Helene Flood, la autora de este apasionante thriller psicológico inmersivo, absorbente y cargado de giros narrativos con un final impredecible, ha conseguido conquistar a los lectores de medio mundo con su primera novela. Esta semana ha llegado a España para presentarnos su obra y contarnos, de primera mano, todos los detalles del libro del que todo el mundo habla.

Helene Flood es una psicóloga noruega que se doctoró con una tesis sobre la violencia, la revictimización y la culpa postraumática en 2016. Escribe desde muy joven, fascinada por las novelas sobre crímenes de Agatha Christie y por su capacidad para crear misterio y suspense. Esta semana ha llegado a España para presentar "La psicóloga", su debut literario con el que ha conseguido, en menos de un año, vender los derechos a veintiocho países y que la productora Sony se haya hecho con los derechos cinematográficos para convertirla en una película que ya se ha comenzado a rodar.

Sara, la protagonista de "La psicóloga", es la encargada de narrar en primera persona la desaparición de Sigurd (su marido) y todos los hechos que ocurren en los días sucesivos. Es precisamente esta narración en primera persona la que consigue atrapar al lector desde la primera página, introduciéndonos en la mente de la protagonista, creyendo conocerla y pudiendo anticiparnos a sus pensamientos. Pero a medida que avanza la trama esta sensación se va desvaneciendo y se empieza a hacer patente que la memoria y los recuerdos de Sara quizás no son del todo fiables.



A través de este juego de recuerdos y de constantes vuelcos argumentales, la novela engaña al lector y le hace sospechar de muchos de los personajes, incluso de Sara, que pasa de víctima a sospechosa en algunos momentos. La tensión es creciente y no será hasta las últimas páginas cuando, con un final brillante e inesperado, consigamos encajar todas las piezas del rompecabezas.

Con motivo de la visita de Helene a España, hemos podido habalr con la autora sobre el libro, la original forma de narrar la historia y cómo es capaz de hacer dudar a todo el que la lee de sus propios recuerdos.



¿De dónde nace la inspiración para esta historia?

Pues de años de trabajo como terapeuta en Oslo. Mi experiencia con jóvenes que sufrían problemas traumáticos o de culpa me ha servido para inspirarme. No he utlizado un caso exacto porque no quería que ninguno de mis pacientes se viera reflejado y tengo que preservar el secreto profesional, pero sí, ellos me han ayudado a escribir esta historia. Con el paso de los años he aprendido que el que viene al psicólogo siempre miente. Debería ser un espacio para abrirte cien por cien pero no es así en la mayoría de los casos, y eso me sirvió para reflexionar sobre lo que explicamos, cómo lo recordamos o cómo creemos recordarlo.



Los pacientes siempre nos preguntan a los terapeutas si los estamos analizando y no, obvio, no nos podemos meter en su cabeza. Pero esta es la sensación que quiero conseguir en el libro, hacer creer a los lectores que están siendo observados continuamente.



¿Alguna vez pensaste que tu primera novela iba a tener este éxito internacional?

No para nada, ha sido una locura. Escribí este libro durante mis bajas maternales, de hecho entre una y otra pasaron varios años y cuando lo terminé sólo lo envié a una editorial. Todo lo que vino después aún ni me lo creo. La gente se ha interesado muchísimo, no sólo por la novela sino por todo lo que hay detrás. El funcionamiento de la mente es algo que mucha gente no conoce y tiene interés y así me ha permitido conjugar mis dos pasiones.



¿Has participado también en el guión de la película?

Directamente no, voy a supervisarlo, eso sí, pero no participaré en la escritura. Están ya grabando y esto también ha sido una muy buena noticia.



¿Cómo plasmas tu experiencia como psicóloga en este libro?

Me han preguntado qué hay de Sara en mi y qué hay de mí en Sara. Yo no soy Sara, eso está claro, pero sí he volcado en ella años de profesión. A veces los psicólogos somos los peores autoanalizándonos y he volcado en ella algo que nos pasa a veces y que he visto en compañeros de profesión. A ti te vienen muchos pacientes a explicar sus problemas, pero ¿qué pasa cuando es el terapeuta que tiene que afrontar sus miedos? Eso es lo que le acaba pasando a Sara, ella está sola, se siente sola, y es cuando su mente empieza a ver cosas donde no las hay, o si....





¿Dónde crees que radica el éxito de este libro?

Pues creo que radica en dar voz a Sara en primera persona, sientes como ella, respiras con ella, te asustas con ella, dudas de todo como ella... Consigue meterte en su mente y que te llegues a plantear qué hay de real en nuestros recuerdos. ¿Nos engaña la memoria cuando estamos ante situaciones críticas? Acabas dudando de Sara hasta la última página. El giro final creo que es clave para replantearte todo, absolutamente todo lo que has leído.

