Según algunos expertos, la falta de validación, calidez y seguridad deja huellas profundas que se traducen en características específicas en la etapa adulta. Entre los rasgos más habituales, destacan la dificultad para expresar emociones, la baja autoestima, la necesidad de atención en todo momento y un marcado pesimismo.

El miedo al abandono es un miedo muy común que suele aparecer durante la infancia. Algunos expertos explican que hay 9 rasgos que se repiten en la etapa adulta y que se deben a una falta de apoyo emocional durante la niñez.



Ciertos rasgos o actitudes que desarrollan en la adultez se ven reflejados en: dificultades para pedir ayuda, problemas para mantener relaciones a largo plazo, personas empáticas pero poco confiables...

Pero, ¿qué implica el abandono emocional durante la niñez?

La psicóloga Brittany McGeehan explica que "la negligencia emocional es la incapacidad de satisfacer las necesidades emocionales de un niño, como la validación, la calidez y la seguridad para explorar y expresar sus emociones". Aunque los padres estén presentes en todo momento, su falta de implicación emocional puede hacer que el niño se sienta ignorado o que vea sus emociones desvanecidas por completo.



Si esto ocurre, puede dar lugar a ciertos comportamientos comunes en la adultez como:

1. Dificultades para expresar emociones



Las personas que experimentaron abandono emocional suelen tener problemas para saber detectar y expresar lo que sienten. Muchas veces, no quieren enfrentarse a sus emociones porque eso les agota. Esto puede llevar a momentos de frustración que pueden expresar a través de la ira o la agresión.



2. Dificultad para pedir ayuda



Acostumbradas a valerse por sí mismas, estas personas rara vez buscan ayuda externa. Ven la independencia como una necesidad, y pedir ayuda puede ser interpretado por ellos mismos como un signo de debilidad.



3. Baja autoestima



Muchas veces el abandono emocional durante la niñez puede verse traducido en una baja autoestima en la etapa adulta. En muchas ocasiones, estas personas creen que no merecen afecto o consideración por parte de los demás, lo que puede derivar en episodios de ansiedad o depresión.



4. Necesidad constante de atención



El vacío afectivo que experimentaron de niños suele transformarse en un deseo de llamar la atención en la adultez. Esto puede percibirse como un comportamiento excesivo, pero para ellos es una forma de sentirse visibles y validados.



5. Pesimismo y negatividad



La falta de reconocimiento y apoyo emocional en la infancia puede dar lugar a una visión negativa de la vida. Estas personas suelen pensar que nada bueno les va a pasar en la vida y tienden a ser derrotistas.



6. Sarcasmo como mecanismo de defensa



El sarcasmo se convierte en su vía de escape para protegerse del rechazo o el dolor emocional. En vez de trasladar sus preocupaciones a los demás, recurren a esta herramienta comunicativa.



7. Dificultades en las relaciones a largo plazo



El compromiso emocional puede resultar complicado para quienes vivieron abandono emocional. No es que no deseen relaciones, pero les cuesta abrirse y confiar plenamente en otra persona. Se podría decir que están continuamente en un estado de 'hipervigilancia'.



8. Empatía y cuidado hacia los demás



Por haber experimentado la carencia de apoyo emocional, estas personas desarrollan una fuerte empatía y un deseo de proteger a sus seres queridos. Quieren asegurarse de que otros no sufran lo que ellos vivieron.



9. Falta de confiabilidad



A pesar de su empatía, suelen tener problemas para cumplir compromisos. La lógica de depender solo de sí mismos los lleva a ser menos consistentes con los demás.