Inicio / Psico / Consejos

Síndrome de la vida vacía: si sientes a menudo estas 7 cosas, lo padeces sin saberlo (y aquí está cómo sanarlo)

por El equipo editorial ,
Síndrome de la vida vacía: si sientes a menudo estas 7 cosas, lo padeces sin saberlo (y aquí está cómo sanarlo)© shutterstock_2597986679

¿Tienes “todo para ser feliz” pero un sentimiento de vacío persiste? Este malestar discreto, pero profundo, afecta cada vez a más personas. Presiones sociales, búsqueda de sentido, soledad emocional… Puede que sufras el síndrome de la “vida vacía”. Con Hanna Achour, psicóloga clínica, analizamos las causas, los signos que deben alertar y las claves para recuperar el sentido y reconectarse (por fin) con uno mismo.

Tienes un buen trabajo, una vida de pareja estable, vida social plena, hobbies e incluso tal vez hijos… En resumen, sobre el papel lo tienes todo para “estar bien”. Nada falta. Y, sin embargo, sientes constantemente un vacío interior.

Una falta de sentido profunda. Una sensación difícil de nombrar, como si vivieras tu vida desde fuera. Un desajuste inexplicable. Este malestar discreto, pero devastador, tiene nombre: el síndrome de la vida vacía. Este fenómeno, cada vez más común en nuestras sociedades modernas, donde hay que “triunfar” a toda costa, puede afectar a cualquiera, a cualquier edad y nivel socioeconómico. Pero aunque parezca insuperable, el síndrome de la vida vacía puede tratarse y superarse.

Antes de eso, ¿de qué se trata exactamente? ¿Cómo reconocerlo? ¿Cuáles son los signos? ¿Cómo diferenciarlo de una depresión, de la ansiedad, del burn-out o del bore-out? ¿Qué lo causa y a quién afecta? Sobre todo: ¿cómo salir de él y recuperar el sentido? Para entender mejor este fenómeno, aufeminin entrevistó a Hanna Achour, psicóloga clínica e hipnoterapeuta en el Instituto Rafaël, en París.

¿Qué es el síndrome de la vida vacía?

“El síndrome de la vida vacía no es un trastorno oficialmente reconocido”, explica Hanna Achour. Sin embargo, es muy real para quienes lo viven. Designa un sentimiento persistente de vacío interior, aburrimiento crónico, indiferencia generalizada y/o fatiga emocional, incluso cuando todo parece ir “como debe ser”.

Las redes sociales acentúan el fenómeno: tantas comparaciones y perfección escenificada hacen perder de vista la brújula interior. “Existe una tiranía de la positividad: cada uno se siente obligado a estar bien todo el tiempo”, añade.

Síndrome de la vida vacía: causas, señales y personas más afectadas

El síndrome de la vida vacía suele aparecer de forma insidiosa. Pero ciertos signos deben alertarnos. Según Hanna Achour, estos son los 7 principales:

  • Una sensación persistente de desajuste con el mundo.
  • Aburrimiento crónico, incluso estando acompañado.
  • La impresión de funcionar en piloto automático.
  • Fatiga emocional que no desaparece.
  • Necesidad de compensar con excesos o distracciones (comida, pantallas, alcohol, sustancias…).
  • Pérdida de motivación o interés en actividades antes apreciadas.
  • Pensamientos y preguntas existenciales repetitivas, sin rumbo claro.

“No hay que minimizar estos síntomas. Son señales importantes, a veces silenciosas, que muestran un profundo desalineamiento interior”, advierte la experta. Y a diferencia de un simple bajón pasajero, este malestar persiste y no desaparece con descanso o vacaciones.

Las causas no siempre son fáciles de identificar, pero tienen un punto en común: un desalineamiento interior, desconexión con uno mismo, gran cuestionamiento vital y una falta profunda de sentido. Los desencadenantes más comunes son:

  • Crisis existenciales mayores (duelo, divorcio, enfermedad, pérdida laboral).
  • Alcanzar un objetivo sin la satisfacción esperada.
  • Pérdida de referentes o de misión vital.
  • Rutina automática prolongada (“metro-trabajo-casa”).
  • Aislamiento afectivo o social.
  • Presiones e imposiciones sociales.
  • Pérdida de brújula interior o crisis espiritual (religiosa, política, moral o filosófica).

“Lo que hace tan difícil este vacío es que es invisible para los demás… pero omnipresente para uno mismo”, recalca Achour.

Todos pueden verse afectados, pero algunos perfiles son más vulnerables:

  • Jóvenes de 20-30 años en búsqueda de identidad.
  • Personas de 40-50 años en plena “crisis de la mediana edad”.
  • Mayores, sobre todo en la jubilación.
  • Recién graduados y trabajadores precarios.
  • Mujeres sometidas a fuertes exigencias entre carrera, familia y pareja.
  • Hombres enfrentados a la presión del “éxito masculino”.
  • Personas en transición vital o pérdida de referentes.
  • Personas aisladas.

NEWS
LETTER
email
Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Cómo salir del síndrome de la vida vacía y recuperar el sentido?

La buena noticia: no es una condena, sino un aviso. Es una invitación a realinearse. El primer paso es aceptar lo que se siente, aunque sea incómodo. Consejos de Hanna Achour:

  • Aceptar las emociones, sin huir ni juzgarse.
  • Cuestionar objetivos y deseos reales.
  • Hablar con personas de confianza.
  • Retomar placeres simples: caminar, cocinar, hacer deporte, jugar.
  • Reconectar con el cuerpo y las sensaciones.
  • Practicar gratitud.
  • Estar en contacto con la naturaleza.
  • Expresarse a través de arte: escritura, música, pintura, danza.
  • Meditar o explorar la espiritualidad.
  • Buscar causas, proyectos o comunidades que den sentido.

El equipo editorial
El equipo editorial
Durante los últimos 20 años, la prioridad de Enfemenino consiste en amplificar las voces de las mujeres. A través de nuestros contenidos, vídeos y eventos, queremos animar a nuestras comunidades …
Puede interesarte
Las personas que no responden en los grupos de WhatsApp tienen estos rasgos en común, según la psicología
Las personas que no responden en los grupos de WhatsApp tienen estos rasgos en común, según la psicología
Si no haces tu cama por la mañana, seguramente tienes estos 7 rasgos de personalidad particulares según una psicóloga
Si no haces tu cama por la mañana, seguramente tienes estos 7 rasgos de personalidad particulares según una psicóloga
Los psicólogos lo confirman: quienes ayudan a los camareros comparten esta cualidad que desconocías
Los psicólogos lo confirman: quienes ayudan a los camareros comparten esta cualidad que desconocías
¿Hablas solo y en voz alta? Esta práctica común tiene un peculiar significado según los expertos (y no lo dirías nunca)
¿Hablas solo y en voz alta? Esta práctica común tiene un peculiar significado según los expertos (y no lo dirías nunca)
Un experto revela por qué guardar silencio en los conflictos puede volverse contra ti sin darte ni cuenta
Un experto revela por qué guardar silencio en los conflictos puede volverse contra ti sin darte ni cuenta
Una psicóloga desvela por qué este comportamiento muy habitual en los niños puede estar escondiendo una mente brillante
Una psicóloga desvela por qué este comportamiento muy habitual en los niños puede estar escondiendo una mente brillante
Dormir separados en pareja: 10 motivos por los que tu relación podría ser más sólida que nunca, según los expertos
Dormir separados en pareja: 10 motivos por los que tu relación podría ser más sólida que nunca, según los expertos
¿Duermes con tu perro o tu gato? Este hábito podría desvelar mucho sobre tu carácter (y seguramente no lo sabías)
¿Duermes con tu perro o tu gato? Este hábito podría desvelar mucho sobre tu carácter (y seguramente no lo sabías)
Si viviste abandono emocional de niño, podrías reconocer estos 9 comportamientos en la adultez, según los expertos
Si viviste abandono emocional de niño, podrías reconocer estos 9 comportamientos en la adultez, según los expertos
7 situaciones que aparentan ser simples, pero desgastan emocionalmente a los introvertidos, según los expertos
7 situaciones que aparentan ser simples, pero desgastan emocionalmente a los introvertidos, según los expertos