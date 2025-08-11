Inicio / Psico / Consejos / Salud mental

¿Hablas solo y en voz alta? Esta práctica común tiene un peculiar significado según los expertos (y no lo dirías nunca)

por Andrea Ardións Baña ,
¿Hablas solo y en voz alta? Esta práctica común tiene un peculiar significado según los expertos (y no lo dirías nunca)© shutterstock_2645344741

¿Sueles hablar solo y en voz alta? Hay mucha gente que se cree "rara" por hacerlo, pero la realidad es que es algo bastante común de lo que imaginamos. Mucha gente que está sola en casa se pone a hablar sola y en alto y no pasa nada. De hecho, los expertos han desvelado el significado que tiene esta práctica según la psicología y no es lo que me esperaba.

Índice
  1. · Hablar solo y en voz alta dice cosas de ti, según la psicología
  2. · Para demostrar que hablar solo y en alto mejora la memoria, se llevó a cabo un experimento
  3. · Es una forma de socialización interna
  4. · Hablar solo/a no tiene edad

Es normal tener preocupaciones, miedos o incluso practicar conversaciones importantes antes de tenerlas con otra persona. Esto nos puede llevar a exponer todas esas cosas en alto y terminar hablando solo/a, ¡pero no pasa nada! No tenemos por qué sentirnos mal o "raros" por ello. Es algo habitual.

Lo que quizás no me esperaba, es que los expertos estuvieran de acuerdo en que es una práctica beneficiosa, que favorece la autocomprensión y el procesamiento emocional. Vamos, que "no estamos locos" por hacerlo, sino que nos puede ayudar en nuestro día a día.

Hablar solo y en voz alta dice cosas de ti, según la psicología

Gary Lupyan, un profesor asociado de psicología en la Universidad de Wisconsin, asegura que el auto-habla ayuda a mejorar la memoria y la concentración. Nada tiene que ver con estar loco.

De hecho, si lo pensamos bien, es algo que hace mucha gente al estudiar y no está mal visto. Por ejemplo, pueden quedarte mejor los temas si los practicas en alto, repitiendo lo mismo una y otra vez, en vez de simplemente leer el texto. Cada persona es un mundo.

Para demostrar que hablar solo y en alto mejora la memoria, se llevó a cabo un experimento

Esta creencia viene fundamentada por un experimento que hay detrás, en el que se demostró que los participantes que nombraban los objetos en alto los localizaban antes que quienes no lo hacían. El hecho de decir la palabra en voz alto, ayuda al cerebro a activar información adicional y facilita la identificación y el recuerdo.

Por ello, si te dicen una palabra que te suena a "chino" y luego la repites, tendrás más probabilidad de que te acuerdes de ella que si simplemente la escuchas. Es una práctica que funciona y que así está demostrado.

Es una forma de socialización interna

Anne Wilson, psicoterapeuta, asegura que hablar solos y en alto es una manera de socialización interna. Asegura que todos necesitamos hablar con alguien que nos conozca y esté de nuestro lado, y justamente esa persona somos nosotros mismos.

Al tener un auto-diálogo con nosotros, ayuda a que nos sintamos mejor y eso es bueno para cuidar de la salud mental. Y no solo eso, sino que puede ayudar a la hora de tomar decisiones y resolver problemas.

La propia revista Harvard Business Review ha publicado estudios en los que se demuestran que hablar en tercera persona nos puede ayudar a sentirnos más tranquilos y trabajar en una perspectiva objetiva sobre las situaciones que estamos viviendo.

Hablar solo/a no tiene edad

NEWS
LETTER
email
Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Hablar solo no es exclusivo de las personas mayores, es un hábito que no tiene edad. Puede ser por costumbre, para sentirse acompañado, para aclarar ideas o para recordar cosas. No hay nada de malo. Al final, la clave está en el contexto.

Así que ya sabes, ¡no pasa nada por hablar solo/a!

Andrea Ardións Baña
Andrea Ardións Baña
Andrea Ardións es redactora en enfemenino. Estudió Ing. Informática y durante la carrera se dio cuenta de que el periodismo y el SEO también eran sus pasiones. Desde entonces podemos …
Salud mental
Puede interesarte
Un experto revela por qué guardar silencio en los conflictos puede volverse contra ti sin darte ni cuenta
Un experto revela por qué guardar silencio en los conflictos puede volverse contra ti sin darte ni cuenta
Una psicóloga desvela por qué este comportamiento muy habitual en los niños puede estar escondiendo una mente brillante
Una psicóloga desvela por qué este comportamiento muy habitual en los niños puede estar escondiendo una mente brillante
Dormir separados en pareja: 10 motivos por los que tu relación podría ser más sólida que nunca, según los expertos
Dormir separados en pareja: 10 motivos por los que tu relación podría ser más sólida que nunca, según los expertos
¿Duermes con tu perro o tu gato? Este hábito podría desvelar mucho sobre tu carácter (y seguramente no lo sabías)
¿Duermes con tu perro o tu gato? Este hábito podría desvelar mucho sobre tu carácter (y seguramente no lo sabías)
Si viviste abandono emocional de niño, podrías reconocer estos 9 comportamientos en la adultez, según los expertos
Si viviste abandono emocional de niño, podrías reconocer estos 9 comportamientos en la adultez, según los expertos
7 situaciones que aparentan ser simples, pero desgastan emocionalmente a los introvertidos, según los expertos
7 situaciones que aparentan ser simples, pero desgastan emocionalmente a los introvertidos, según los expertos
Si recibes alguno de estos 3 mensajes, podrías estar tratando con una persona narcisista sin saberlo
Si recibes alguno de estos 3 mensajes, podrías estar tratando con una persona narcisista sin saberlo
¿Hablas más de lo que escuchas? 7 rasgos de personalidad que podrían explicar por qué lo haces, según expertos
¿Hablas más de lo que escuchas? 7 rasgos de personalidad que podrían explicar por qué lo haces, según expertos
Mercè Botella, psicóloga: “poner límites a la tecnología es un acto de afecto si se hace desde la escucha y el acuerdo
Mercè Botella, psicóloga: “poner límites a la tecnología es un acto de afecto si se hace desde la escucha y el acuerdo"
8 frases que delatan a una persona egocéntrica sin que se dé cuenta, según los expertos (y así puede remediarlo)
8 frases que delatan a una persona egocéntrica sin que se dé cuenta, según los expertos (y así puede remediarlo)