que parecen neutrales. Aunque parece un comentario positivo, en realidad es una forma sutil de autopromoción. Su objetivo no es compartir contigo un logro, sino reafirmar su importancia. Pregúntate: ¿hay reconocimiento hacia ti o simplemente te utilizan para resaltar su propio papel?



2. Bombardeo de mensajes y exigencia de respuesta inmediata



¿Te ha pasado que si no contestas enseguida te envían un mensaje tras otro? "¿Qué haces?", "¿Hola?", "Respóndeme". Este patrón, descrito por Madafferi como “mensaje tras mensaje”, revela una necesidad obsesiva de atención y una percepción distorsionada de que su tiempo y necesidades están por encima de los demás. Ignorar o retrasar una respuesta suele provocar irritación o ansiedad en ellos, lo que termina convirtiéndose en una forma de control.



3. Mensajes que interrumpen tu vida social



Viernes por la noche. Estás disfrutando con amigos y, de pronto, llega un mensaje como: "¿Recuerdas dónde está el historial médico del niño?" Aunque no sea urgente, aparece justo cuando estás ocupado o pasándolo bien sin esa persona. Según Mia, esto no es casual: se trata de una manera de asegurarse de que siempre estés disponible y de interrumpir cualquier momento de disfrute independiente.