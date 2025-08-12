Inicio / Psico / Consejos

Los psicólogos lo confirman: quienes ayudan a los camareros comparten esta cualidad que desconocías

por Andrea Ardións Baña ,
A la hora de ir a los bares o restaurantes, seguro que habrás visto que hay personas que ayudan a pasarle los platos y los vasos a los camareros, mientras que otras ni siquiera se inmutan. Lo curioso, es que esta práctica tiene un significado clave para los psicólogos, dado que aseguran que quienes ayudan a los camareros tienen una cualidad en común.

Hay ciertas conductas que muchas personas hacemos de manera innata y que pensamos que no significan nada. Sin embargo, los psicólogos ven ciertas cualidades o aspectos importantes a destacar.

Algo tan sencillo como ayudar al camarero a recoger la mesa, tiene un significado más profundo del que a menudo creemos. Es un comportamiento que no solo denota cortesía, sino que dice mucho de la persona que lo hace. Es más que ser amable.

Los psicólogos lo tienen claro y las cualidades son muy positivas. Si eres de los que ayuda al camarero a pasarle los platos y los vasos, esto te interesa.

Los ragos que comparten las personas que ayudan a los camareros a recoger la mesa

Los psicólogos aseguran que quienes ayudan a los camareros tienen valores importantes como las siguientes:

  • Empatía.
  • Respeto por el trabajo de los demás.
  • Capacidad por reconocer el esfuerzo de los demás.

Son gestos que a menudo pasan desapercibidos, pero que dicen mucho de las personas. Son considerados ejemplos de conducta prosocial según la psicología, lo que viene siendo "accesiones que benefician a otros sin que nos recompensen directamente".

Es decir, la persona que ayuda al camarero no lo hace porque vaya a recibir una recomensa, lo hace porque le sale de dentro y le da igual que reciba nada a cambio. Otras personas dirían "es su trabajo, para eso le pagan". Sin embargo, quienes ayudan muestran conductas con un gran sentido de comunidad y altruismo.

Quienes ayudan a los demás, son personas que denotan humildad

Hay personas que muestran actitudes de superioridad frente a las personas que les sirven, pero quienes ayudan muestran humildad. Demuestran que entienden y espetan el esfuerzo que hacen los camareros, así como todo lo que implica atender al público.

Además, son personas que suelen ayudar de manera innata, natural y espontánea. No se sienten obligadas a hacerlo ni nadie les manda, porque sale de sí mismas hacerlo. Son comportamientos fieles a sus principios y coherentes con su manera de ver el mundo.

Es más que ser educado o amable

La educación está muy bien. Sin embargo, ayudar a los camareros es más que ser educado, es un signo de empatía, conciencia social y ganas de ayudar a los demás.

Son pequeñas acciones que suelen pasar desapercibidas, pero que pueden marcar una importante diferencia. Incluso pueden servir para inspirar a los demás y que se animen a ayudar también.

Es un ejemplo más de cómo la psicología puede ayudarnos a entender mejor a las personas y a conocernos más. También puede que a partir de ahora te fijes si las personas con las que sales suelen ayudar o no a los camareros (ese gesto te permitirá conocerlas un poquito mejor).

Andrea Ardións Baña
Andrea Ardións Baña
Andrea Ardións es redactora en enfemenino. Estudió Ing. Informática y durante la carrera se dio cuenta de que el periodismo y el SEO también eran sus pasiones. Desde entonces podemos …
