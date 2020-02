Inicio / Psico / Consejos / ¿Fobia a volar? Así se manifiesta el estrés postraumático

¿Tienes miedo a volar? ¿Dejaste un día de conducir y no has vuelto a coger el coche? Es posible que no seas consciente del por qué. Quizás hayas vivido o visto un accidente en cualquiera de estos medios de transporte y han aparecido síntomas del tan comentado estrés postraumático. Pero, ¿en qué consiste realmente este trastorno?